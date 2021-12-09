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Франция инициирует реформу Шенгенской зоны во время председательства в ЕС

Франция инициирует реформу Шенгенской зоны во время председательства в ЕС - РИА Новости, 10.12.2021

Франция инициирует реформу Шенгенской зоны во время председательства в ЕС

Париж начнет реформу Шенгенской зоны, так как Европе нужно лучше защищать свои внешние границы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-09T18:30

2021-12-09T18:30

2021-12-10T00:03

в мире

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европа

евросоюз

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 9 дек — РИА Новости. Париж начнет реформу Шенгенской зоны, так как Европе нужно лучше защищать свои внешние границы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции.Вторым приоритетом он назвал создание механизма экстренной помощи приграничным странам в кризисных ситуациях.Еще одним ключевым элементом укрепления суверенитета Европы Макрон назвал развитие оборонной политики, определение интересов и создание общей стратегии "в мире угроз и рисков".Шестимесячное председательство Франции в Совете Евросоюза начнется 1 января 2022 года.

https://ria.ru/20211207/krym-1762655593.html

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в мире, франция, европа, евросоюз, эммануэль макрон, совет евросоюза