https://ria.ru/20211209/smartfon-1762938096.html

В России стали популярны 5G-смартфоны

В России стали популярны 5G-смартфоны - РИА Новости, 09.12.2021

В России стали популярны 5G-смартфоны

В России увеличился спрос на смартфоны с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Количество проданных трубок, работающих с 5G, подсчитали в... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T14:23

2021-12-09T14:23

2021-12-09T14:28

наука

технологии

5g

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В России увеличился спрос на смартфоны с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Количество проданных трубок, работающих с 5G, подсчитали в "М.Видео-Эльдорадо".В январе-сентябре 2021-го года продажи смартфонов с поддержкой 5G выросли в 13 раз в штуках и 19 раз в денежном выражении: 1,8 миллионов трубок и 150 миллиардов рублей. В этом году 5G-смартфоны займут 8 процентов рынка.Растет спрос и на гибкие смартфоны — за девять месяцев 2021-го продажи на российском рынке увеличилась в 2,8 раза в штуках и в 2,4 раза в деньгах по сравнению с прошлым годом. Средняя цена складного смартфона составила 125 000 рублей.Сети 5G в России пока не запущены в полноценное коммерческое использование — в стране действуют несколько тестовых зон, в которых операторы отрабатывают новую технологию связи.

https://ria.ru/20210406/5g-1604328297.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, 5g