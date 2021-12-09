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Во всеоружии: как Москва встретила сильнейший снегопад
Во всеоружии: как Москва встретила сильнейший снегопад - РИА Новости, 09.12.2021
Во всеоружии: как Москва встретила сильнейший снегопад
В начале декабря в Москву пришел рекордный за последние десятилетия снегопад. Городским службам удалось ликвидировать его последствия менее чем за двое суток. На уборку улиц, дорог, тротуаров и пешеходных зон города задействовали 10 тысяч единиц специализированной коммунальной техники и 71 тысячу специалистов комплекса городского хозяйства Москвы.
2021-12-09T20:01
2021-12-09T20:01
2021-12-09T20:03
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москва
жкх
погода
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Ежедневно коммунальные службы города по несколько раз проводили механизированное подметание проезжей части и тротуаров. После каждого подметания специалисты дополнительно обрабатывают дорожную сеть противогололедными материалами.
москва
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Во всеоружии: как Москва встретила сильнейший снегопад
В начале декабря в Москву пришел рекордный за последние десятилетия снегопад. Городским службам удалось ликвидировать его последствия менее чем за двое суток.
На уборку улиц, дорог, тротуаров и пешеходных зон города задействовали 10 тысяч единиц специализированной коммунальной техники и 71 тысячу специалистов комплекса городского хозяйства Москвы.
Ежедневно коммунальные службы города по несколько раз проведили механизированное подметание проезжей части и тротуаров.
После каждого подметания специалисты дополнительно обрабатывают улично-дорожную сеть противогололедными материалами.
2021-12-09T20:01
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PT1M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, москва, жкх, погода, видео
Во всеоружии: как Москва встретила сильнейший снегопад
В начале декабря в Москву пришел рекордный за последние десятилетия снегопад. Городским службам удалось ликвидировать его последствия менее чем за двое суток. На уборку улиц, дорог, тротуаров и пешеходных зон города задействовали 10 тысяч единиц специализированной коммунальной техники и 71 тысячу специалистов комплекса городского хозяйства Москвы.
2021-12-09T20:01
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PT1M49S
20:01 09.12.2021 (обновлено: 20:03 09.12.2021)
Во всеоружии: как Москва встретила сильнейший снегопад
В начале декабря в Москву пришел рекордный за последние десятилетия снегопад. Городским службам удалось ликвидировать его последствия менее чем за двое суток. На уборку улиц, дорог, тротуаров и пешеходных зон города задействовали 10 тысяч единиц специализированной коммунальной техники и 71 тысячу специалистов комплекса городского хозяйства Москвы.