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Франция инициирует реформу Шенгенской зоны во время председательства в ЕС
Франция инициирует реформу Шенгенской зоны во время председательства в ЕС - РИА Новости, 10.12.2021
Франция инициирует реформу Шенгенской зоны во время председательства в ЕС
Париж начнет реформу Шенгенской зоны, так как Европе нужно лучше защищать свои внешние границы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-09T18:30
2021-12-10T00:03
в мире
франция
европа
евросоюз
эммануэль макрон
совет евросоюза
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ПАРИЖ, 9 дек — РИА Новости. Париж начнет реформу Шенгенской зоны, так как Европе нужно лучше защищать свои внешние границы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции.Вторым приоритетом он назвал создание механизма экстренной помощи приграничным странам в кризисных ситуациях.Еще одним ключевым элементом укрепления суверенитета Европы Макрон назвал развитие оборонной политики, определение интересов и создание общей стратегии "в мире угроз и рисков".Шестимесячное председательство Франции в Совете Евросоюза начнется 1 января 2022 года.
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в мире, франция, европа, евросоюз, эммануэль макрон, совет евросоюза
18:30 09.12.2021 (обновлено: 00:03 10.12.2021)
 
Франция инициирует реформу Шенгенской зоны во время председательства в ЕС

Франция инициирует реформу Шенгенской зоны во время председательства в ЕС, сообщил Макрон

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПАРИЖ, 9 дек — РИА Новости. Париж начнет реформу Шенгенской зоны, так как Европе нужно лучше защищать свои внешние границы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции.

"Мы инициируем во время этого президентства реформу Шенгенской зоны вокруг двух приоритетов. Первое — это введение политического управления Шенгена, как мы это сделали с зоной евро", — сказал французский лидер.

Вторым приоритетом он назвал создание механизма экстренной помощи приграничным странам в кризисных ситуациях.

"Мы хотим поддержать создание механизма экстренной поддержки границ в случае, когда государство-член внезапно сталкивается с кризисом, который требует укрепления внешних границ Евросоюза, оно должно иметь возможность рассчитывать на поддержку агентства Frontex, а также на усилении поддержки стран-членов, полиции и жандармов", — пояснил глава государства.

Еще одним ключевым элементом укрепления суверенитета Европы Макрон назвал развитие оборонной политики, определение интересов и создание общей стратегии "в мире угроз и рисков".
Шестимесячное председательство Франции в Совете Евросоюза начнется 1 января 2022 года.
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