https://ria.ru/20211209/shkoly-1762893479.html

В России более 50 школ перешли на дистанционку из-за коронавируса

В России более 50 школ перешли на дистанционку из-за коронавируса - РИА Новости, 09.12.2021

В России более 50 школ перешли на дистанционку из-за коронавируса

Порядка 53 школ в России перешли на дистанционную форму обучения из-за коронавируса, заявил директор департамента международного сотрудничества и связей с... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T11:42

2021-12-09T11:42

2021-12-09T11:45

распространение коронавируса

общество

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

сергей шатунов

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_3bf4aadb1b6418653ae336dcd92c7eb9.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Порядка 53 школ в России перешли на дистанционную форму обучения из-за коронавируса, заявил директор департамента международного сотрудничества и связей с общественностью министерства просвещения РФ Сергей Шатунов."По данным на 9 декабря, в связи с введением ограничений на территории субъектов Российской федерации из-за коронавирусной инфекции 0,05% образовательных организаций закрыто - это порядка 53 образовательных организаций", - сказал он в рамках расширенного заседания комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.По его словам, количество образовательных организаций, в которых закрыты классы или группы на карантин и введена дистанционная форма обучения, составляет 1%. В основном по России обучение проходит в очной форме. С прошлого года в школах действуют соответствующие рекомендации Роспотребнадзора, которые продлены до 2022 года.

https://ria.ru/20210830/rakova-1747854698.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сергей шатунов, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии