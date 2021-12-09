Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211209/ssha-1762869893.html
США начали отказывать афганцам во въезде
США начали отказывать афганцам во въезде - РИА Новости, 09.12.2021
США начали отказывать афганцам во въезде
Американская администрация начала отказывать во въезде в США афганцам в рамках процедуры "гуманитарной защиты", сообщает издание Axios со ссылкой на адвокатов и РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T09:18
2021-12-09T09:18
в мире
сша
кабул (город)
оон
талибан
афганистан
министерство национальной безопасности сша
мохаммад хасан ахунд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758819700_0:271:3160:2048_1920x0_80_0_0_3511093f034f5c962ea52b2bc13867e6.jpg
ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Американская администрация начала отказывать во въезде в США афганцам в рамках процедуры "гуманитарной защиты", сообщает издание Axios со ссылкой на адвокатов и власти.Воспользоваться этой программой могут люди, которые "боятся причинения вреда из-за повсеместных проявлений насилия". Они получают возможность в течение двух лет в США подать заявку на предоставление убежища, статуса беженца или специальную иммиграционную визу. Таким образом, по словам двух чиновников администрации, программа предназначена только для тех, кто находится в "экстремальных условиях" и не может ждать переселения в качестве беженцев.По данным издания, обычно в госорганы поступает около 2 тысяч заявлений о въезде по этой программе в год, а за последнее время было подано более 30 тысяч.Представитель министерства национальной безопасности США заявил изданию, что с лета одобрен въезд более 100 афганцам в рамках этой программы. В их числе те, которые еще не получили специальные иммиграционные визы или другие средства легальной защиты.При этом наблюдаются десятки отказов, сообщили изданию адвокаты по вопросам миграции и другие юристы. В одном письме с отказом излагается требование предоставить "документацию от стороннего источника, в которой конкретно указывается имя получателя, и фиксируется серьезный ущерб, который он может понести", пишет портал.В целом, по данным издания, из числа эвакуированных из Афганистана около 5 тысяч человек - американские граждане. Примерно 75 тысяч - афганцы, часть из которых может получить специальные визы, поскольку они сами или члены их семей помогали США в Афганистане. Также ввезены были члены семей граждан США, держатели грин-карт, правозащитники и журналисты.Примерно 35 тысяч эвакуированных находятся на военных базах в США, около 36 тысяч - на местах в Соединенных Штатах, еще 3,2 тысячи афганцев ждут въезда в страну, пишет портал.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://radiosputnik.ria.ru/20211207/taliban-1762627484.html
https://ria.ru/20211203/gugl-1762133202.html
сша
кабул (город)
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758819700_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7dbf1062c1add80216e432d404eed8ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, кабул (город), оон, талибан, афганистан, министерство национальной безопасности сша, мохаммад хасан ахунд
09:18 09.12.2021
 
США начали отказывать афганцам во въезде

США начали отказывать афганским иммигрантам во въезде

© AP Photo / Massoud HossainiАфганцы в международном аэропорту в Кабуле
Афганцы в международном аэропорту в Кабуле - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© AP Photo / Massoud Hossaini
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Американская администрация начала отказывать во въезде в США афганцам в рамках процедуры "гуманитарной защиты", сообщает издание Axios со ссылкой на адвокатов и власти.
Воспользоваться этой программой могут люди, которые "боятся причинения вреда из-за повсеместных проявлений насилия". Они получают возможность в течение двух лет в США подать заявку на предоставление убежища, статуса беженца или специальную иммиграционную визу. Таким образом, по словам двух чиновников администрации, программа предназначена только для тех, кто находится в "экстремальных условиях" и не может ждать переселения в качестве беженцев.
По данным издания, обычно в госорганы поступает около 2 тысяч заявлений о въезде по этой программе в год, а за последнее время было подано более 30 тысяч.
Представитель министерства национальной безопасности США заявил изданию, что с лета одобрен въезд более 100 афганцам в рамках этой программы. В их числе те, которые еще не получили специальные иммиграционные визы или другие средства легальной защиты.
При этом наблюдаются десятки отказов, сообщили изданию адвокаты по вопросам миграции и другие юристы. В одном письме с отказом излагается требование предоставить "документацию от стороннего источника, в которой конкретно указывается имя получателя, и фиксируется серьезный ущерб, который он может понести", пишет портал.
В целом, по данным издания, из числа эвакуированных из Афганистана около 5 тысяч человек - американские граждане. Примерно 75 тысяч - афганцы, часть из которых может получить специальные визы, поскольку они сами или члены их семей помогали США в Афганистане. Также ввезены были члены семей граждан США, держатели грин-карт, правозащитники и журналисты.
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря, 18:23В мире
Талибы обвинили ООН в давлении из-за отказа утвердить постпреда Афганистана
Примерно 35 тысяч эвакуированных находятся на военных базах в США, около 36 тысяч - на местах в Соединенных Штатах, еще 3,2 тысячи афганцев ждут въезда в страну, пишет портал.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря, 23:48
Google обозначил офис заповедника "София Киевская" как "штаб Талибана"*
 
В миреСШАКабул (город)ООНТалибанАфганистанМинистерство национальной безопасности СШАМохаммад Хасан Ахунд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15Финансист дал прогноз по курсу рубля в 2022 году
03:05Гражданская жена стрелка назвала причину нападения на МФЦ в Москве
02:56FT выяснило позицию нового канцлера ФРГ по "Северному потоку — 2"
02:55СМИ: в ДТП с грузовиком в Мексике погибли 49 человек
02:45Белый дом заявил о готовности обсуждать с Россией ее "обеспокоенности"
02:42Байден заявил о приверженности дипломатии в ситуации вокруг Украины
02:39МВД предложило запретить все виды сигнального оружия, кроме пистолетов
02:35Диетолог развеяла миф о пиве
02:31США продолжат переговоры с Россией по Украине, заявили в Белом доме
02:29В Белом доме рассказали, какими могут быть новые санкции против России
02:23Байден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с Украиной
02:15Диетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухни
02:15Врач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19
02:07"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужа
02:06Байден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженности
01:43В Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"
01:39В США россиянина приговорили к четырем годам за киберпреступления
01:35Киев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГД
01:20Немцы могли взорвать до 20 тысяч человек в лагере на месте Балтийска
01:15Специалист рассказала, какие льготы положены за пять лет до пенсии
Лента новостейМолния
Финансист дал прогноз по курсу рубля в 2022 годуГражданская жена стрелка назвала причину нападения на МФЦ в МосквеFT выяснило позицию нового канцлера ФРГ по "Северному потоку — 2"СМИ: в ДТП с грузовиком в Мексике погибли 49 человекБелый дом заявил о готовности обсуждать с Россией ее "обеспокоенности"Байден заявил о приверженности дипломатии в ситуации вокруг УкраиныМВД предложило запретить все виды сигнального оружия, кроме пистолетовДиетолог развеяла миф о пивеСША продолжат переговоры с Россией по Украине, заявили в Белом домеВ Белом доме рассказали, какими могут быть новые санкции против РоссииБайден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с УкраинойДиетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухниВрач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужаБайден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженностиВ Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"В США россиянина приговорили к четырем годам за киберпреступленияКиев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГДНемцы могли взорвать до 20 тысяч человек в лагере на месте БалтийскаСпециалист рассказала, какие льготы положены за пять лет до пенсии