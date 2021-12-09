https://ria.ru/20211209/shkoly-1762893479.html
В России более 50 школ перешли на дистанционку из-за коронавируса
В России более 50 школ перешли на дистанционку из-за коронавируса - РИА Новости, 09.12.2021
В России более 50 школ перешли на дистанционку из-за коронавируса
Порядка 53 школ в России перешли на дистанционную форму обучения из-за коронавируса, заявил директор департамента международного сотрудничества и связей с... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T11:42
2021-12-09T11:42
2021-12-09T11:45
распространение коронавируса
общество
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
сергей шатунов
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Порядка 53 школ в России перешли на дистанционную форму обучения из-за коронавируса, заявил директор департамента международного сотрудничества и связей с общественностью министерства просвещения РФ Сергей Шатунов."По данным на 9 декабря, в связи с введением ограничений на территории субъектов Российской федерации из-за коронавирусной инфекции 0,05% образовательных организаций закрыто - это порядка 53 образовательных организаций", - сказал он в рамках расширенного заседания комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.По его словам, количество образовательных организаций, в которых закрыты классы или группы на карантин и введена дистанционная форма обучения, составляет 1%. В основном по России обучение проходит в очной форме. С прошлого года в школах действуют соответствующие рекомендации Роспотребнадзора, которые продлены до 2022 года.
https://ria.ru/20210830/rakova-1747854698.html
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общество, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сергей шатунов, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:42 09.12.2021 (обновлено: 11:45 09.12.2021)
В России более 50 школ перешли на дистанционку из-за коронавируса
В России порядка 53 школ перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса