Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Кировская область
Кировская область
https://ria.ru/20211209/shkoly-1762880782.html
Васильев: программа капремонта школ потребует решений по учебе детей
Васильев: программа капремонта школ потребует решений по учебе детей - РИА Новости, 09.12.2021
Васильев: программа капремонта школ потребует решений по учебе детей
Программа капитального ремонта школ потребует принятия управленческих решений по поводу того, где и как будут учиться дети, пока в помещениях идут строительные... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T10:34
2021-12-09T10:34
кировская область
общество
кировская область
игорь васильев
анастасия зырянова
виктор басюк
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_3bf4aadb1b6418653ae336dcd92c7eb9.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек - РИА Новости. Программа капитального ремонта школ потребует принятия управленческих решений по поводу того, где и как будут учиться дети, пока в помещениях идут строительные работы, заявил губернатор Кировской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению "Образование" Игорь Васильев.Глава региона в среду провел заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Образование". Главным вопросом для обсуждения стала реализация программы капитального ремонта образовательных организаций, которая стартует по всей России в 2022 году. В образовательных организациях предстоит провести системную модернизацию, обновить мебель, благоустроить прилегающую территорию, создать комфортные, безопасные и доступные условия, в том числе для инклюзивного обучения."Васильев отметил, что ремонтные работы начнутся уже в начале следующего года и, как правило, будут выходить за рамки школьных каникул. При этом сохранение условий для получения детьми доступного и качественного образования на период капремонта остается первоочередной задачей", - сообщает пресс-служба правительства Кировской области.Глава региона отметил, что, в соответствии с СанПиН, проведение всех видов ремонтных работ в присутствии детей не допускается. "Следовательно, реализация мероприятий по капитальному ремонту школ будет сопряжена с временным переводом образовательного процесса в другие образовательные организации и приспособленные помещения. В связи с этим возникают вопросы, которые необходимо урегулировать уже сейчас совместно с Минпросвещения России, контрольно-надзорными органами", – цитирует пресс-служба слова Васильева.В числе обсуждаемых – вопросы уплотнения учащихся в соседних школах, упрощенный порядок лицензирования помещений для учебы в приспособленных зданиях, организация второй смены и подвоз учащихся к месту учебы, заработная плата педагогов в период работы внешними совместителями.Заместитель министра просвещения РФ Анастасия Зырянова подчеркнула, что до 2024 года планируется отремонтировать более семи тысяч образовательных организаций по всей стране, при этом в части школ выполнение работ будет проводиться в течение двух лет. Важно на это время не ухудшить условия обучения. Советник министра просвещения РФ Виктор Басюк подчеркнул, что федеральные ведомства должны создать совместный документ с рекомендациями, регламентирующими временный перевод детей в другую образовательную организацию на время проведения капремонта.Первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов отметил, что большая часть школ, в которых будут проводиться капитальные ремонты, расположена в сельской местности. Это создаст дополнительные трудности, связанные с решением вопросов организации учебного процесса, в том числе корректировка системы подвоза учащихся, обеспечение горячим бесплатным питанием, создание условий для обучения школьников с ограниченными возможностями здоровья."Завершая встречу, Васильев предложил запланировать рабочее совещание, на котором отдельно будут рассмотрены предложения, поступающие из регионов, чтобы выработать единый подход к реализации основных мероприятий программы капитальных ремонтов школ. В частности, совместно с министерством просвещения РФ предстоит выработать единый подход к реализации мероприятий в регионах, с учетом требований и нормативов, предъявляемых надзорными органами. Одним из основных может стать вопрос получения лицензий на образовательную деятельность во временных помещениях, где будут размещены учащиеся закрытых на время проведения ремонтов школ", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20210913/avtobus-1749893674.html
https://ria.ru/20211013/obrazovanie-1754440800.html
https://ria.ru/20210909/natsproekty-1749396164.html
кировская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_046d95273a26c27319c9655e594c5b79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, кировская область, игорь васильев, анастасия зырянова, виктор басюк, россия
10:34 09.12.2021
 
Васильев: программа капремонта школ потребует решений по учебе детей

Глава Кировской области Васильев: программа капремонта школ требует решений по учебе детей

© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек - РИА Новости. Программа капитального ремонта школ потребует принятия управленческих решений по поводу того, где и как будут учиться дети, пока в помещениях идут строительные работы, заявил губернатор Кировской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению "Образование" Игорь Васильев.
Глава региона в среду провел заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Образование". Главным вопросом для обсуждения стала реализация программы капитального ремонта образовательных организаций, которая стартует по всей России в 2022 году. В образовательных организациях предстоит провести системную модернизацию, обновить мебель, благоустроить прилегающую территорию, создать комфортные, безопасные и доступные условия, в том числе для инклюзивного обучения.
Школьный автобус - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
13 сентября, 17:19Кировская область
Кировская область получила 68 новых школьных автобусов
"Васильев отметил, что ремонтные работы начнутся уже в начале следующего года и, как правило, будут выходить за рамки школьных каникул. При этом сохранение условий для получения детьми доступного и качественного образования на период капремонта остается первоочередной задачей", - сообщает пресс-служба правительства Кировской области.
Глава региона отметил, что, в соответствии с СанПиН, проведение всех видов ремонтных работ в присутствии детей не допускается. "Следовательно, реализация мероприятий по капитальному ремонту школ будет сопряжена с временным переводом образовательного процесса в другие образовательные организации и приспособленные помещения. В связи с этим возникают вопросы, которые необходимо урегулировать уже сейчас совместно с Минпросвещения России, контрольно-надзорными органами", – цитирует пресс-служба слова Васильева.
В числе обсуждаемых – вопросы уплотнения учащихся в соседних школах, упрощенный порядок лицензирования помещений для учебы в приспособленных зданиях, организация второй смены и подвоз учащихся к месту учебы, заработная плата педагогов в период работы внешними совместителями.
Город Киров
13 октября, 18:43Кировская область
Кировская область демонстрирует высокие темпы по нацпроекту "Образование"
Заместитель министра просвещения РФ Анастасия Зырянова подчеркнула, что до 2024 года планируется отремонтировать более семи тысяч образовательных организаций по всей стране, при этом в части школ выполнение работ будет проводиться в течение двух лет. Важно на это время не ухудшить условия обучения. Советник министра просвещения РФ Виктор Басюк подчеркнул, что федеральные ведомства должны создать совместный документ с рекомендациями, регламентирующими временный перевод детей в другую образовательную организацию на время проведения капремонта.
Первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов отметил, что большая часть школ, в которых будут проводиться капитальные ремонты, расположена в сельской местности. Это создаст дополнительные трудности, связанные с решением вопросов организации учебного процесса, в том числе корректировка системы подвоза учащихся, обеспечение горячим бесплатным питанием, создание условий для обучения школьников с ограниченными возможностями здоровья.
"Завершая встречу, Васильев предложил запланировать рабочее совещание, на котором отдельно будут рассмотрены предложения, поступающие из регионов, чтобы выработать единый подход к реализации основных мероприятий программы капитальных ремонтов школ. В частности, совместно с министерством просвещения РФ предстоит выработать единый подход к реализации мероприятий в регионах, с учетом требований и нормативов, предъявляемых надзорными органами. Одним из основных может стать вопрос получения лицензий на образовательную деятельность во временных помещениях, где будут размещены учащиеся закрытых на время проведения ремонтов школ", - подчеркивается в сообщении.
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября, 17:37Кировская область
Хуснуллин отметил хорошую реализацию нацпроектов в Кировской области
 
Кировская областьОбществоКировская областьИгорь ВасильевАнастасия ЗыряноваВиктор БасюкРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Гражданская жена стрелка назвала причину нападения на МФЦ в Москве
02:56FT выяснило позицию нового канцлера ФРГ по "Северному потоку — 2"
02:55СМИ: в ДТП с грузовиком в Мексике погибли 49 человек
02:45Белый дом заявил о готовности обсуждать с Россией ее "обеспокоенности"
02:42Байден заявил о приверженности дипломатии в ситуации вокруг Украины
02:39МВД предложило запретить все виды сигнального оружия, кроме пистолетов
02:35Диетолог развеяла миф о пиве
02:31США продолжат переговоры с Россией по Украине, заявили в Белом доме
02:29В Белом доме рассказали, какими могут быть новые санкции против России
02:23Байден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с Украиной
02:15Диетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухни
02:15Врач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19
02:07"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужа
02:06Байден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженности
01:43В Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"
01:39В США россиянина приговорили к четырем годам за киберпреступления
01:35Киев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГД
01:20Немцы могли взорвать до 20 тысяч человек в лагере на месте Балтийска
01:15Специалист рассказала, какие льготы положены за пять лет до пенсии
01:10Глава Минобороны Украины передал США список потребностей для украинских ВС
Лента новостейМолния
Гражданская жена стрелка назвала причину нападения на МФЦ в МосквеFT выяснило позицию нового канцлера ФРГ по "Северному потоку — 2"СМИ: в ДТП с грузовиком в Мексике погибли 49 человекБелый дом заявил о готовности обсуждать с Россией ее "обеспокоенности"Байден заявил о приверженности дипломатии в ситуации вокруг УкраиныМВД предложило запретить все виды сигнального оружия, кроме пистолетовДиетолог развеяла миф о пивеСША продолжат переговоры с Россией по Украине, заявили в Белом домеВ Белом доме рассказали, какими могут быть новые санкции против РоссииБайден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с УкраинойДиетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухниВрач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужаБайден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженностиВ Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"В США россиянина приговорили к четырем годам за киберпреступленияКиев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГДНемцы могли взорвать до 20 тысяч человек в лагере на месте БалтийскаСпециалист рассказала, какие льготы положены за пять лет до пенсииГлава Минобороны Украины передал США список потребностей для украинских ВС