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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211209/sputnik-1763015017.html
Россия готова рассмотреть запрос Словакии по поставкам "Спутника Лайт"
Россия готова рассмотреть запрос Словакии по поставкам "Спутника Лайт" - РИА Новости, 09.12.2021
Россия готова рассмотреть запрос Словакии по поставкам "Спутника Лайт"
Словакия пока не обращалась к России с просьбой о поставках вакцины "Спутник Лайт", но если такой запрос возникнет, готовы будем оперативно его рассмотреть,... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T19:20
2021-12-09T19:20
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
словакия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
здоровье - общество
мария захарова
коронавирусы
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Словакия пока не обращалась к России с просьбой о поставках вакцины "Спутник Лайт", но если такой запрос возникнет, готовы будем оперативно его рассмотреть, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Официально Словакия не обращалась по этому вопросу (закупки вакцины "Спутник Лайт"). Если такое обращение поступит, российская сторона будет готова его рассмотреть", - сказала она в ходе брифинга в четверг, отвечая на вопрос журналиста из Словакии о том, обращались ли власти страны по вопросу поставок вакцины из России.При этом Захарова отметила, что поставки за рубеж российских препаратов для вакцинации осуществляются на основании запросов иностранных правительств.Словакия стала одной из первых европейских стран, закупивших у России вакцину "Спутник V". Привиться российской вакциной успели 15 тысяч граждан республики, включая вице-премьера и главу Минфина Игора Матовича. Словакия получила из России 200 тысяч доз вакцины, но использовала только 40 тысяч из них.
https://ria.ru/20211206/vaktsina-1762389108.html
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в мире, вакцинация, словакия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), здоровье - общество, мария захарова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, игорь матович, вакцина "спутник лайт"
19:20 09.12.2021
 
Россия готова рассмотреть запрос Словакии по поставкам "Спутника Лайт"

Захарова: Россия готова рассмотреть запрос Словакии по поставкам вакцины "Спутник Лайт"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАмпулы с вакциной "Спутник Лайт"
Ампулы с вакциной Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Словакия пока не обращалась к России с просьбой о поставках вакцины "Спутник Лайт", но если такой запрос возникнет, готовы будем оперативно его рассмотреть, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Официально Словакия не обращалась по этому вопросу (закупки вакцины "Спутник Лайт"). Если такое обращение поступит, российская сторона будет готова его рассмотреть", - сказала она в ходе брифинга в четверг, отвечая на вопрос журналиста из Словакии о том, обращались ли власти страны по вопросу поставок вакцины из России.
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При этом Захарова отметила, что поставки за рубеж российских препаратов для вакцинации осуществляются на основании запросов иностранных правительств.
Словакия стала одной из первых европейских стран, закупивших у России вакцину "Спутник V". Привиться российской вакциной успели 15 тысяч граждан республики, включая вице-премьера и главу Минфина Игора Матовича. Словакия получила из России 200 тысяч доз вакцины, но использовала только 40 тысяч из них.
 
Распространение коронавирусаВ миреВакцинацияСловакияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Здоровье - ОбществоМария ЗахароваКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Игорь МатовичВакцина "Спутник Лайт"
 
 
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