https://ria.ru/20211209/ssha-1762869893.html
США начали отказывать афганцам во въезде
США начали отказывать афганцам во въезде - РИА Новости, 09.12.2021
США начали отказывать афганцам во въезде
Американская администрация начала отказывать во въезде в США афганцам в рамках процедуры "гуманитарной защиты", сообщает издание Axios со ссылкой на адвокатов и РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T09:18
2021-12-09T09:18
2021-12-09T09:18
в мире
сша
кабул (город)
оон
талибан
афганистан
министерство национальной безопасности сша
мохаммад хасан ахунд
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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Американская администрация начала отказывать во въезде в США афганцам в рамках процедуры "гуманитарной защиты", сообщает издание Axios со ссылкой на адвокатов и власти.Воспользоваться этой программой могут люди, которые "боятся причинения вреда из-за повсеместных проявлений насилия". Они получают возможность в течение двух лет в США подать заявку на предоставление убежища, статуса беженца или специальную иммиграционную визу. Таким образом, по словам двух чиновников администрации, программа предназначена только для тех, кто находится в "экстремальных условиях" и не может ждать переселения в качестве беженцев.По данным издания, обычно в госорганы поступает около 2 тысяч заявлений о въезде по этой программе в год, а за последнее время было подано более 30 тысяч.Представитель министерства национальной безопасности США заявил изданию, что с лета одобрен въезд более 100 афганцам в рамках этой программы. В их числе те, которые еще не получили специальные иммиграционные визы или другие средства легальной защиты.При этом наблюдаются десятки отказов, сообщили изданию адвокаты по вопросам миграции и другие юристы. В одном письме с отказом излагается требование предоставить "документацию от стороннего источника, в которой конкретно указывается имя получателя, и фиксируется серьезный ущерб, который он может понести", пишет портал.В целом, по данным издания, из числа эвакуированных из Афганистана около 5 тысяч человек - американские граждане. Примерно 75 тысяч - афганцы, часть из которых может получить специальные визы, поскольку они сами или члены их семей помогали США в Афганистане. Также ввезены были члены семей граждан США, держатели грин-карт, правозащитники и журналисты.Примерно 35 тысяч эвакуированных находятся на военных базах в США, около 36 тысяч - на местах в Соединенных Штатах, еще 3,2 тысячи афганцев ждут въезда в страну, пишет портал.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://radiosputnik.ria.ru/20211207/taliban-1762627484.html
https://ria.ru/20211203/gugl-1762133202.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, кабул (город), оон, талибан, афганистан, министерство национальной безопасности сша, мохаммад хасан ахунд
США начали отказывать афганцам во въезде
США начали отказывать афганским иммигрантам во въезде
ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости.
Американская администрация начала отказывать во въезде в США
афганцам в рамках процедуры "гуманитарной защиты", сообщает издание Axios
со ссылкой на адвокатов и власти.
Воспользоваться этой программой могут люди, которые "боятся причинения вреда из-за повсеместных проявлений насилия". Они получают возможность в течение двух лет в США подать заявку на предоставление убежища, статуса беженца или специальную иммиграционную визу. Таким образом, по словам двух чиновников администрации, программа предназначена только для тех, кто находится в "экстремальных условиях" и не может ждать переселения в качестве беженцев.
По данным издания, обычно в госорганы поступает около 2 тысяч заявлений о въезде по этой программе в год, а за последнее время было подано более 30 тысяч.
Представитель министерства национальной безопасности США
заявил изданию, что с лета одобрен въезд более 100 афганцам в рамках этой программы. В их числе те, которые еще не получили специальные иммиграционные визы или другие средства легальной защиты.
При этом наблюдаются десятки отказов, сообщили изданию адвокаты по вопросам миграции и другие юристы. В одном письме с отказом излагается требование предоставить "документацию от стороннего источника, в которой конкретно указывается имя получателя, и фиксируется серьезный ущерб, который он может понести", пишет портал.
В целом, по данным издания, из числа эвакуированных из Афганистана около 5 тысяч человек - американские граждане. Примерно 75 тысяч - афганцы, часть из которых может получить специальные визы, поскольку они сами или члены их семей помогали США в Афганистане
. Также ввезены были члены семей граждан США, держатели грин-карт, правозащитники и журналисты.
Примерно 35 тысяч эвакуированных находятся на военных базах в США, около 36 тысяч - на местах в Соединенных Штатах, еще 3,2 тысячи афганцев ждут въезда в страну, пишет портал.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул
и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд
, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана
"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность