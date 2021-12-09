https://ria.ru/20211209/sma-1763016695.html

Минздрав зарегистрировал препарат для лечения СМА "Золгенсма"

Минздрав зарегистрировал препарат для лечения СМА "Золгенсма" - РИА Новости, 10.12.2021

Минздрав зарегистрировал препарат для лечения СМА "Золгенсма"

Минздрав России зарегистрировал швейцарский медикамент для лечения спинальной мышечной атрофии "Золгенсма". Информация об этом представлена в государственном... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-09T19:31

2021-12-09T19:31

2021-12-10T02:46

общество

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

фонд "круг добра"

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Минздрав России зарегистрировал швейцарский медикамент для лечения спинальной мышечной атрофии "Золгенсма". Информация об этом представлена в государственном реестре лекарственных средств."Дата государственной регистрации: 9.12.2021", — уточняется в документе.При СМА постепенно теряются моторные функции, ребенок может перестать двигаться, а также дышать. Зарегистрированными в России медикаментами для лечения этого недуга ранее были "Нусинерсен" ("Спинраза") и "Рисдиплам". Стоимость одной инъекции "Спинразы" составляет 125 тысяч долларов."Золгенсма" ранее применялась в других странах. Это самое дорогое лекарство в мире, одна инъекция стоит от 2,1 до 2,5 миллиона долларов.Летом фонд "Круг добра" начал принимать заявки на закупку этого медикамента, чтобы обеспечить им детей с СМА в возрасте до двух лет.

https://ria.ru/20211208/lekarstva-1762817698.html

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общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), фонд "круг добра"