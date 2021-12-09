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Нигерия рассматривает вопрос о приобретении "Спутника V"
Нигерия рассматривает вопрос о приобретении "Спутника V" - РИА Новости, 09.12.2021
Нигерия рассматривает вопрос о приобретении "Спутника V"
Нигерия рассматривает вопрос приобретения вакцины "Спутник V", но не исключает вариант пожертвования вакцины от РФ, заявил РИА Новости посол Нигерии в стране... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T09:41
2021-12-09T10:01
распространение коронавируса
в мире
нигерия
здоровье - общество
коронавирусы
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Нигерия рассматривает вопрос приобретения вакцины "Спутник V", но не исключает вариант пожертвования вакцины от РФ, заявил РИА Новости посол Нигерии в стране Абдуллахи Шеху."Как вы видите, есть два пути: либо Нигерия выделит бюджет на приобретение, либо российское правительство может пожертвовать вакцины в рамках технической помощи Нигерии. Мы рассматриваем оба варианта. Вакцина "Спутник V" уже одобрена для использования в нашей стране, но мы не завершили обсуждение того, будет ли Россия поддерживать Нигерию в рамках технической помощи или Нигерии придется покупать "Спутник V"", - сказал он.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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в мире, нигерия, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"
09:41 09.12.2021 (обновлено: 10:01 09.12.2021)
 
Нигерия рассматривает вопрос о приобретении "Спутника V"

Нигерия рассматривает вопрос приобретения российской вакцины от коронавируса "Спутник V"

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Нигерия рассматривает вопрос приобретения вакцины "Спутник V", но не исключает вариант пожертвования вакцины от РФ, заявил РИА Новости посол Нигерии в стране Абдуллахи Шеху.
"Как вы видите, есть два пути: либо Нигерия выделит бюджет на приобретение, либо российское правительство может пожертвовать вакцины в рамках технической помощи Нигерии. Мы рассматриваем оба варианта. Вакцина "Спутник V" уже одобрена для использования в нашей стране, но мы не завершили обсуждение того, будет ли Россия поддерживать Нигерию в рамках технической помощи или Нигерии придется покупать "Спутник V"", - сказал он.
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Распространение коронавирусаВ миреНигерияЗдоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"
 
 
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