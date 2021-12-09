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СК завел дело из-за стрельбы в московском офисе

СК завел дело из-за стрельбы в московском офисе - РИА Новости, 09.12.2021

СК завел дело из-за стрельбы в московском офисе

Уголовное дело о покушении на убийство завели после инцидента в столичном офисе, где мужчина несколько раз выстрелил в голову сотруднику организации из... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T15:25

2021-12-09T15:25

2021-12-09T15:25

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство завели после инцидента в столичном офисе, где мужчина несколько раз выстрелил в голову сотруднику организации из сигнального пистолета, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.Согласно данным следствия, 3 декабря мужчина пришел в офис на улице Давыдковской в Москве и представился курьером, принесшим посылку сотруднику организации. Когда получатель вышел, обвиняемый несколько раз выстрелил ему в голову из сигнального пистолета, после чего скрылся. Очевидцы вызвали скорую помощь, мужчина госпитализирован. Как ранее отмечала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в инциденте пострадал гендиректор фирмы, в которую пришел мужчина.По ее словам, личность и местонахождение стрелявшего были установлены, он задержан. По месту жительства прошел обыск, в ходе которого изъят пистолет.Иванова добавила, что перед судом заявлено ходатайство о заключении обвиняемого под стражу.

https://ria.ru/20211203/oruzhie-1762129658.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)