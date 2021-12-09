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В Подмосковье бродячая собака напала на ребенка на детской площадке
В Подмосковье бродячая собака напала на ребенка на детской площадке - РИА Новости, 09.12.2021
В Подмосковье бродячая собака напала на ребенка на детской площадке
Бродячая собака напала на ребенка на детской площадке в Подмосковье, Следственный комитет организовал проверку, сообщила старший помощник руководителя... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T13:07
2021-12-09T13:07
2021-12-09T13:07
происшествия
животные
московская область (подмосковье)
раменское
следственный комитет россии (ск рф)
ольга врадий
россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Бродячая собака напала на ребенка на детской площадке в Подмосковье, Следственный комитет организовал проверку, сообщила старший помощник руководителя регионального главка СК РФ Ольга Врадий.Ранее в СМИ появилась информация о том, что вблизи детской площадки одного из поселков Раменского округа на семилетнего мальчика напала бродячая собака и искусала ему голову.По данным предварительной проверки, 7 декабря ребенок находился на детской площадке. В какой-то момент бродячая собака подбежала к мальчику и стала его кусать. Ребенка госпитализировали. В настоящее время жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает."По данной информации СМИ следственным отделом по г. Раменское ГСУ СК России по Московской области незамедлительно организована проверка ... В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств произошедшего", - сообщила Врадий.Как сообщает прокуратура Московской области в своем Telegram-канале, ведомство также организовало проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, а также об ответственном обращении с животными. Отмечается, что ход проверки, проводимой следственным органом, поставлен на контроль.
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происшествия, животные, московская область (подмосковье), раменское, следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий, россия
В Подмосковье бродячая собака напала на ребенка на детской площадке
СК организовал проверку после нападения бродячей собаки на ребенка в Подмосковье