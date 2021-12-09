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Минздрав зарегистрировал препарат для лечения СМА "Золгенсма"
Минздрав зарегистрировал препарат для лечения СМА "Золгенсма" - РИА Новости, 10.12.2021
Минздрав зарегистрировал препарат для лечения СМА "Золгенсма"
Минздрав России зарегистрировал швейцарский медикамент для лечения спинальной мышечной атрофии "Золгенсма". Информация об этом представлена в государственном... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-09T19:31
2021-12-10T02:46
общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
фонд "круг добра"
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Минздрав России зарегистрировал швейцарский медикамент для лечения спинальной мышечной атрофии "Золгенсма". Информация об этом представлена в государственном реестре лекарственных средств."Дата государственной регистрации: 9.12.2021", — уточняется в документе.При СМА постепенно теряются моторные функции, ребенок может перестать двигаться, а также дышать. Зарегистрированными в России медикаментами для лечения этого недуга ранее были "Нусинерсен" ("Спинраза") и "Рисдиплам". Стоимость одной инъекции "Спинразы" составляет 125 тысяч долларов."Золгенсма" ранее применялась в других странах. Это самое дорогое лекарство в мире, одна инъекция стоит от 2,1 до 2,5 миллиона долларов.Летом фонд "Круг добра" начал принимать заявки на закупку этого медикамента, чтобы обеспечить им детей с СМА в возрасте до двух лет.
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общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), фонд "круг добра"
19:31 09.12.2021 (обновлено: 02:46 10.12.2021)
 
Минздрав зарегистрировал препарат для лечения СМА "Золгенсма"

Минздрав зарегистрировал препарат для лечения спинальной мышечной атрофии "Золгенсма"

© Depositphotos / oasisamuelПервый лекарственный препарат для генной терапии спинальной мышечной атрофии Zolgensma (Золгенсма)
Первый лекарственный препарат для генной терапии спинальной мышечной атрофии Zolgensma (Золгенсма) - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© Depositphotos / oasisamuel
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Минздрав России зарегистрировал швейцарский медикамент для лечения спинальной мышечной атрофии "Золгенсма". Информация об этом представлена в государственном реестре лекарственных средств.
"Дата государственной регистрации: 9.12.2021", — уточняется в документе.
При СМА постепенно теряются моторные функции, ребенок может перестать двигаться, а также дышать. Зарегистрированными в России медикаментами для лечения этого недуга ранее были "Нусинерсен" ("Спинраза") и "Рисдиплам". Стоимость одной инъекции "Спинразы" составляет 125 тысяч долларов.
"Золгенсма" ранее применялась в других странах. Это самое дорогое лекарство в мире, одна инъекция стоит от 2,1 до 2,5 миллиона долларов.
Летом фонд "Круг добра" начал принимать заявки на закупку этого медикамента, чтобы обеспечить им детей с СМА в возрасте до двух лет.
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ОбществоРоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Фонд "Круг добра"
 
 
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