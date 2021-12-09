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Верховный суд призвал не сажать в тюрьму беременных и матерей
Верховный суд призвал не сажать в тюрьму беременных и матерей - РИА Новости, 09.12.2021
Верховный суд призвал не сажать в тюрьму беременных и матерей
Верховный суд РФ призвал по мере возможности не назначать лишение свободы беременным женщинам и матерям с детьми, соответствующая рекомендация содержится в... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T15:45
2021-12-09T15:45
общество
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ призвал по мере возможности не назначать лишение свободы беременным женщинам и матерям с детьми, соответствующая рекомендация содержится в подготовленном судом обзоре применения российскими судами норм международного права."Принятые резолюцией Генеральной ассамблеи ООН 65/229 от 21 декабря 2010 года Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся обращения с женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не связанных с лишением свободы (Бангкокские правила), рекомендуют по мере возможности и целесообразности отдавать предпочтение наказанию беременных женщин и женщин с детьми на иждивении, не связанному с лишением свободы", - указал ВС РФ.Суд обратил внимание, что вопрос о лишении свободы следует рассмотреть, если преступление является тяжким или насильственным, или если женщина представляет постоянную опасность для общества.
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общество, верховный суд рф, здоровье - общество, россия
15:45 09.12.2021
 
Верховный суд призвал не сажать в тюрьму беременных и матерей

Верховный суд призвал по возможности не назначать лишение свободы беременным и матерям

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВерховный суд РФ
Верховный суд РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ призвал по мере возможности не назначать лишение свободы беременным женщинам и матерям с детьми, соответствующая рекомендация содержится в подготовленном судом обзоре применения российскими судами норм международного права.
"Принятые резолюцией Генеральной ассамблеи ООН 65/229 от 21 декабря 2010 года Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся обращения с женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не связанных с лишением свободы (Бангкокские правила), рекомендуют по мере возможности и целесообразности отдавать предпочтение наказанию беременных женщин и женщин с детьми на иждивении, не связанному с лишением свободы", - указал ВС РФ.
Суд обратил внимание, что вопрос о лишении свободы следует рассмотреть, если преступление является тяжким или насильственным, или если женщина представляет постоянную опасность для общества.
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