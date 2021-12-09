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Нигерия рассматривает вопрос о приобретении "Спутника V"

Нигерия рассматривает вопрос о приобретении "Спутника V" - РИА Новости, 09.12.2021

Нигерия рассматривает вопрос о приобретении "Спутника V"

Нигерия рассматривает вопрос приобретения вакцины "Спутник V", но не исключает вариант пожертвования вакцины от РФ, заявил РИА Новости посол Нигерии в стране... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T09:41

2021-12-09T09:41

2021-12-09T10:01

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Нигерия рассматривает вопрос приобретения вакцины "Спутник V", но не исключает вариант пожертвования вакцины от РФ, заявил РИА Новости посол Нигерии в стране Абдуллахи Шеху."Как вы видите, есть два пути: либо Нигерия выделит бюджет на приобретение, либо российское правительство может пожертвовать вакцины в рамках технической помощи Нигерии. Мы рассматриваем оба варианта. Вакцина "Спутник V" уже одобрена для использования в нашей стране, но мы не завершили обсуждение того, будет ли Россия поддерживать Нигерию в рамках технической помощи или Нигерии придется покупать "Спутник V"", - сказал он.Читайте полный текст интервью >>>

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