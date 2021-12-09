20:40 09.12.2021 (обновлено: 20:53 09.12.2021)
В СПЧ назвали темы, которые обсуждали на встрече с Путиным
Член СПЧ Кабанов: в Путиным обсуждали темы коренных народов, "Мемориала"* и выборов
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ (СПЧ) обсуждал в четверг на встрече с главой России Владимиром Путиным тему коренных народов, ликвидации общества "Мемориал"* (признано иноагентом) и выборы, встреча длилась около пяти часов, сказал РИА Новости член СПЧ Кирилл Кабанов.
"Поднималась тема выборов, темы малых коренных народов. Президент со многим соглашался, что очень важно. И очень быстро реагировал. Он был внутренне готов к разговору. Но все равно тяжело, заседание длилось почти пять часов. Все, кто хотели, все выступили…, даже по выборам президента сказал, что надо доработать кое-какие вопросы. Что очень важно, что фактически были дублирующие по иноагентам, по "Мемориалу"*, - сказал Кабанов.
По словам члена СПЧ, поручений по итогам встречи будет много, может быть, "больше, чем в предыдущую встречу".
В Верховном суде РФ проходит процесс по ликвидации "Международного Мемориала"*, параллельно в Мосгорсуде – по ликвидации правозащитного центра "Мемориал"* (обе организации признаны иноагентами в РФ). Мосгорсуд уже дважды продлевал предварительные слушания.
* Организация, выполняющая функции иноагента