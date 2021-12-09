https://ria.ru/20211209/stil-1762783971.html

Медиагруппа "Россия сегодня" обновила фирменный стиль

Медиагруппа "Россия сегодня" обновила фирменный стиль - РИА Новости, 09.12.2021

Медиагруппа "Россия сегодня" обновила фирменный стиль

К своему восьмому дню рождения медиагруппа "Россия сегодня" обновила фирменный стиль. Дизайнеры холдинга модернизировали ее логотип, цветовую палитру, шрифты и... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T11:00

2021-12-09T11:00

2021-12-09T11:44

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новости агентства

риа новости

миа "россия сегодня"

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. К своему восьмому дню рождения медиагруппа "Россия сегодня" обновила фирменный стиль. Дизайнеры холдинга модернизировали ее логотип, цветовую палитру, шрифты и паттерн.Кроме того, к логотипу добавлен дескриптор "Международная медиагруппа", который указывает на то, чем "Россия сегодня" является на современном этапе развития. Сейчас медиагруппа включает более десяти средств массовой информации, среди которых ведущие информационные агентства РИА Новости и Sputnik, веб-сайты на десятках языков, самое цитируемое в стране радио, тематические ресурсы, которые занимают лидирующие позиции в своих областях. Помимо этого, "Россия сегодня" объединяет популярные аккаунты и группы во всех крупных социальных сетях, пресс-центры по всему миру, подкасты, иммерсивные проекты. Вместе с обновлением фирменного стиля был запущен новый корпоративный сайт "России сегодня". Он стал современнее, содержит информацию обо всех СМИ медиагруппы, ее истории, проектах и коммерческих продуктах. Уже доступны версии на русском и английском языках, а в ближайшее время появится и версия на китайском."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".

https://radiosputnik.ria.ru/20211203/blagodarnost-1762114358.html

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Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обновленный фирменный стиль "Россия сегодня" К своему восьмому дню рождения медиагруппа "Россия сегодня" обновила фирменный стиль. Дизайнеры холдинга модернизировали ее логотип, цветовую палитру, шрифты и паттерн. Кроме того, к логотипу добавлен дескриптор "Международная медиагруппа", который указывает на то, чем "Россия сегодня" является на современном этапе развития. Сейчас медиагруппа включает более десяти средств массовой информации, среди которых ведущие информационные агентства РИА Новости и Sputnik, веб-сайты на десятках языков, самое цитируемое в стране радио, тематические ресурсы, которые занимают лидирующие позиции в своих областях. Помимо этого, "Россия сегодня" объединяет популярные аккаунты и группы во всех крупных социальных сетях, пресс-центры по всему миру, подкасты, иммерсивные проекты. 2021-12-09T11:00 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, новости агентства, риа новости, миа "россия сегодня"