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Раскрыта "суперсила" Путина
Американский дипломат раскрыл, в чем сила Путина - РИА Новости, 09.12.2021
Раскрыта "суперсила" Путина
Бывший посол США в Германии Ричард Гренелл в эфире Newsmax порассуждал об умении президента России Владимира Путина "читать" своего американского коллегу Джо... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T16:46
2021-12-09T16:58
в мире
сша
владимир путин
джо байден
нато
ричард гренелл
россия
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Бывший посол США в Германии Ричард Гренелл в эфире Newsmax порассуждал об умении президента России Владимира Путина "читать" своего американского коллегу Джо Байдена."Путин знает, кто он такой. &lt;…&gt; Он прекрасно понимает, что Байден не ставит Америку на первое место и стремится к сотрудничеству с европейцами", — сказал дипломат.По его мнению, российский лидер получил преимущество после того, как узнал о желании Байдена "понравиться абсолютно всем в мире".Гренелл считает, что прошедшие во вторник переговоры хорошо характеризуют Байдена. В то же время он посетовал на недостаток дипломатов, жестко продвигающих интересы Вашингтона.Седьмого декабря Путин и Байден провели переговоры по защищенному каналу видеосвязи. Они продлились около двух часов. Как сообщал Белый дом, Байден выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил, что на военную эскалацию Запад ответит коллективными экономическими санкциями и другими ограничениями. Путин, со своей стороны, обозначил красные линии — дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине и в других граничащих с Россией странах наступательных вооружений.Москва не раз отвергала обвинения в "агрессивных действиях", объясняя, что никому не угрожает. По мнению российских властей, такие выпады используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи границ страны.
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в мире, сша, владимир путин, джо байден, нато, ричард гренелл, россия
16:46 09.12.2021 (обновлено: 16:58 09.12.2021)
 
Американский дипломат раскрыл, в чем сила Путина

Экс-посол США в Германии Гренелл заявил, что Путин знает самую слабую точку Байдена

© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи
© POOL
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Бывший посол США в Германии Ричард Гренелл в эфире Newsmax порассуждал об умении президента России Владимира Путина "читать" своего американского коллегу Джо Байдена.
"Путин знает, кто он такой. <…> Он прекрасно понимает, что Байден не ставит Америку на первое место и стремится к сотрудничеству с европейцами", — сказал дипломат.
По его мнению, российский лидер получил преимущество после того, как узнал о желании Байдена "понравиться абсолютно всем в мире".
Гренелл считает, что прошедшие во вторник переговоры хорошо характеризуют Байдена. В то же время он посетовал на недостаток дипломатов, жестко продвигающих интересы Вашингтона.
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Седьмого декабря Путин и Байден провели переговоры по защищенному каналу видеосвязи. Они продлились около двух часов. Как сообщал Белый дом, Байден выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил, что на военную эскалацию Запад ответит коллективными экономическими санкциями и другими ограничениями. Путин, со своей стороны, обозначил красные линии — дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине и в других граничащих с Россией странах наступательных вооружений.
Москва не раз отвергала обвинения в "агрессивных действиях", объясняя, что никому не угрожает. По мнению российских властей, такие выпады используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи границ страны.
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В миреСШАВладимир ПутинДжо БайденНАТОРичард ГренеллРоссия
 
 
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