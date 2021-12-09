18:49 09.12.2021 (обновлено: 19:39 09.12.2021)
Лукашенко заявил о желании США создать военный блок с границей у Смоленска
Президент Лукашенко: давление на Минск связано с желанием США создать блок у Смоленска
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи
МИНСК, 9 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глубинные причины прессинга Минска связаны с США и их желанием "создать блок с границей на востоке возле Смоленска" для давления на Россию. Как сообщило агентство Sputnik, данное заявление Лукашенко сделал в интервью турецкой телерадиокомпании TRT.
Он подчеркнул, что "глубинные причины давления на Беларусь связаны именно с США"." Я не буду перечислять все причины, постараюсь вам назвать главное. Главная причина кроется в том, что мы оказались главным звеном давления США и НАТО на Россию", - заявил он.
Лукашенко напомнил о прошлогодних событиях в Белоруссии и заявил, что внешние силы тогда попробовали республику "сделать Украиной, как они сегодня от нас требуют". "Мы им задаем вопрос: чего вы хотите? - Мы хотим, чтобы Беларусь была, как Украина. На что я ответил: мы Украиной быть не хотим, наш народ этого не хочет, и никогда не будем. Поэтому в прошлом году нас попытались через так называемую цветную революцию и мятеж превратить в Украину. Не получилось", - заявил Лукашенко.
Он отметил, что когда не удались попытки мятежа и наскоком сломать страну, тогда перешли к планомерному давлению и гибридной войне. "Суть этой гибридной войны состоит в том, что идет давление и нападки на Беларусь по разным направлениям с разной интенсивностью. Это выражается в давлении через средства массовой информации, по дипломатической линии, политической. И сейчас перешли к жесткому давлению по экономическим направлениям. Пять пакетов санкций против Беларуси ввели американцы и европейцы", - добавил глава государства.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Лукашенко. В стране прошли несанкционированные массовые акции протеста оппозиции, которые в том числе пресекались правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
В прошлый четверг о новых санкциях против Белоруссии объявили США, Великобритания, Канада и ЕС. Это уже пятый санкционный пакет с прошлогодних президентских выборов в Белоруссии, после которых в стране прошли протесты. Минск, в свою очередь, объявил об ответных мерах на новые санкции Запада, включая запрет на ввоз отдельных товаров из стран, применяющих ограничения к Минску, и расширение списка лиц, чей въезд на территорию Белоруссии и Союзного государства республики с Россией нежелателен.