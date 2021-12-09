18:30 09.12.2021 (обновлено: 00:03 10.12.2021)
Франция инициирует реформу Шенгенской зоны во время председательства в ЕС
Франция инициирует реформу Шенгенской зоны во время председательства в ЕС, сообщил Макрон
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе
ПАРИЖ, 9 дек — РИА Новости. Париж начнет реформу Шенгенской зоны, так как Европе нужно лучше защищать свои внешние границы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции.
"Мы инициируем во время этого президентства реформу Шенгенской зоны вокруг двух приоритетов. Первое — это введение политического управления Шенгена, как мы это сделали с зоной евро", — сказал французский лидер.
Вторым приоритетом он назвал создание механизма экстренной помощи приграничным странам в кризисных ситуациях.
"Мы хотим поддержать создание механизма экстренной поддержки границ в случае, когда государство-член внезапно сталкивается с кризисом, который требует укрепления внешних границ Евросоюза, оно должно иметь возможность рассчитывать на поддержку агентства Frontex, а также на усилении поддержки стран-членов, полиции и жандармов", — пояснил глава государства.
Еще одним ключевым элементом укрепления суверенитета Европы Макрон назвал развитие оборонной политики, определение интересов и создание общей стратегии "в мире угроз и рисков".
Шестимесячное председательство Франции в Совете Евросоюза начнется 1 января 2022 года.
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