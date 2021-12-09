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Госдеп опроверг обсуждение с Россией границы Украины
Госдеп опроверг обсуждение с Россией границы Украины - РИА Новости, 09.12.2021
Госдеп опроверг обсуждение с Россией границы Украины
США не обсуждают с Россией границы Украины и судьбу этой страны без ее участия, заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T23:40
2021-12-09T23:40
в мире
украина
сша
нед прайс
россия
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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. США не обсуждают с Россией границы Украины и судьбу этой страны без ее участия, заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс.Журналисты в четверг спрашивают официальных представителей американских властей, правда ли, что США оказывают давление на Украину с целью уступки России неких неназванных территорий."Это абсолютно не так. Не было абсолютно никаких сделок, не было никаких уступок, никакие такие элементы даже не обсуждались, - сказал Прайс. - Переговоры - ни о судьбе, ни о границах ни одной страны... Это не попытка обсуждать границы, обсуждать Украину без Украины", - добавил он.Ранее с опровержением подобных слухов выступила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
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в мире, украина, сша, нед прайс, россия
23:40 09.12.2021
 
Госдеп опроверг обсуждение с Россией границы Украины

Госдеп: США не обсуждают с Россией вопрос о границах Украины без ее участия

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. США не обсуждают с Россией границы Украины и судьбу этой страны без ее участия, заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс.
Журналисты в четверг спрашивают официальных представителей американских властей, правда ли, что США оказывают давление на Украину с целью уступки России неких неназванных территорий.
"Это абсолютно не так. Не было абсолютно никаких сделок, не было никаких уступок, никакие такие элементы даже не обсуждались, - сказал Прайс. - Переговоры - ни о судьбе, ни о границах ни одной страны... Это не попытка обсуждать границы, обсуждать Украину без Украины", - добавил он.
Ранее с опровержением подобных слухов выступила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Президент США Джо Байден во время итоговой пресс-конференции по итогам работы саммита Группы двадцати в Риме - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
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