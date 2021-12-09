https://ria.ru/20211209/strelba-1762916338.html

Устроивший стрельбу в московском МФЦ оправдался

"Ъ": мужчина, устроивший стрельбу в московском МФЦ, объяснил свой поступок - РИА Новости, 09.12.2021

Устроивший стрельбу в московском МФЦ оправдался

Устроивший стрельбу в МФЦ "Рязанский" Сергей Глазов рассказал, почему пошел на этот шаг, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T13:01

2021-12-09T13:01

2021-12-09T17:37

происшествия

москва

стрельба в мфц на юго-востоке москвы

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Устроивший стрельбу в МФЦ "Рязанский" Сергей Глазов рассказал, почему пошел на этот шаг, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.По словам мужчины, в прошлом году он соорудил боевое оружие из охолощенного пистолета для защиты от "уголовного общества, порожденного выдуманной коронавирусной инфекцией". Объясняя, зачем стрелял по посетителям, он сказал, что те "верят в коронавирус".Ему предстоит судебно-психиатрическая экспертиза в НИИ имени Склифосовского, сообщила газета. Стрельба в многофункциональном центре на 1-й Новокузьминской улице произошла днем 7 декабря. Погибли два человека — сотрудник и охранник, еще четверо, в том числе десятилетняя девочка, получили ранения.По предварительным данным, подозреваемый переделал охолощенный австрийский пистолет в боевой, при нем было более 20 патронов. Оружие на него не зарегистрировано.

https://ria.ru/20211208/strelba-1762729303.html

москва

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происшествия, москва, стрельба в мфц на юго-востоке москвы