https://ria.ru/20211209/sk-1763031972.html

СК раскрыл детали дела против советника Минобороны

СК раскрыл детали дела против советника Минобороны - РИА Новости, 09.12.2021

СК раскрыл детали дела против советника Минобороны

Уголовное дело возбудили против советника департамента Минобороны России Александра Лопатина и директора департамента обеспечения авиационным имуществом филиала РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T21:43

2021-12-09T21:43

2021-12-09T21:43

происшествия

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбудили против советника департамента Минобороны России Александра Лопатина и директора департамента обеспечения авиационным имуществом филиала компании "ОАК" Сергея Комасько по подозрению в получении взяток на 1,4 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.Ранее пресс-секретарь Басманного суда Кристина Булыгина сообщила РИА Новости, что суд поместил под домашний арест Лопатина.По данным следствия, в апреле Лопатин и Комасько решили получить от генерального директора коммерческой организации взятки за беспрепятственную оплату авиационно-технического имущества, а 7 декабря генеральный директор передал технику и оборудование на сумму в 1,4 миллиона рублей."Возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении ведущего советника управления департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Александра Лопатина и директора департамента обеспечения авиационным имуществом филиала ПАО "ОАК" Сергея Комасько. Они подозреваются в совершении преступления ... получение взятки в особо крупном размере", - сказали в ведомстве.Был ли задержан второй фигурант дела Комасько, в СК не сообщили.

https://ria.ru/20200910/vzyatka-1577053154.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, объединенная авиастроительная корпорация (оак), следственный комитет россии (ск рф), россия