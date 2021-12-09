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Во всеоружии: как Москва встретила сильнейший снегопад

Во всеоружии: как Москва встретила сильнейший снегопад - РИА Новости, 09.12.2021

Во всеоружии: как Москва встретила сильнейший снегопад

В начале декабря в Москву пришел рекордный за последние десятилетия снегопад. Городским службам удалось ликвидировать его последствия менее чем за двое суток. На уборку улиц, дорог, тротуаров и пешеходных зон города задействовали 10 тысяч единиц специализированной коммунальной техники и 71 тысячу специалистов комплекса городского хозяйства Москвы.

2021-12-09T20:01

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Ежедневно коммунальные службы города по несколько раз проводили механизированное подметание проезжей части и тротуаров. После каждого подметания специалисты дополнительно обрабатывают дорожную сеть противогололедными материалами.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Во всеоружии: как Москва встретила сильнейший снегопад В начале декабря в Москву пришел рекордный за последние десятилетия снегопад. Городским службам удалось ликвидировать его последствия менее чем за двое суток. На уборку улиц, дорог, тротуаров и пешеходных зон города задействовали 10 тысяч единиц специализированной коммунальной техники и 71 тысячу специалистов комплекса городского хозяйства Москвы. Ежедневно коммунальные службы города по несколько раз проведили механизированное подметание проезжей части и тротуаров. После каждого подметания специалисты дополнительно обрабатывают улично-дорожную сеть противогололедными материалами. 2021-12-09T20:01 true PT1M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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