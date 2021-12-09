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Польша рассчитывает убедить Шольца выступить против "Северного потока — 2"
Польша рассчитывает убедить Шольца выступить против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 09.12.2021
Польша рассчитывает убедить Шольца выступить против "Северного потока — 2"
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий надеется, что ему удастся склонить нового канцлера Германии Олафа Шольца к противостоянию против запуска газопровода... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T14:50
2021-12-09T15:13
в мире
варшава
северный поток — 2
матеуш моравецкий
олаф шольц
россия
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ВАРШАВА, 9 дек – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий надеется, что ему удастся склонить нового канцлера Германии Олафа Шольца к противостоянию против запуска газопровода "Северный поток 2".Ожидается, что Шольц посетит Варшаву в ближайшее воскресенье."Я слышу голоса из столицы Германии, что если дойдет до эскалации напряженности на российско-украинской границе, то Германия рассмотрит исключение "Северного потока 2" из операционной деятельности. Я рад, что такие голоса появляются, но, к сожалению, слишком поздно. "Северный поток 2" не должен появиться. Мы предостерегали о том, что он может стать предметом шантажа. И это, к сожалению, происходит", - заявил Моравецкий журналистам в Риме."Я буду убеждать канцлера Шольца, чтобы не позволить, не поддастся давлению со стороны России, не позволить, чтобы "Северный поток 2" был инструментом шантажа Украины, Польши, ЕС", - добавил он.РФ неоднократно заявляла, что "Северный поток 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Президент РФ назвал ранее полной чушью и бредом заявления об использовании Россией газа как оружия.Россия в ответ на обвинения Запада не раз заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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в мире, варшава, северный поток — 2, матеуш моравецкий, олаф шольц, россия
14:50 09.12.2021 (обновлено: 15:13 09.12.2021)
 
Польша рассчитывает убедить Шольца выступить против "Северного потока — 2"

Премьер Польши Моравецкий надеется убедить выступить Шольца против "Северного потока — 2"

© Фото : Nord Stream 2/Aксель ШмидтСоединение труб во время осуществления надводного захлеста ниток "Северного потока ‑2", идущих от берега Германии и из вод Дании
Соединение труб во время осуществления надводного захлеста ниток Северного потока ‑2, идущих от берега Германии и из вод Дании - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© Фото : Nord Stream 2/Aксель Шмидт
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ВАРШАВА, 9 дек – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий надеется, что ему удастся склонить нового канцлера Германии Олафа Шольца к противостоянию против запуска газопровода "Северный поток 2".
Ожидается, что Шольц посетит Варшаву в ближайшее воскресенье.
Новый канцлер Германии Олаф Шольц приносит присягу в Бундестаге - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря, 18:05Сказано в эфире
Какой будет политика ФРГ в отношении России при Шольце? Мнение эксперта
"Я слышу голоса из столицы Германии, что если дойдет до эскалации напряженности на российско-украинской границе, то Германия рассмотрит исключение "Северного потока 2" из операционной деятельности. Я рад, что такие голоса появляются, но, к сожалению, слишком поздно. "Северный поток 2" не должен появиться. Мы предостерегали о том, что он может стать предметом шантажа. И это, к сожалению, происходит", - заявил Моравецкий журналистам в Риме.
"Я буду убеждать канцлера Шольца, чтобы не позволить, не поддастся давлению со стороны России, не позволить, чтобы "Северный поток 2" был инструментом шантажа Украины, Польши, ЕС", - добавил он.
РФ неоднократно заявляла, что "Северный поток 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Президент РФ назвал ранее полной чушью и бредом заявления об использовании Россией газа как оружия.
Россия в ответ на обвинения Запада не раз заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
 
В миреВаршаваСеверный поток — 2Матеуш МоравецкийОлаф ШольцРоссия
 
 
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