СК завел дело из-за стрельбы в московском офисе
СК завел дело о покушении на убийство после ЧП со стрельбой в гендиректора фирмы в Москве
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство завели после инцидента в столичном офисе, где мужчина несколько раз выстрелил в голову сотруднику организации из сигнального пистолета, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Согласно данным следствия, 3 декабря мужчина пришел в офис на улице Давыдковской в Москве и представился курьером, принесшим посылку сотруднику организации. Когда получатель вышел, обвиняемый несколько раз выстрелил ему в голову из сигнального пистолета, после чего скрылся. Очевидцы вызвали скорую помощь, мужчина госпитализирован. Как ранее отмечала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в инциденте пострадал гендиректор фирмы, в которую пришел мужчина.
"Расследуется уголовное дело в отношении 24-летнего уроженца Московской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - сообщила Иванова.
По ее словам, личность и местонахождение стрелявшего были установлены, он задержан. По месту жительства прошел обыск, в ходе которого изъят пистолет.
Иванова добавила, что перед судом заявлено ходатайство о заключении обвиняемого под стражу.
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