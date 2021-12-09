11:00 09.12.2021 (обновлено: 11:44 09.12.2021)
Медиагруппа "Россия сегодня" обновила фирменный стиль
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. К своему восьмому дню рождения медиагруппа "Россия сегодня" обновила фирменный стиль. Дизайнеры холдинга модернизировали ее логотип, цветовую палитру, шрифты и паттерн.
Кроме того, к логотипу добавлен дескриптор "Международная медиагруппа", который указывает на то, чем "Россия сегодня" является на современном этапе развития. Сейчас медиагруппа включает более десяти средств массовой информации, среди которых ведущие информационные агентства РИА Новости и Sputnik, веб-сайты на десятках языков, самое цитируемое в стране радио, тематические ресурсы, которые занимают лидирующие позиции в своих областях. Помимо этого, "Россия сегодня" объединяет популярные аккаунты и группы во всех крупных социальных сетях, пресс-центры по всему миру, подкасты, иммерсивные проекты.
Вместе с обновлением фирменного стиля был запущен новый корпоративный сайт "России сегодня". Он стал современнее, содержит информацию обо всех СМИ медиагруппы, ее истории, проектах и коммерческих продуктах. Уже доступны версии на русском и английском языках, а в ближайшее время появится и версия на китайском.
"У нашей медиагруппы богатая история, мы выпускаем новости уже 80 лет, и все это время не стояли на месте. Мы менялись, адаптировались к новым условиям, форматам, стандартам, а зачастую и задавали новые тренды. Закономерно, что наши названия, образ и стиль претерпевали изменения. Сегодня нам очень важно говорить с аудиторией на одном языке, быть понятными и открытыми. Обновление визуального стиля — один из важных шагов в этом направлении", – отметил руководитель дирекции медиадизайна "России сегодня" Денис Золотарёв.
"Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
3 декабря, 21:10В РоссииПутин поблагодарил сотрудников МИА "Россия сегодня"