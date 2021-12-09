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Верховный суд объяснил, как доказать факт работы без трудового договора
Верховный суд объяснил, как доказать факт работы без трудового договора - РИА Новости, 09.12.2021
Верховный суд объяснил, как доказать факт работы без трудового договора
Верховный суд РФ объяснил, что может быть доказательством отказа работодателя заключить с сотрудником трудовой договор, соответствующие предложения содержатся в РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T13:10
2021-12-09T13:10
верховный суд рф
россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ объяснил, что может быть доказательством отказа работодателя заключить с сотрудником трудовой договор, соответствующие предложения содержатся в проекте постановления пленума."Обязанность по надлежащему оформлению трудовых отношений с работником (заключение в письменной форме трудового договора) возлагается на работодателя", - напомнил суд, пояснив, что если человек приступил к работе без договора, то его обязаны составить в течение трех дней.В проекте также указано, на что можно ссылаться, доказывая, что человек работал, но договора не было."К таким доказательствам... могут быть отнесены: объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу, показания лица, фактически допущенного к работе, и свидетелей, письменные доказательства (например, оформленный лицу, фактически допущенному к работе, пропуск на территорию работодателя; журнал регистрации прихода-ухода работников на работу; графики работы (сменности); журнал вводного инструктажа об ознакомлении работника с техникой безопасности; ведомости выдачи денежных средств; заполняемые или подписываемые лицом, фактически допущенным к работе, товарные накладные, счета-фактуры, путевые листы, заявки на перевозку груза, акты о выполненных работах; переписка сторон, в том числе по электронной почте), материалы фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи", - сказано в проекте.Часть 4 статьи 5.27 КоАП предусматривает для работодателя, не составившего трудовой договор, штраф до 100 тысяч рублей.
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верховный суд рф, россия
13:10 09.12.2021
 
Верховный суд объяснил, как доказать факт работы без трудового договора

Верховный суд объяснил, как доказать факт работы при отсутствии трудового договора

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Верховный суд РФ объяснил, что может быть доказательством отказа работодателя заключить с сотрудником трудовой договор, соответствующие предложения содержатся в проекте постановления пленума.
"Обязанность по надлежащему оформлению трудовых отношений с работником (заключение в письменной форме трудового договора) возлагается на работодателя", - напомнил суд, пояснив, что если человек приступил к работе без договора, то его обязаны составить в течение трех дней.
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
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В проекте также указано, на что можно ссылаться, доказывая, что человек работал, но договора не было.
"К таким доказательствам... могут быть отнесены: объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу, показания лица, фактически допущенного к работе, и свидетелей, письменные доказательства (например, оформленный лицу, фактически допущенному к работе, пропуск на территорию работодателя; журнал регистрации прихода-ухода работников на работу; графики работы (сменности); журнал вводного инструктажа об ознакомлении работника с техникой безопасности; ведомости выдачи денежных средств; заполняемые или подписываемые лицом, фактически допущенным к работе, товарные накладные, счета-фактуры, путевые листы, заявки на перевозку груза, акты о выполненных работах; переписка сторон, в том числе по электронной почте), материалы фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи", - сказано в проекте.
Часть 4 статьи 5.27 КоАП предусматривает для работодателя, не составившего трудовой договор, штраф до 100 тысяч рублей.
 
Верховный суд РФРоссия
 
 
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