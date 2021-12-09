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Британские археологи впервые обнаружили останки распятого человека
Британские археологи впервые обнаружили останки распятого человека - РИА Новости, 09.12.2021
Британские археологи впервые обнаружили останки распятого человека
Британские ученые изучили останки человека, обнаруженные в 2017 году в деревне Фенстантон (графство Кембриджшир), и пришли к выводу, что его казнили через... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T04:35
2021-12-09T04:35
2021-12-09T13:19
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Британские ученые изучили останки человека, обнаруженные в 2017 году в деревне Фенстантон (графство Кембриджшир), и пришли к выводу, что его казнили через распятие, сообщает Daily Mail.Речь идет о скелете человека ростом 170 сантиметров и возрастом 25-35 лет, в пятку которого был вбит железный гвоздь. Радиоуглеродное исследование показало, что он погиб между 130-337 годами нашей эры — во времена правления Римской империи на территории современной Англии. Рядом с телом нашли фрагменты деревянной конструкции. Эта находка, по словам ученых, — первое свидетельство распятия человека в Великобритании.Хотя такая казнь обычно ассоциируется с христианством, археологи не считают, что в этом случае есть какая-либо связь с религией. После исследования они пришли к выводу, что невольника распяли не на кресте, а на какой-то другой конструкции. Такое заключение ученые сделали после того, как не обнаружили в скелете других гвоздей. Более того, не исключается, что досок было две: к одной он был прибит, а к другой — привязан. По словам археологов, гвоздь, проходящий через пятку, скорее всего, должен был просто обездвижить раба, но не удерживать его вес. За что его подвергли такому наказанию, выяснить пока не удалось.В Daily Mail отмечают, что в Древнем Риме методом распятия обычно казнили преступников, врагов государства, пиратов, рабов и других людей с низким социальным статусом. А еще римские законы предписывали: если один из невольников убивает хозяина, то все рабы этого человека, включая женщин и детей, тоже должны быть казнены.Распятие было основной формой смертной казни в Римской империи, пока его не запретили во времена Константина Великого (306-337 годы нашей эры).
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великобритания, археология, новости культуры, англия, кембриджшир
04:35 09.12.2021 (обновлено: 13:19 09.12.2021)
Британские археологи впервые обнаружили останки распятого человека
Британские археологи обнаружили останки распятого человека, жившего 1900 лет назад
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости.
Британские ученые изучили останки человека, обнаруженные в 2017 году в деревне Фенстантон (графство Кембриджшир), и пришли к выводу, что его казнили через распятие, сообщает
Daily Mail.
Речь идет о скелете человека ростом 170 сантиметров и возрастом 25-35 лет, в пятку которого был вбит железный гвоздь. Радиоуглеродное исследование показало, что он погиб между 130-337 годами нашей эры — во времена правления Римской империи на территории современной Англии.
Рядом с телом нашли фрагменты деревянной конструкции. Эта находка, по словам ученых, — первое свидетельство распятия человека в Великобритании.
"По сути, это первый раз, когда мы нашли вещественные доказательства распятия во время археологических работ", — прокомментировал руководитель раскопок Дэвид Ингэм.
Хотя такая казнь обычно ассоциируется с христианством, археологи не считают, что в этом случае есть какая-либо связь с религией. После исследования они пришли к выводу, что невольника распяли не на кресте, а на какой-то другой конструкции.
Такое заключение ученые сделали после того, как не обнаружили в скелете других гвоздей. Более того, не исключается, что досок было две: к одной он был прибит, а к другой — привязан.
По словам археологов, гвоздь, проходящий через пятку, скорее всего, должен был просто обездвижить раба, но не удерживать его вес. За что его подвергли такому наказанию, выяснить пока не удалось.
В Daily Mail отмечают, что в Древнем Риме методом распятия обычно казнили преступников, врагов государства, пиратов, рабов и других людей с низким социальным статусом. А еще римские законы предписывали: если один из невольников убивает хозяина, то все рабы этого человека, включая женщин и детей, тоже должны быть казнены.
Распятие было основной формой смертной казни в Римской империи, пока его не запретили во времена Константина Великого (306-337 годы нашей эры).