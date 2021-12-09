https://ria.ru/20211209/sholts-1762945297.html
Польша рассчитывает убедить Шольца выступить против "Северного потока — 2"
Польша рассчитывает убедить Шольца выступить против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 09.12.2021
Польша рассчитывает убедить Шольца выступить против "Северного потока — 2"
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий надеется, что ему удастся склонить нового канцлера Германии Олафа Шольца к противостоянию против запуска газопровода... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T14:50
2021-12-09T14:50
2021-12-09T15:13
в мире
варшава
северный поток — 2
матеуш моравецкий
олаф шольц
россия
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ВАРШАВА, 9 дек – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий надеется, что ему удастся склонить нового канцлера Германии Олафа Шольца к противостоянию против запуска газопровода "Северный поток 2".Ожидается, что Шольц посетит Варшаву в ближайшее воскресенье."Я слышу голоса из столицы Германии, что если дойдет до эскалации напряженности на российско-украинской границе, то Германия рассмотрит исключение "Северного потока 2" из операционной деятельности. Я рад, что такие голоса появляются, но, к сожалению, слишком поздно. "Северный поток 2" не должен появиться. Мы предостерегали о том, что он может стать предметом шантажа. И это, к сожалению, происходит", - заявил Моравецкий журналистам в Риме."Я буду убеждать канцлера Шольца, чтобы не позволить, не поддастся давлению со стороны России, не позволить, чтобы "Северный поток 2" был инструментом шантажа Украины, Польши, ЕС", - добавил он.РФ неоднократно заявляла, что "Северный поток 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Президент РФ назвал ранее полной чушью и бредом заявления об использовании Россией газа как оружия.Россия в ответ на обвинения Запада не раз заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://radiosputnik.ria.ru/20211208/sholts-1762814695.html
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в мире, варшава, северный поток — 2, матеуш моравецкий, олаф шольц, россия
14:50 09.12.2021 (обновлено: 15:13 09.12.2021)
Польша рассчитывает убедить Шольца выступить против "Северного потока — 2"
Премьер Польши Моравецкий надеется убедить выступить Шольца против "Северного потока — 2"