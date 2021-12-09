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СК по Новосибирской области проверяет информацию о травле школьницы
СК по Новосибирской области проверяет информацию о травле школьницы - РИА Новости, 09.12.2021
СК по Новосибирской области проверяет информацию о травле школьницы
Следователи СК в Тогучине Новосибирской области проверяют информацию из СМИ о систематической травле девочки в местной школе, сообщает в четверг СУСК РФ по... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T08:18
2021-12-09T08:18
2021-12-09T08:18
происшествия
новосибирская область
тогучин
следственный комитет россии (ск рф)
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НОВОСИБИРСК, 9 дек – РИА Новости. Следователи СК в Тогучине Новосибирской области проверяют информацию из СМИ о систематической травле девочки в местной школе, сообщает в четверг СУСК РФ по региону.Ранее видеосюжет о травле девочки в школе вышел в эфире программы "Вести. Новосибирск". Мама ребенка говорит, что дочь пришлось перевести в другую школу, а директор школы не согласилась, что девочку в классе систематически обижают."В ходе мониторинга средств массовой информации следственными органами следственного управления СК России по Новосибирской области выявлена публикация о том, что в школе №2 имени В.Л. Комарова в городе Тогучине Новосибирской области ученица на протяжении трех лет подвергается агрессии со стороны учеников школы. Кроме того, в сообщении говорится, что "жестокие игры привели к травме руки", - говорится в релизе.По данному факту следственный отдел по городу Тогучин регионального СУСК организовал проведение доследственной проверки."Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка бездействию должностных лиц образовательного учреждения. Устанавливаются причины и условия инцидента", - говорится в сообщении.Проверку организовала и прокуратура Новосибирской области. Надзорное ведомство проверит исполнение органами (учреждениями) системы профилактики законодательства о защите прав несовершеннолетних, об охране прав ребенка, об образовании, а также "даст принципиальную правовую оценку действию лиц, причинивших вред детям".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, новосибирская область, тогучин, следственный комитет россии (ск рф)
СК по Новосибирской области проверяет информацию о травле школьницы
СК по Новосибирской области проверяет сообщения о систематической травле девочки в школе
НОВОСИБИРСК, 9 дек – РИА Новости.
Следователи СК
в Тогучине Новосибирской области
проверяют информацию из СМИ о систематической травле девочки в местной школе, сообщает в четверг СУСК РФ по региону.
Ранее видеосюжет о травле девочки в школе вышел в эфире программы "Вести. Новосибирск
". Мама ребенка говорит, что дочь пришлось перевести в другую школу, а директор школы не согласилась, что девочку в классе систематически обижают.
"В ходе мониторинга средств массовой информации следственными органами следственного управления СК России по Новосибирской области выявлена публикация о том, что в школе №2 имени В.Л. Комарова в городе Тогучине Новосибирской области ученица на протяжении трех лет подвергается агрессии со стороны учеников школы. Кроме того, в сообщении говорится, что "жестокие игры привели к травме руки", - говорится в релизе.
По данному факту следственный отдел по городу Тогучин регионального СУСК организовал проведение доследственной проверки.
"Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка бездействию должностных лиц образовательного учреждения. Устанавливаются причины и условия инцидента", - говорится в сообщении.
Проверку организовала и прокуратура Новосибирской области. Надзорное ведомство проверит исполнение органами (учреждениями) системы профилактики законодательства о защите прав несовершеннолетних, об охране прав ребенка, об образовании, а также "даст принципиальную правовую оценку действию лиц, причинивших вред детям".