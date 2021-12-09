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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211209/stal-1762922479.html
В Гонконге разработали первую в мире сталь с антивирусными свойствами
В Гонконге разработали первую в мире сталь с антивирусными свойствами - РИА Новости, 09.12.2021
В Гонконге разработали первую в мире сталь с антивирусными свойствами
Ученые из Университета Гонконга разработали нержавеющую сталь, способную уничтожать вирусы на своей поверхности. Об этом сообщает пресс-служба университета. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T13:26
2021-12-09T16:29
распространение коронавируса
наука
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открытия - риа наука
коронавирус covid-19
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ПЕКИН, 9 дек — РИА Новости. Ученые из Университета Гонконга разработали нержавеющую сталь, способную уничтожать вирусы на своей поверхности. Об этом сообщает пресс-служба университета.По словам руководителя проекта профессора Хуан Минсиня, добиться такого эффекта удалось за счет корректировки химического состава и микроструктуры стали."Новый сплав обладает повышенным содержанием меди, что и придает ему антибактериальные свойства", — пояснил он.Отмечается, что на поверхности такой стали погибает не только коронавирус SARS-CoV-2, но и вирус гриппа H1N1, а также кишечная палочка.По словам исследователей, нержавейка широко применяется, но не обладает антибактериальными свойствами. Более того, коронавирус может жить на ее поверхности до трех дней. "Это создает большой риск распространения вируса среди людей, активно пользующихся объектами общественной инфраструктуры", — отмечают специалисты."Антибактериальную" сталь уже можно запустить в массовое производство, добавил Хуан Минсинь. Ею предполагается заменить некоторые объекты, к которым чаще всего прикасаются люди.
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наука, грипп, гонконг, открытия - риа наука, коронавирус covid-19
13:26 09.12.2021 (обновлено: 16:29 09.12.2021)
 
В Гонконге разработали первую в мире сталь с антивирусными свойствами

В Университете Гонконга разработали первую в мире сталь, способную уничтожать коронавирус

© AP Photo / Kin CheungЛюди в масках на улице в Гонконге
Люди в масках на улице в Гонконге - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© AP Photo / Kin Cheung
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 9 дек — РИА Новости. Ученые из Университета Гонконга разработали нержавеющую сталь, способную уничтожать вирусы на своей поверхности. Об этом сообщает пресс-служба университета.
По словам руководителя проекта профессора Хуан Минсиня, добиться такого эффекта удалось за счет корректировки химического состава и микроструктуры стали.
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"Новый сплав обладает повышенным содержанием меди, что и придает ему антибактериальные свойства", — пояснил он.
Отмечается, что на поверхности такой стали погибает не только коронавирус SARS-CoV-2, но и вирус гриппа H1N1, а также кишечная палочка.
По словам исследователей, нержавейка широко применяется, но не обладает антибактериальными свойствами. Более того, коронавирус может жить на ее поверхности до трех дней.
"Это создает большой риск распространения вируса среди людей, активно пользующихся объектами общественной инфраструктуры", — отмечают специалисты.
"Антибактериальную" сталь уже можно запустить в массовое производство, добавил Хуан Минсинь. Ею предполагается заменить некоторые объекты, к которым чаще всего прикасаются люди.
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