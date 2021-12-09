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Стойка шасси разрушилась у Як-40 после посадки в Петропавловске-Камчатском

Стойка шасси разрушилась у Як-40 после посадки в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 09.12.2021

Стойка шасси разрушилась у Як-40 после посадки в Петропавловске-Камчатском

Внешняя пневматика правой стойки шасси разрушилась у самолета Як-40 после посадки в аэропорту Петропавловска-Камчатского, никто не пострадал, сообщил РИА... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T12:15

2021-12-09T12:15

2021-12-09T12:15

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ВЛАДИВОСТОК, 9 дек – РИА Новости. Внешняя пневматика правой стойки шасси разрушилась у самолета Як-40 после посадки в аэропорту Петропавловска-Камчатского, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры."Девятого декабря в 16.30 местного времени (07.30 мск) после посадки в аэропорту Петропавловска-Камчатского (Елизово) у воздушного судна Як-40, принадлежащего АО "Камчатское авиационное предприятие" и выполнявшего рейс по маршруту "Тиличики – Петропавловск-Камчатский", произошло разрушение внешнего пневматика правой стойки шасси", — сказал собеседник.По его словам, на борту находились три пассажира и четыре члена экипажа, которые не пострадали, фюзеляж судна не поврежден. Проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.Также Камчатским межрегиональным территориальным управлением воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта создана комиссия по расследованию инцидента.

https://ria.ru/20211209/tomsk-1762709359.html

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происшествия, аэропорт, петропавловск-камчатский, як-40, новости - туризм, елизово, пассажиры, дальневосточная транспортная прокуратура, туризм