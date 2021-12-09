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В России стали популярны 5G-смартфоны
В России стали популярны 5G-смартфоны - РИА Новости, 09.12.2021
В России стали популярны 5G-смартфоны
В России увеличился спрос на смартфоны с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Количество проданных трубок, работающих с 5G, подсчитали в... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T14:23
2021-12-09T14:23
2021-12-09T14:28
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технологии
5g
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В России увеличился спрос на смартфоны с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Количество проданных трубок, работающих с 5G, подсчитали в "М.Видео-Эльдорадо".В январе-сентябре 2021-го года продажи смартфонов с поддержкой 5G выросли в 13 раз в штуках и 19 раз в денежном выражении: 1,8 миллионов трубок и 150 миллиардов рублей. В этом году 5G-смартфоны займут 8 процентов рынка.Растет спрос и на гибкие смартфоны — за девять месяцев 2021-го продажи на российском рынке увеличилась в 2,8 раза в штуках и в 2,4 раза в деньгах по сравнению с прошлым годом. Средняя цена складного смартфона составила 125 000 рублей.Сети 5G в России пока не запущены в полноценное коммерческое использование — в стране действуют несколько тестовых зон, в которых операторы отрабатывают новую технологию связи.
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технологии, 5g
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости.
В России
увеличился спрос на смартфоны с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Количество проданных трубок, работающих с 5G, подсчитали
в "М.Видео-Эльдорадо".
В январе-сентябре 2021-го года продажи смартфонов с поддержкой 5G выросли в 13 раз в штуках и 19 раз в денежном выражении: 1,8 миллионов трубок и 150 миллиардов рублей. В этом году 5G-смартфоны займут 8 процентов рынка.
Растет спрос и на гибкие смартфоны — за девять месяцев 2021-го продажи на российском рынке увеличилась в 2,8 раза в штуках и в 2,4 раза в деньгах по сравнению с прошлым годом. Средняя цена складного смартфона составила 125 000 рублей.
Сети 5G в России пока не запущены в полноценное коммерческое использование — в стране действуют несколько тестовых зон, в которых операторы отрабатывают новую технологию связи.