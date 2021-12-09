https://ria.ru/20211209/stal-1762922479.html

В Гонконге разработали первую в мире сталь с антивирусными свойствами

В Гонконге разработали первую в мире сталь с антивирусными свойствами - РИА Новости, 09.12.2021

В Гонконге разработали первую в мире сталь с антивирусными свойствами

Ученые из Университета Гонконга разработали нержавеющую сталь, способную уничтожать вирусы на своей поверхности. Об этом сообщает пресс-служба университета. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T13:26

2021-12-09T13:26

2021-12-09T16:29

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ПЕКИН, 9 дек — РИА Новости. Ученые из Университета Гонконга разработали нержавеющую сталь, способную уничтожать вирусы на своей поверхности. Об этом сообщает пресс-служба университета.По словам руководителя проекта профессора Хуан Минсиня, добиться такого эффекта удалось за счет корректировки химического состава и микроструктуры стали."Новый сплав обладает повышенным содержанием меди, что и придает ему антибактериальные свойства", — пояснил он.Отмечается, что на поверхности такой стали погибает не только коронавирус SARS-CoV-2, но и вирус гриппа H1N1, а также кишечная палочка.По словам исследователей, нержавейка широко применяется, но не обладает антибактериальными свойствами. Более того, коронавирус может жить на ее поверхности до трех дней. "Это создает большой риск распространения вируса среди людей, активно пользующихся объектами общественной инфраструктуры", — отмечают специалисты."Антибактериальную" сталь уже можно запустить в массовое производство, добавил Хуан Минсинь. Ею предполагается заменить некоторые объекты, к которым чаще всего прикасаются люди.

https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583983141.html

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наука, грипп, гонконг, открытия - риа наука, коронавирус covid-19