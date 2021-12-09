https://ria.ru/20211209/sk-1763031972.html
СК раскрыл детали дела против советника Минобороны
СК раскрыл детали дела против советника Минобороны - РИА Новости, 09.12.2021
СК раскрыл детали дела против советника Минобороны
Уголовное дело возбудили против советника департамента Минобороны России Александра Лопатина и директора департамента обеспечения авиационным имуществом филиала РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T21:43
2021-12-09T21:43
2021-12-09T21:43
происшествия
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбудили против советника департамента Минобороны России Александра Лопатина и директора департамента обеспечения авиационным имуществом филиала компании "ОАК" Сергея Комасько по подозрению в получении взяток на 1,4 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.Ранее пресс-секретарь Басманного суда Кристина Булыгина сообщила РИА Новости, что суд поместил под домашний арест Лопатина.По данным следствия, в апреле Лопатин и Комасько решили получить от генерального директора коммерческой организации взятки за беспрепятственную оплату авиационно-технического имущества, а 7 декабря генеральный директор передал технику и оборудование на сумму в 1,4 миллиона рублей."Возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении ведущего советника управления департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Александра Лопатина и директора департамента обеспечения авиационным имуществом филиала ПАО "ОАК" Сергея Комасько. Они подозреваются в совершении преступления ... получение взятки в особо крупном размере", - сказали в ведомстве.Был ли задержан второй фигурант дела Комасько, в СК не сообщили.
https://ria.ru/20200910/vzyatka-1577053154.html
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, объединенная авиастроительная корпорация (оак), следственный комитет россии (ск рф), россия
СК раскрыл детали дела против советника Минобороны
СК: советник Минобороны Лопатин и его подельник подозреваются во взяточничестве
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбудили против советника департамента Минобороны России Александра Лопатина и директора департамента обеспечения авиационным имуществом филиала компании "ОАК" Сергея Комасько по подозрению в получении взяток на 1,4 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
Ранее пресс-секретарь Басманного суда Кристина Булыгина сообщила РИА Новости, что суд поместил под домашний арест Лопатина.
По данным следствия, в апреле Лопатин и Комасько решили получить от генерального директора коммерческой организации взятки за беспрепятственную оплату авиационно-технического имущества, а 7 декабря генеральный директор передал технику и оборудование на сумму в 1,4 миллиона рублей.
"Возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении ведущего советника управления департамента Минобороны России
по обеспечению государственного оборонного заказа Александра Лопатина и директора департамента обеспечения авиационным имуществом филиала ПАО "ОАК
" Сергея Комасько. Они подозреваются в совершении преступления ... получение взятки в особо крупном размере", - сказали в ведомстве.
Был ли задержан второй фигурант дела Комасько, в СК
не сообщили.