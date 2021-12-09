https://ria.ru/20211209/sk-1762993477.html

На Кубани вскрыли коррупционную схему с участием судьи

На Кубани вскрыли коррупционную схему с участием судьи - РИА Новости, 09.12.2021

На Кубани вскрыли коррупционную схему с участием судьи

Судье Темрюкского районного суда Кубани Павлу Грачёву предъявлено обвинение в получении крупной взятки за вынесение неправосудного решения по рыболовецкому... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T17:44

2021-12-09T17:44

2021-12-09T17:44

происшествия

темрюкский район

краснодарский край

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_a7d3bd9e5c317e64a1ae858579d6257b.jpg

КРАСНОДАР, 9 дек – РИА Новости. Судье Темрюкского районного суда Кубани Павлу Грачёву предъявлено обвинение в получении крупной взятки за вынесение неправосудного решения по рыболовецкому хозяйству, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.Ранее информация об этом уголовном деле не публиковалась."Главным следственным управлением СК РФ в рамках расследования уголовного дела о получении взятки в крупном размере и вынесении неправосудного решения обвинение предъявлено судье Темрюкского районного суда Краснодарского края Павлу Грачёву", - говорится в релизе.По данным следствия, еще в 2011 году Грачев получил от директора компании "Инвест Хауз" Иссы Плиева через юриста Александра Чичерина миллион рублей.За эти деньги, считает СК РФ, он должен был признать законным договор купли-продажи 67 спорных объектов недвижимости ликвидированного рыболовецкого хозяйства в Темрюкском районе.По данным ведомства, юристу предъявлено обвинение как посреднику, а Плиев скрылся и сейчас объявлен в розыск.Согласно релизу, Мосгорсуд определил Грачёва под домашний арест, а квалификационная коллегия судей Кубани приостановила его полномочия.

https://ria.ru/20211209/sud-1762916482.html

https://ria.ru/20211209/sk-1762897383.html

темрюкский район

краснодарский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, темрюкский район, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф), россия