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Лукашенко заявил о желании США создать военный блок с границей у Смоленска

Лукашенко заявил о желании США создать военный блок с границей у Смоленска - РИА Новости, 09.12.2021

Лукашенко заявил о желании США создать военный блок с границей у Смоленска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глубинные причины прессинга Минска связаны с США и их желанием "создать блок с границей на востоке возле... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T18:49

2021-12-09T18:49

2021-12-09T19:39

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МИНСК, 9 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глубинные причины прессинга Минска связаны с США и их желанием "создать блок с границей на востоке возле Смоленска" для давления на Россию. Как сообщило агентство Sputnik, данное заявление Лукашенко сделал в интервью турецкой телерадиокомпании TRT."За счет Беларуси хотят полностью замкнуть балто-черноморский пояс и создать блок с границей на востоке возле Смоленска. Для дальнейшего давления и, скажу прямо, продвижения в Россию", - заявил Лукашенко.Он подчеркнул, что "глубинные причины давления на Беларусь связаны именно с США"." Я не буду перечислять все причины, постараюсь вам назвать главное. Главная причина кроется в том, что мы оказались главным звеном давления США и НАТО на Россию", - заявил он.Лукашенко напомнил о прошлогодних событиях в Белоруссии и заявил, что внешние силы тогда попробовали республику "сделать Украиной, как они сегодня от нас требуют". "Мы им задаем вопрос: чего вы хотите? - Мы хотим, чтобы Беларусь была, как Украина. На что я ответил: мы Украиной быть не хотим, наш народ этого не хочет, и никогда не будем. Поэтому в прошлом году нас попытались через так называемую цветную революцию и мятеж превратить в Украину. Не получилось", - заявил Лукашенко.Он отметил, что когда не удались попытки мятежа и наскоком сломать страну, тогда перешли к планомерному давлению и гибридной войне. "Суть этой гибридной войны состоит в том, что идет давление и нападки на Беларусь по разным направлениям с разной интенсивностью. Это выражается в давлении через средства массовой информации, по дипломатической линии, политической. И сейчас перешли к жесткому давлению по экономическим направлениям. Пять пакетов санкций против Беларуси ввели американцы и европейцы", - добавил глава государства.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Лукашенко. В стране прошли несанкционированные массовые акции протеста оппозиции, которые в том числе пресекались правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.В прошлый четверг о новых санкциях против Белоруссии объявили США, Великобритания, Канада и ЕС. Это уже пятый санкционный пакет с прошлогодних президентских выборов в Белоруссии, после которых в стране прошли протесты. Минск, в свою очередь, объявил об ответных мерах на новые санкции Запада, включая запрет на ввоз отдельных товаров из стран, применяющих ограничения к Минску, и расширение списка лиц, чей въезд на территорию Белоруссии и Союзного государства республики с Россией нежелателен.

https://ria.ru/20211209/zabor-1763000371.html

https://ria.ru/20211209/belorussiya-1763013746.html

https://ria.ru/20211206/belorussiya-1762344744.html

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в мире, сша, белоруссия, нато, александр лукашенко, россия