https://ria.ru/20211209/sobaka-1762917607.html

В Подмосковье бродячая собака напала на ребенка на детской площадке

В Подмосковье бродячая собака напала на ребенка на детской площадке - РИА Новости, 09.12.2021

В Подмосковье бродячая собака напала на ребенка на детской площадке

Бродячая собака напала на ребенка на детской площадке в Подмосковье, Следственный комитет организовал проверку, сообщила старший помощник руководителя... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T13:07

2021-12-09T13:07

2021-12-09T13:07

происшествия

животные

московская область (подмосковье)

раменское

следственный комитет россии (ск рф)

ольга врадий

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590682557_0:296:3068:2022_1920x0_80_0_0_663b7ba0be7f8e6a3018e6c45a758b97.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Бродячая собака напала на ребенка на детской площадке в Подмосковье, Следственный комитет организовал проверку, сообщила старший помощник руководителя регионального главка СК РФ Ольга Врадий.Ранее в СМИ появилась информация о том, что вблизи детской площадки одного из поселков Раменского округа на семилетнего мальчика напала бродячая собака и искусала ему голову.По данным предварительной проверки, 7 декабря ребенок находился на детской площадке. В какой-то момент бродячая собака подбежала к мальчику и стала его кусать. Ребенка госпитализировали. В настоящее время жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает."По данной информации СМИ следственным отделом по г. Раменское ГСУ СК России по Московской области незамедлительно организована проверка ... В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств произошедшего", - сообщила Врадий.Как сообщает прокуратура Московской области в своем Telegram-канале, ведомство также организовало проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, а также об ответственном обращении с животными. Отмечается, что ход проверки, проводимой следственным органом, поставлен на контроль.

https://radiosputnik.ria.ru/20211207/salekhard-1762620664.html

https://ria.ru/20211204/sotsializatsiya-1762032947.html

московская область (подмосковье)

раменское

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, животные, московская область (подмосковье), раменское, следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий, россия