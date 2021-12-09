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Следствие просит арестовать совладельца "Рив Гош" по делу о мошенничестве
Следствие просит арестовать совладельца "Рив Гош" по делу о мошенничестве - РИА Новости, 09.12.2021
Следствие просит арестовать совладельца "Рив Гош" по делу о мошенничестве
Следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте владельца сети "Рив Гош" Августа Мейера по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T09:50
2021-12-09T09:50
2021-12-09T10:21
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте владельца сети "Рив Гош" Августа Мейера по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурге.Отмечается, что Мейеру вменяется два эпизода мошенничества.По информации "Коммерсанта", совладелец некогда крупнейшего в России интернет-ритейлера "Юлмарт" Август Мейер и его супруга и деловой партнер Инна Мейер подозреваются в хищении у Сбербанка 2,3 миллиарда рублей, полученных в виде кредитов незадолго до того, как у "Юлмарта" начались проблемы."Юлмарт" - российская торговая сеть, специализирующаяся на продаже техники, электроники и непродовольственных товаров. В отношении компании в июне 2018 года в судебном порядке введена процедура наблюдения, а в феврале 2020 года арбитраж Петербурга признал ее банкротом и ввел процедуру конкурсного производства.
https://ria.ru/20211203/korruptsiya-1762004030.html
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происшествия, санкт-петербург
09:50 09.12.2021 (обновлено: 10:21 09.12.2021)
Следствие просит арестовать совладельца "Рив Гош" по делу о мошенничестве
Следствие просит арестовать совладельца сети "Рив Гош" Мейера по делу о мошенничестве