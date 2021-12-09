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СК раскрыл детали дела против советника Минобороны
СК раскрыл детали дела против советника Минобороны - РИА Новости, 09.12.2021
СК раскрыл детали дела против советника Минобороны
Уголовное дело возбудили против советника департамента Минобороны России Александра Лопатина и директора департамента обеспечения авиационным имуществом филиала РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T21:43
2021-12-09T21:43
происшествия
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбудили против советника департамента Минобороны России Александра Лопатина и директора департамента обеспечения авиационным имуществом филиала компании "ОАК" Сергея Комасько по подозрению в получении взяток на 1,4 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.Ранее пресс-секретарь Басманного суда Кристина Булыгина сообщила РИА Новости, что суд поместил под домашний арест Лопатина.По данным следствия, в апреле Лопатин и Комасько решили получить от генерального директора коммерческой организации взятки за беспрепятственную оплату авиационно-технического имущества, а 7 декабря генеральный директор передал технику и оборудование на сумму в 1,4 миллиона рублей."Возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении ведущего советника управления департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Александра Лопатина и директора департамента обеспечения авиационным имуществом филиала ПАО "ОАК" Сергея Комасько. Они подозреваются в совершении преступления ... получение взятки в особо крупном размере", - сказали в ведомстве.Был ли задержан второй фигурант дела Комасько, в СК не сообщили.
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происшествия, объединенная авиастроительная корпорация (оак), следственный комитет россии (ск рф), россия
21:43 09.12.2021
 
СК раскрыл детали дела против советника Минобороны

СК: советник Минобороны Лопатин и его подельник подозреваются во взяточничестве

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбудили против советника департамента Минобороны России Александра Лопатина и директора департамента обеспечения авиационным имуществом филиала компании "ОАК" Сергея Комасько по подозрению в получении взяток на 1,4 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
Ранее пресс-секретарь Басманного суда Кристина Булыгина сообщила РИА Новости, что суд поместил под домашний арест Лопатина.
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10 сентября 2020, 17:14
Советника одного из департаментов Минобороны арестовали за взятку
По данным следствия, в апреле Лопатин и Комасько решили получить от генерального директора коммерческой организации взятки за беспрепятственную оплату авиационно-технического имущества, а 7 декабря генеральный директор передал технику и оборудование на сумму в 1,4 миллиона рублей.
"Возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении ведущего советника управления департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Александра Лопатина и директора департамента обеспечения авиационным имуществом филиала ПАО "ОАК" Сергея Комасько. Они подозреваются в совершении преступления ... получение взятки в особо крупном размере", - сказали в ведомстве.
Был ли задержан второй фигурант дела Комасько, в СК не сообщили.
 
ПроисшествияОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Следственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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