https://ria.ru/20211209/sputnik-1762872765.html
Нигерия рассматривает вопрос о приобретении "Спутника V"
Нигерия рассматривает вопрос о приобретении "Спутника V" - РИА Новости, 09.12.2021
Нигерия рассматривает вопрос о приобретении "Спутника V"
Нигерия рассматривает вопрос приобретения вакцины "Спутник V", но не исключает вариант пожертвования вакцины от РФ, заявил РИА Новости посол Нигерии в стране... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T09:41
2021-12-09T09:41
2021-12-09T10:01
распространение коронавируса
в мире
нигерия
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597247527_208:1:2870:1499_1920x0_80_0_0_849df8f780bea9028caf0fad3c728c46.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Нигерия рассматривает вопрос приобретения вакцины "Спутник V", но не исключает вариант пожертвования вакцины от РФ, заявил РИА Новости посол Нигерии в стране Абдуллахи Шеху."Как вы видите, есть два пути: либо Нигерия выделит бюджет на приобретение, либо российское правительство может пожертвовать вакцины в рамках технической помощи Нигерии. Мы рассматриваем оба варианта. Вакцина "Спутник V" уже одобрена для использования в нашей стране, но мы не завершили обсуждение того, будет ли Россия поддерживать Нигерию в рамках технической помощи или Нигерии придется покупать "Спутник V"", - сказал он.Читайте полный текст интервью >>>
нигерия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597247527_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_3e8c49855bf86be4a07a8a7e26f7c5ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нигерия, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"
09:41 09.12.2021 (обновлено: 10:01 09.12.2021)
Нигерия рассматривает вопрос о приобретении "Спутника V"
Нигерия рассматривает вопрос приобретения российской вакцины от коронавируса "Спутник V"