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Сергей Меняйло обсудил в Москве строительство школы в Моздокском районе

Сергей Меняйло обсудил в Москве строительство школы в Моздокском районе - РИА Новости, 09.12.2021

Сергей Меняйло обсудил в Москве строительство школы в Моздокском районе

Вопросы социально-экономического развития Северной Осетии обсудил глава республики Сергей Меняйло на рабочей встрече в Москве с вице-премьером Маратом... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T14:51

2021-12-09T14:51

2021-12-09T14:51

республика северная осетия - алания

моздокский район

министерство финансов рф (минфин россии)

марат хуснуллин

республика северная осетия - алания

сергей меняйло

россия

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ВЛАДИКАВКАЗ, 9 дек – РИА Новости. Вопросы социально-экономического развития Северной Осетии обсудил глава республики Сергей Меняйло на рабочей встрече в Москве с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, сообщает пресс-служба главы и правительства РСО(А).В частности, предметом детального обсуждения сторон стало строительство школы на 500 мест в селе Кизляр Моздокского района, проект входит в Перечень мероприятий социально-экономического развития республики, утвержденный распоряжениями правительства РФ."В настоящее время на объекте ведутся строительно-монтажные работы. Однако, для завершения работ необходимо дополнительные денежные средства. В связи с чем прозвучала просьба рассмотреть дальнейшее финансирование данного мероприятия. Марат Хуснуллин высказал мнение, что школу нужно достраивать и дал поручение Минпросвещению, Минстрою и Минфину проработать возможность финансирования", - говорится в сообщении пресс-службы.

https://ria.ru/20211206/nadbavki-1762385640.html

моздокский район

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моздокский район, министерство финансов рф (минфин россии), марат хуснуллин, республика северная осетия - алания, сергей меняйло, россия