https://ria.ru/20211209/strelba-1762916338.html
Устроивший стрельбу в московском МФЦ оправдался
"Ъ": мужчина, устроивший стрельбу в московском МФЦ, объяснил свой поступок - РИА Новости, 09.12.2021
Устроивший стрельбу в московском МФЦ оправдался
Устроивший стрельбу в МФЦ "Рязанский" Сергей Глазов рассказал, почему пошел на этот шаг, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T13:01
2021-12-09T13:01
2021-12-09T17:37
происшествия
москва
стрельба в мфц на юго-востоке москвы
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Устроивший стрельбу в МФЦ "Рязанский" Сергей Глазов рассказал, почему пошел на этот шаг, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.По словам мужчины, в прошлом году он соорудил боевое оружие из охолощенного пистолета для защиты от "уголовного общества, порожденного выдуманной коронавирусной инфекцией". Объясняя, зачем стрелял по посетителям, он сказал, что те "верят в коронавирус".Ему предстоит судебно-психиатрическая экспертиза в НИИ имени Склифосовского, сообщила газета. Стрельба в многофункциональном центре на 1-й Новокузьминской улице произошла днем 7 декабря. Погибли два человека — сотрудник и охранник, еще четверо, в том числе десятилетняя девочка, получили ранения.По предварительным данным, подозреваемый переделал охолощенный австрийский пистолет в боевой, при нем было более 20 патронов. Оружие на него не зарегистрировано.
https://ria.ru/20211208/strelba-1762729303.html
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происшествия, москва, стрельба в мфц на юго-востоке москвы
13:01 09.12.2021 (обновлено: 17:37 09.12.2021)
"Ъ": мужчина, устроивший стрельбу в московском МФЦ, объяснил свой поступок
"Ъ": стрелявший в МФЦ "Рязанский" мужчина заявил, что защищался от верящих в коронавирус
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости.
Устроивший стрельбу в МФЦ "Рязанский" Сергей Глазов рассказал, почему пошел на этот шаг, пишет газета "Коммерсант"
со ссылкой на источники.
По словам мужчины, в прошлом году он соорудил боевое оружие из охолощенного пистолета для защиты от "уголовного общества, порожденного выдуманной коронавирусной инфекцией". Объясняя, зачем стрелял по посетителям, он сказал, что те "верят в коронавирус".
Ему предстоит судебно-психиатрическая экспертиза в НИИ имени Склифосовского, сообщила газета.
Стрельба в многофункциональном центре на 1-й Новокузьминской улице произошла днем 7 декабря. Погибли два человека — сотрудник и охранник, еще четверо, в том числе десятилетняя девочка, получили ранения.
По предварительным данным, подозреваемый переделал охолощенный австрийский пистолет в боевой, при нем было более 20 патронов. Оружие на него не зарегистрировано.