https://ria.ru/20211209/spam-1762858256.html

Как избавиться от телефонного спама

Эксперт назвал два способа сократить телефонный спам - РИА Новости, 09.12.2021

Как избавиться от телефонного спама

Два простых правила помогут владельцу телефона минимизировать количество спам-звонков, рассказал в интервью радио Sputnik директор по стратегическим... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T04:09

2021-12-09T04:09

2021-12-09T04:09

технологии

телефон

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Два простых правила помогут владельцу телефона минимизировать количество спам-звонков, рассказал в интервью радио Sputnik директор по стратегическим коммуникациям компании Infosecurity Александр Дворянский.Телефонные спам-звонки раздражают многих людей, но есть способы уменьшить количество назойливых рекламных сообщений. Во-первых, не стоит размещать свой основной номер на различных интернет-площадках, советует Дворянский.Во-вторых, можно прибегнуть к современным технологиям и установить на устройство программу, позволяющую блокировать или определять подозрительные номера, продолжил Дворянский."Все-таки мы живем в технологичный век, и есть много продуктов и сервисов, как платных, так и бесплатных, которые позволяют блокировать или определять нежелательные номера – показывать, что это спам или назойливая реклама. Соответственно, человек просто не будет брать трубку или не будет получать эти звонки. Это поможет сократить потенциальные потери и риски, а также сохранить нервную систему в нормальном состоянии", – сказал Александр Дворянский в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20211123/spam-1760270697.html

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технологии, телефон