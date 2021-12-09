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Госдеп опроверг обсуждение с Россией границы Украины

Госдеп опроверг обсуждение с Россией границы Украины - РИА Новости, 09.12.2021

Госдеп опроверг обсуждение с Россией границы Украины

США не обсуждают с Россией границы Украины и судьбу этой страны без ее участия, заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T23:40

2021-12-09T23:40

2021-12-09T23:40

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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. США не обсуждают с Россией границы Украины и судьбу этой страны без ее участия, заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс.Журналисты в четверг спрашивают официальных представителей американских властей, правда ли, что США оказывают давление на Украину с целью уступки России неких неназванных территорий."Это абсолютно не так. Не было абсолютно никаких сделок, не было никаких уступок, никакие такие элементы даже не обсуждались, - сказал Прайс. - Переговоры - ни о судьбе, ни о границах ни одной страны... Это не попытка обсуждать границы, обсуждать Украину без Украины", - добавил он.Ранее с опровержением подобных слухов выступила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

https://ria.ru/20211209/pomosch-1763042209.html

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в мире, украина, сша, нед прайс, россия