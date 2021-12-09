https://ria.ru/20211209/shkoly-1762880782.html

Васильев: программа капремонта школ потребует решений по учебе детей

Васильев: программа капремонта школ потребует решений по учебе детей - РИА Новости, 09.12.2021

Васильев: программа капремонта школ потребует решений по учебе детей

Программа капитального ремонта школ потребует принятия управленческих решений по поводу того, где и как будут учиться дети, пока в помещениях идут строительные... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T10:34

2021-12-09T10:34

2021-12-09T10:34

кировская область

общество

кировская область

игорь васильев

анастасия зырянова

виктор басюк

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_3bf4aadb1b6418653ae336dcd92c7eb9.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек - РИА Новости. Программа капитального ремонта школ потребует принятия управленческих решений по поводу того, где и как будут учиться дети, пока в помещениях идут строительные работы, заявил губернатор Кировской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению "Образование" Игорь Васильев.Глава региона в среду провел заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Образование". Главным вопросом для обсуждения стала реализация программы капитального ремонта образовательных организаций, которая стартует по всей России в 2022 году. В образовательных организациях предстоит провести системную модернизацию, обновить мебель, благоустроить прилегающую территорию, создать комфортные, безопасные и доступные условия, в том числе для инклюзивного обучения."Васильев отметил, что ремонтные работы начнутся уже в начале следующего года и, как правило, будут выходить за рамки школьных каникул. При этом сохранение условий для получения детьми доступного и качественного образования на период капремонта остается первоочередной задачей", - сообщает пресс-служба правительства Кировской области.Глава региона отметил, что, в соответствии с СанПиН, проведение всех видов ремонтных работ в присутствии детей не допускается. "Следовательно, реализация мероприятий по капитальному ремонту школ будет сопряжена с временным переводом образовательного процесса в другие образовательные организации и приспособленные помещения. В связи с этим возникают вопросы, которые необходимо урегулировать уже сейчас совместно с Минпросвещения России, контрольно-надзорными органами", – цитирует пресс-служба слова Васильева.В числе обсуждаемых – вопросы уплотнения учащихся в соседних школах, упрощенный порядок лицензирования помещений для учебы в приспособленных зданиях, организация второй смены и подвоз учащихся к месту учебы, заработная плата педагогов в период работы внешними совместителями.Заместитель министра просвещения РФ Анастасия Зырянова подчеркнула, что до 2024 года планируется отремонтировать более семи тысяч образовательных организаций по всей стране, при этом в части школ выполнение работ будет проводиться в течение двух лет. Важно на это время не ухудшить условия обучения. Советник министра просвещения РФ Виктор Басюк подчеркнул, что федеральные ведомства должны создать совместный документ с рекомендациями, регламентирующими временный перевод детей в другую образовательную организацию на время проведения капремонта.Первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов отметил, что большая часть школ, в которых будут проводиться капитальные ремонты, расположена в сельской местности. Это создаст дополнительные трудности, связанные с решением вопросов организации учебного процесса, в том числе корректировка системы подвоза учащихся, обеспечение горячим бесплатным питанием, создание условий для обучения школьников с ограниченными возможностями здоровья."Завершая встречу, Васильев предложил запланировать рабочее совещание, на котором отдельно будут рассмотрены предложения, поступающие из регионов, чтобы выработать единый подход к реализации основных мероприятий программы капитальных ремонтов школ. В частности, совместно с министерством просвещения РФ предстоит выработать единый подход к реализации мероприятий в регионах, с учетом требований и нормативов, предъявляемых надзорными органами. Одним из основных может стать вопрос получения лицензий на образовательную деятельность во временных помещениях, где будут размещены учащиеся закрытых на время проведения ремонтов школ", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20210913/avtobus-1749893674.html

https://ria.ru/20211013/obrazovanie-1754440800.html

https://ria.ru/20210909/natsproekty-1749396164.html

кировская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, кировская область, игорь васильев, анастасия зырянова, виктор басюк, россия