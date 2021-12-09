https://ria.ru/20211209/stoimost-1762859546.html

Стоимость арестованного у коррупционеров имущества впервые превысила ущерб

Стоимость арестованного у коррупционеров имущества впервые превысила ущерб - РИА Новости, 09.12.2021

Стоимость арестованного у коррупционеров имущества впервые превысила ущерб

Стоимость арестованных и изъятых у коррупционеров активов в России впервые превысила установленный ущерб, заявил РИА Новости генеральный прокурор Игорь Краснов. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T03:13

2021-12-09T03:13

2021-12-09T11:15

происшествия

общество

игорь краснов

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Стоимость арестованных и изъятых у коррупционеров активов в России впервые превысила установленный ущерб, заявил РИА Новости генеральный прокурор Игорь Краснов.Генпрокурор пояснил, что стоимость арестованного и изъятого у коррупционеров имущества несколько превышает размер причиненного ущерба, поскольку арест имущества предполагается не только в целях возмещения ущерба, но и для обеспечения исполнения наказания, в частности, в виде штрафа.Как уточнил Краснов, сумма, взысканная через суды с коррупционеров, выросла с начала года в шесть раз, до 727 миллионов рублей. "В казну взысканы административные штрафы за коррупционные правонарушения на сумму 376 миллионов рублей, что на 80 миллионов рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года", - добавил он.Ранее генпрокурор заявил, что оост выявленных в России коррупционных преступлений за девять месяцев не означает, что страну "накрыла волна", это связано с большей эффективностью работы правоохранительных органов.Читайте полный текст интервью Игоря Краснова >>

https://ria.ru/20211209/korruptsiya-1762521995.html

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происшествия, общество, игорь краснов