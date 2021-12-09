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На Кубани вскрыли коррупционную схему с участием судьи
На Кубани вскрыли коррупционную схему с участием судьи - РИА Новости, 09.12.2021
На Кубани вскрыли коррупционную схему с участием судьи
Судье Темрюкского районного суда Кубани Павлу Грачёву предъявлено обвинение в получении крупной взятки за вынесение неправосудного решения по рыболовецкому... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T17:44
2021-12-09T17:44
2021-12-09T17:44
происшествия
темрюкский район
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КРАСНОДАР, 9 дек – РИА Новости. Судье Темрюкского районного суда Кубани Павлу Грачёву предъявлено обвинение в получении крупной взятки за вынесение неправосудного решения по рыболовецкому хозяйству, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.Ранее информация об этом уголовном деле не публиковалась."Главным следственным управлением СК РФ в рамках расследования уголовного дела о получении взятки в крупном размере и вынесении неправосудного решения обвинение предъявлено судье Темрюкского районного суда Краснодарского края Павлу Грачёву", - говорится в релизе.По данным следствия, еще в 2011 году Грачев получил от директора компании "Инвест Хауз" Иссы Плиева через юриста Александра Чичерина миллион рублей.За эти деньги, считает СК РФ, он должен был признать законным договор купли-продажи 67 спорных объектов недвижимости ликвидированного рыболовецкого хозяйства в Темрюкском районе.По данным ведомства, юристу предъявлено обвинение как посреднику, а Плиев скрылся и сейчас объявлен в розыск.Согласно релизу, Мосгорсуд определил Грачёва под домашний арест, а квалификационная коллегия судей Кубани приостановила его полномочия.
https://ria.ru/20211209/sud-1762916482.html
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происшествия, темрюкский район, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф), россия
На Кубани вскрыли коррупционную схему с участием судьи
СК обвинил судью на Кубани в получении крупной взятки
КРАСНОДАР, 9 дек – РИА Новости.
Судье Темрюкского районного суда Кубани Павлу Грачёву предъявлено обвинение в получении крупной взятки за вынесение неправосудного решения по рыболовецкому хозяйству, сообщается на сайте Следственного комитета РФ
.
Ранее информация об этом уголовном деле не публиковалась.
"Главным следственным управлением СК РФ в рамках расследования уголовного дела о получении взятки в крупном размере и вынесении неправосудного решения обвинение предъявлено судье Темрюкского районного суда Краснодарского края
Павлу Грачёву", - говорится в релизе.
По данным следствия, еще в 2011 году Грачев получил от директора компании "Инвест Хауз" Иссы Плиева через юриста Александра Чичерина миллион рублей.
За эти деньги, считает СК РФ, он должен был признать законным договор купли-продажи 67 спорных объектов недвижимости ликвидированного рыболовецкого хозяйства в Темрюкском районе.
По данным ведомства, юристу предъявлено обвинение как посреднику, а Плиев скрылся и сейчас объявлен в розыск.
Согласно релизу, Мосгорсуд определил Грачёва под домашний арест, а квалификационная коллегия судей Кубани приостановила его полномочия.