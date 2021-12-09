https://ria.ru/20211209/spfs-1762952108.html

Российским аналогом SWIFT пользуются представители девяти стран

Российским аналогом SWIFT пользуются представители девяти стран - РИА Новости, 09.12.2021

Российским аналогом SWIFT пользуются представители девяти стран

Системой передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России уже пользуются 38 зарубежных участников из девяти стран, заявил начальник управления департамента... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T15:23

2021-12-09T15:23

2021-12-09T15:33

экономика

центральный банк рф (цб рф)

swift

россия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Системой передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России уже пользуются 38 зарубежных участников из девяти стран, заявил начальник управления департамента национальной платежной системы ЦБ Денис Барышков."За последние годы СПФС показала высокую надежность и бесперебойность работы в режиме 24/7, как с российскими, так и с иностранными пользователями. К системе уже подключено 335 пользователей, в том числе 38 зарубежных участников из девяти стран", - сказал он."Кроме того, Банком России реализована возможность организации на площадке иностранного центрального банка или его дочерней компании шлюза для обеспечения бесшовного взаимодействия между СПФС и локальной системой передачи финансовых сообщений", - добавил он.SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из более жестких санкций Запада. В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России создана своя Система передачи финансовых сообщений.

https://ria.ru/20211208/gaz-1762677942.html

https://ria.ru/20211207/swift-1762526059.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), swift, россия