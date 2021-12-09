https://ria.ru/20211209/sg-1763038842.html

Углубление интеграции Минска и Москвы и санкции не связаны, заявил Мезенцев

Углубление интеграции Минска и Москвы и санкции не связаны, заявил Мезенцев - РИА Новости, 09.12.2021

Углубление интеграции Минска и Москвы и санкции не связаны, заявил Мезенцев

Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и РФ Дмитрий Мезенцев заявил, что нет жесткой взаимосвязи между углублением интеграции Минска и Москвы и санкциями... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T22:44

2021-12-09T22:44

2021-12-09T22:44

в мире

санкции ес в отношении белоруссии

белоруссия

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дмитрий мезенцев

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МИНСК, 9 дек – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и РФ Дмитрий Мезенцев заявил, что нет жесткой взаимосвязи между углублением интеграции Минска и Москвы и санкциями Запада.Он подчеркнул, что стороны несут определенные потери от санкционного давления. "Но это совершенно не значит, что если вдруг завтра санкции отменят, мы прекратим углублять наши отношения… Что эти 28 программ (станут – ред.) отработанным материалом, и мы их отложим в сторону? Убежден, что нет", - подчеркнул госсекретарь.Мезенцев заявил, что с принятием союзных программ по углублению экономической интеграции для Союзного государства наступает новый исторический этап. "И если у нас есть задачи экономической интеграции, у нас должны быть осознанные, не навязанные извне задачи по упрочению нашего взаимодействия в сфере культуры, гуманитарной области, образования", - продолжил госсекретарь. Он заметил, что эти вопросы обретают еще большую значимость в условиях усиливающегося внешнего давления. "Но не оно является основой и причиной нашего сплочения и упрочения взаимодействия", - констатировал Мезенцев.Мезенцев также дал свою характеристику политике Запада. "Задача - раздробить, заставить не говорить так громко, задача - подчиняться внешней воле из Страсбурга, Брюсселя, Вашингтона. И под это подверстывается все: информационная война, санкции", - отметил он. Госсекретарь выразил уверенность, что ни Россия, ни Белоруссия не пойдут по югославскому пути: лидеры государств и политические системы этого не позволят, а граждане двух государств в подавляющем большинстве являются патриотами своих стран.Мезенцев сказал, что белорусский и российский народы хотят жить на своей территории так, как считают нужным, и ожидают от Запада понимания этого. "Мы сами знаем, что хотим, сами выстраиваем свои ориентиры, оцениваем свой ресурс. Хотите помогать? Давайте вместе. Мы хотим призвать всех… к иному уровню диалога: отойти от бряцания оружием", - продолжил госсекретарь. Он подчеркнул, что в мире уже затрачены колоссальные ресурсы на военную сферу, но в итоге получилось не повышение уровня военной безопасности, а наоборот, снижение. "То есть мы платим за снижение уровня региональной безопасности, увеличивая деньги на оборону", - констатировал Мезенцев.Он считает, что новый эскалационный виток наблюдается, потому что политику на Западе сегодня определяют "люди, которые не прошли страдания Второй мировой войны, люди, выросшие в партийных инкубаторах, мало работавшие на производстве, не очень хорошо знающие жизнь у земли". "Все это накладывает на них задачу быть предельно реалистичными в проведении той политики, которая в том числе касается России и Беларуси", - сказал Мезенцев. Однако, по его мнению, страны Запада проводят нереалистичную политику. "Принудить нас к унижению, поставить Беларусь и Россию на колени невозможно никаким путем - ни экономическим, ни военно-политическим. Выход только один - возвращаться к диалогу", - сказал он.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. В стране прошли несанкционированные массовые акции протеста оппозиции, которые в том числе пресекались правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.В минувший четверг Лукашенко заявил, что отношения Минска и Москвы, наконец-то, развиваются открыто, принципиально, честно, не чувствуется "подспудных течений". Четвертого ноября в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран.

https://ria.ru/20211209/ssha-1763009488.html

https://ria.ru/20211208/zapad-1762766662.html

https://ria.ru/20211208/sanktsii-1762687264.html

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