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Суд оставил в силе приговор экс-замначальнику таможни ДФО за взятку
Суд оставил в силе приговор экс-замначальнику таможни ДФО за взятку - РИА Новости, 09.12.2021
Суд оставил в силе приговор экс-замначальнику таможни ДФО за взятку
Апелляционная инстанция Приморского краевого суда оставила в силе приговор бывшему первому заместителю начальника Дальневосточного таможенного управления ФТС... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T13:01
2021-12-09T13:01
происшествия
приморский краевой суд
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 9 дек – РИА Новости. Апелляционная инстанция Приморского краевого суда оставила в силе приговор бывшему первому заместителю начальника Дальневосточного таможенного управления ФТС России Сергею Федорову за взятку в 34 миллиона рублей, он вступил в силу, сообщает прокуратура Приморья.Федоров был арестован в марте 2018 года. По версии следствия, в 2015-2017 годах Федоров "на систематической основе получал взятки", пополнив свои счета как минимум на 26 миллионов рублей и 150 тысяч долларов. Взамен он покровительствовал компании "Дальзавод-Терминал", установило следствие. В августе прокуратура сообщала, что Федоров осужден на 12 лет лишения свободы со штрафом на сумму свыше 103 миллионов рублей за получение взятки в 34 миллиона рублей."Вступил в законную силу приговор суда по делу о получении взятки первым заместителем начальника Дальневосточного таможенного управления ФТС России… Апелляционная инстанция Приморского краевого суда согласилась с мнением прокурора об отсутствии оснований для удовлетворения апелляционной жалобы бывшего первого заместителя начальника Дальневосточного таможенного управления ФТС России, осужденного судом первой инстанции к реальному лишению свободы за совершения преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки, в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.Для отбывания наказания определена колония строгого режима.Также ранее сообщалось, что под следствием находится бывший замглавы Дальневосточного таможенного управления, экс-начальник Дальневосточной оперативной таможни (ДВОТ) Павел Фомин. В начале июля 2018 сотрудники ФСБ провели проверку в ДВОТ. В конце июля 2018 года Фомин уволился.В мае 2019 года СК сообщил, что бывший глава ДВОТ обвиняется в получении взятки в размере 6,4 миллиона рублей. По данным следствия, за взятку Фомин оказывал покровительство организациям взяткодателя, специализирующимся на незаконном импорте налогоемких товаров на таможенную территорию ЕАЭС, и скрывал преступления и административные правонарушения в сфере таможенного дела. Фомин приговорен к 10 годам тюрьмы и штрафу в 66 миллионов рублей.
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происшествия, приморский краевой суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), россия
13:01 09.12.2021
 
Суд оставил в силе приговор экс-замначальнику таможни ДФО за взятку

Суд оставил в силе приговор экс-замначальнику таможни ДФО за взятку в 34 миллиона рублей

© РИА Новости / Геннадий ШишкинПриморский краевой суд
Приморский краевой суд - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
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ВЛАДИВОСТОК, 9 дек – РИА Новости. Апелляционная инстанция Приморского краевого суда оставила в силе приговор бывшему первому заместителю начальника Дальневосточного таможенного управления ФТС России Сергею Федорову за взятку в 34 миллиона рублей, он вступил в силу, сообщает прокуратура Приморья.
Федоров был арестован в марте 2018 года. По версии следствия, в 2015-2017 годах Федоров "на систематической основе получал взятки", пополнив свои счета как минимум на 26 миллионов рублей и 150 тысяч долларов. Взамен он покровительствовал компании "Дальзавод-Терминал", установило следствие. В августе прокуратура сообщала, что Федоров осужден на 12 лет лишения свободы со штрафом на сумму свыше 103 миллионов рублей за получение взятки в 34 миллиона рублей.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
11:54
Жительницу Чувашии обвинили в попытке дать взятку сотруднику ФСБ
"Вступил в законную силу приговор суда по делу о получении взятки первым заместителем начальника Дальневосточного таможенного управления ФТС России… Апелляционная инстанция Приморского краевого суда согласилась с мнением прокурора об отсутствии оснований для удовлетворения апелляционной жалобы бывшего первого заместителя начальника Дальневосточного таможенного управления ФТС России, осужденного судом первой инстанции к реальному лишению свободы за совершения преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки, в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
Для отбывания наказания определена колония строгого режима.
Также ранее сообщалось, что под следствием находится бывший замглавы Дальневосточного таможенного управления, экс-начальник Дальневосточной оперативной таможни (ДВОТ) Павел Фомин. В начале июля 2018 сотрудники ФСБ провели проверку в ДВОТ. В конце июля 2018 года Фомин уволился.
В мае 2019 года СК сообщил, что бывший глава ДВОТ обвиняется в получении взятки в размере 6,4 миллиона рублей. По данным следствия, за взятку Фомин оказывал покровительство организациям взяткодателя, специализирующимся на незаконном импорте налогоемких товаров на таможенную территорию ЕАЭС, и скрывал преступления и административные правонарушения в сфере таможенного дела. Фомин приговорен к 10 годам тюрьмы и штрафу в 66 миллионов рублей.
 
ПроисшествияПриморский краевой судФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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