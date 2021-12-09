https://ria.ru/20211209/spch-1763026358.html

В СПЧ назвали темы, которые обсуждали на встрече с Путиным

В СПЧ назвали темы, которые обсуждали на встрече с Путиным - РИА Новости, 09.12.2021

В СПЧ назвали темы, которые обсуждали на встрече с Путиным

Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ (СПЧ) обсуждал в четверг на встрече с главой России Владимиром Путиным тему коренных РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T20:40

2021-12-09T20:40

2021-12-09T20:53

политика

общество

владимир путин

мемориал

совет по правам человека при президенте рф (спч)

кирилл кабанов

правозащитный центр "мемориал"

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762966327_0:295:3116:2048_1920x0_80_0_0_adcb5cdfdc4f6eaa977b31d302b1407c.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ (СПЧ) обсуждал в четверг на встрече с главой России Владимиром Путиным тему коренных народов, ликвидации общества "Мемориал"* (признано иноагентом) и выборы, встреча длилась около пяти часов, сказал РИА Новости член СПЧ Кирилл Кабанов.По словам члена СПЧ, поручений по итогам встречи будет много, может быть, "больше, чем в предыдущую встречу".В Верховном суде РФ проходит процесс по ликвидации "Международного Мемориала"*, параллельно в Мосгорсуде – по ликвидации правозащитного центра "Мемориал"* (обе организации признаны иноагентами в РФ). Мосгорсуд уже дважды продлевал предварительные слушания.* Организация, выполняющая функции иноагента

https://ria.ru/20211209/pytki-1762962103.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, общество, владимир путин, мемориал, совет по правам человека при президенте рф (спч), кирилл кабанов, правозащитный центр "мемориал", россия