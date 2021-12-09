https://ria.ru/20211209/spam-1762858256.html
Как избавиться от телефонного спама
Эксперт назвал два способа сократить телефонный спам - РИА Новости, 09.12.2021
Как избавиться от телефонного спама
Два простых правила помогут владельцу телефона минимизировать количество спам-звонков, рассказал в интервью радио Sputnik директор по стратегическим... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T04:09
2021-12-09T04:09
2021-12-09T04:09
технологии
телефон
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Два простых правила помогут владельцу телефона минимизировать количество спам-звонков, рассказал в интервью радио Sputnik директор по стратегическим коммуникациям компании Infosecurity Александр Дворянский.Телефонные спам-звонки раздражают многих людей, но есть способы уменьшить количество назойливых рекламных сообщений. Во-первых, не стоит размещать свой основной номер на различных интернет-площадках, советует Дворянский.Во-вторых, можно прибегнуть к современным технологиям и установить на устройство программу, позволяющую блокировать или определять подозрительные номера, продолжил Дворянский."Все-таки мы живем в технологичный век, и есть много продуктов и сервисов, как платных, так и бесплатных, которые позволяют блокировать или определять нежелательные номера – показывать, что это спам или назойливая реклама. Соответственно, человек просто не будет брать трубку или не будет получать эти звонки. Это поможет сократить потенциальные потери и риски, а также сохранить нервную систему в нормальном состоянии", – сказал Александр Дворянский в интервью радио Sputnik.
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технологии, телефон
Эксперт назвал два способа сократить телефонный спам
Эксперт Дворянский заявил о двух способах сократить количество телефонного спама
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости.
Два простых правила помогут владельцу телефона минимизировать количество спам-звонков, рассказал в интервью радио Sputnik
директор по стратегическим коммуникациям компании Infosecurity Александр Дворянский.
Телефонные спам-звонки раздражают многих людей, но есть способы уменьшить количество назойливых рекламных сообщений. Во-первых, не стоит размещать свой основной номер на различных интернет-площадках, советует Дворянский.
"Старайтесь основной телефон, которым вы пользуетесь, к которому привязаны банковские карты, аккаунты в соцсетях, по возможности лишний раз просто не "светить", тогда, соответственно, и звонков не будет. Если есть необходимость указывать в интернете мобильный номер, допустим, вы торгуете на электронных площадках, то заведите второй номер и используйте его. Это может быть даже не смартфон, а просто кнопочный телефон", – отметил эксперт.
Во-вторых, можно прибегнуть к современным технологиям и установить на устройство программу, позволяющую блокировать или определять подозрительные номера, продолжил Дворянский.
"Все-таки мы живем в технологичный век, и есть много продуктов и сервисов, как платных, так и бесплатных, которые позволяют блокировать или определять нежелательные номера – показывать, что это спам или назойливая реклама. Соответственно, человек просто не будет брать трубку или не будет получать эти звонки. Это поможет сократить потенциальные потери и риски, а также сохранить нервную систему в нормальном состоянии", – сказал Александр Дворянский в интервью радио Sputnik.