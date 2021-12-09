https://ria.ru/20211209/soglashenie-1762868781.html
Посол Нигерии рассказал о сотрудничестве с Россией по борьбе с терроризмом
Посол Нигерии рассказал о сотрудничестве с Россией по борьбе с терроризмом - РИА Новости, 09.12.2021
Посол Нигерии рассказал о сотрудничестве с Россией по борьбе с терроризмом
Нигерия и Россия ведут переговоры о возможном предоставлении Россией помощи Абудже в борьбе с терроризмом, ранее страны обновили соглашение о военном... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T09:06
2021-12-09T09:06
2021-12-09T10:02
в мире
нигерия
абуджа
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Нигерия и Россия ведут переговоры о возможном предоставлении Россией помощи Абудже в борьбе с терроризмом, ранее страны обновили соглашение о военном сотрудничестве, заявил в интервью РИА Новости посол Нигерии в РФ Абдуллахи Шеху."Мы подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве в 2017 году. С его помощью мы смогли закупить военные самолеты, чтобы справляться с вызовами безопасности в нашей стране. В августе этого года мы обновили соглашение, теперь у нас есть новый документ о военном сотрудничестве, который касается поставок военного оборудования, обеспечения обучения военных с обеих сторон и также любого другого технического содействия для решения вопросов безопасности", - сказал посол.Он отметил, что борьба с терроризмом является общей угрозой и международное сообщество принимает совместные усилия, чтобы справиться с ней."Россия продемонстрировала свои возможности мировой державы решать эти вопросы в зоне своей юрисдикции и помогать другим странам. Мы ожидаем, что Россия сможет оказать такую поддержку и сотрудничество Нигерии. Закрытые переговоры об этом продолжаются. Исходя из того, что необходимо Нигерии, мы обращаемся к России, ища помощи в этом вопросе", - сказал посол.Читайте полный текст интервью >>>
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в мире, нигерия, абуджа, москва, россия
09:06 09.12.2021 (обновлено: 10:02 09.12.2021)
Посол Нигерии рассказал о сотрудничестве с Россией по борьбе с терроризмом
Нигерия и Россия ведут переговоры о возможном предоставлении помощи в борьбе с терроризмом
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Нигерия
и Россия
ведут переговоры о возможном предоставлении Россией помощи Абудже
в борьбе с терроризмом, ранее страны обновили соглашение о военном сотрудничестве, заявил в интервью РИА Новости посол Нигерии в РФ Абдуллахи Шеху.
"Мы подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве в 2017 году. С его помощью мы смогли закупить военные самолеты, чтобы справляться с вызовами безопасности в нашей стране. В августе этого года мы обновили соглашение, теперь у нас есть новый документ о военном сотрудничестве, который касается поставок военного оборудования, обеспечения обучения военных с обеих сторон и также любого другого технического содействия для решения вопросов безопасности", - сказал посол.
Он отметил, что борьба с терроризмом является общей угрозой и международное сообщество принимает совместные усилия, чтобы справиться с ней.
"Россия продемонстрировала свои возможности мировой державы решать эти вопросы в зоне своей юрисдикции и помогать другим странам. Мы ожидаем, что Россия сможет оказать такую поддержку и сотрудничество Нигерии. Закрытые переговоры об этом продолжаются. Исходя из того, что необходимо Нигерии, мы обращаемся к России, ища помощи в этом вопросе", - сказал посол.