https://ria.ru/20211209/sila-1762976487.html
Раскрыта "суперсила" Путина
Американский дипломат раскрыл, в чем сила Путина - РИА Новости, 09.12.2021
Раскрыта "суперсила" Путина
Бывший посол США в Германии Ричард Гренелл в эфире Newsmax порассуждал об умении президента России Владимира Путина "читать" своего американского коллегу Джо... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T16:46
2021-12-09T16:46
2021-12-09T16:58
в мире
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джо байден
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Бывший посол США в Германии Ричард Гренелл в эфире Newsmax порассуждал об умении президента России Владимира Путина "читать" своего американского коллегу Джо Байдена."Путин знает, кто он такой. <…> Он прекрасно понимает, что Байден не ставит Америку на первое место и стремится к сотрудничеству с европейцами", — сказал дипломат.По его мнению, российский лидер получил преимущество после того, как узнал о желании Байдена "понравиться абсолютно всем в мире".Гренелл считает, что прошедшие во вторник переговоры хорошо характеризуют Байдена. В то же время он посетовал на недостаток дипломатов, жестко продвигающих интересы Вашингтона.Седьмого декабря Путин и Байден провели переговоры по защищенному каналу видеосвязи. Они продлились около двух часов. Как сообщал Белый дом, Байден выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил, что на военную эскалацию Запад ответит коллективными экономическими санкциями и другими ограничениями. Путин, со своей стороны, обозначил красные линии — дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине и в других граничащих с Россией странах наступательных вооружений.Москва не раз отвергала обвинения в "агрессивных действиях", объясняя, что никому не угрожает. По мнению российских властей, такие выпады используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи границ страны.
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в мире, сша, владимир путин, джо байден, нато, ричард гренелл, россия
16:46 09.12.2021 (обновлено: 16:58 09.12.2021)
Американский дипломат раскрыл, в чем сила Путина
Экс-посол США в Германии Гренелл заявил, что Путин знает самую слабую точку Байдена