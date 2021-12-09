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Как избежать "износа сердца" после COVID-19
Кардиолог рассказала, как избежать "износа сердца" после COVID-19 - РИА Новости, 09.12.2021
Как избежать "износа сердца" после COVID-19
После COVID-19 многие люди обращаются к врачам из-за учащенного пульса, рассказала кардиолог, кандидат медицинских наук Асият Хачирова. В интервью радио Sputnik РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T02:08
2021-12-09T02:08
2021-12-09T02:08
распространение коронавируса
общество
сердце
коронавирус covid-19
асият хачирова
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. После COVID-19 многие люди обращаются к врачам из-за учащенного пульса, рассказала кардиолог, кандидат медицинских наук Асият Хачирова. В интервью радио Sputnik она назвала причину нарушения и способ снизить нагрузку на сердце.Частота сердечных сокращений может заметно увеличиваться у людей, переболевших коронавирусной инфекцией, на это жалуются многие пациенты, отметила Хачирова. Сердцу приходится биться быстрее, чтобы кровь интенсивнее циркулировала в ослабленном организме, пояснила она.Нормальной считается частота сердцебиения от 60 до 90 ударов в минуту. Если пульс будет долгое время превышать этот показатель, то нагрузка на сердце окажется слишком большой, добавила кардиолог. По ее словам, от этого может произойти "износ системы"."Это можно сравнить с автомобильным мотором, там тоже не должны зашкаливать обороты, чтобы не случился износ системы. Если сердце всегда работает на высоких оборотах, то оно изнашивается быстрее", – сказала Хачирова.Пациентам, перенесшим COVID-19, следует принимать определенные меры, чтобы заболевание не привело к дополнительным осложнениям на сердце, продолжила она."После болезни надо дождаться восстановления всех функций организма. В этом помогает соблюдение режима сна и отдыха, а также полноценное питание. Еще стоит избегать всякого рода физических нагрузок, чтобы не было никаких провокационных факторов для высокого сердечного ритма", – предупредила Асият Хачирова в интервью радио Sputnik.Единственный доказанный способ снизить риск заражения коронавирусной инфекцией и предотвратить тяжелое течение заболевания – это вакцинация.
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общество, сердце, коронавирус covid-19, асият хачирова
Кардиолог рассказала, как избежать "износа сердца" после COVID-19
Кардиолог Хачирова призвала соблюдать режим, чтобы избежать "износа сердца" после COVID-19
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости.
После COVID-19 многие люди обращаются к врачам из-за учащенного пульса, рассказала кардиолог, кандидат медицинских наук Асият Хачирова. В интервью радио Sputnik
она назвала причину нарушения и способ снизить нагрузку на сердце.
Частота сердечных сокращений может заметно увеличиваться у людей, переболевших коронавирусной инфекцией, на это жалуются многие пациенты, отметила Хачирова. Сердцу приходится биться быстрее, чтобы кровь интенсивнее циркулировала в ослабленном организме, пояснила она.
"После болезни любая физическая активность, даже минимальная, очень сильно разгоняет пульс. Дело в том, что организм – в ослабленном состоянии, и чтобы восполнить объем циркулирующей крови, сердцу приходится быстрее сокращаться. Такое происходит после всех ОРВИ, а также после COVID-19. После волны коронавируса ко мне на прием в клинику толпа людей приходила с частым пульсом, на это жаловались многие переболевшие люди", – поделилась наблюдением Хачирова.
Нормальной считается частота сердцебиения от 60 до 90 ударов в минуту. Если пульс будет долгое время превышать этот показатель, то нагрузка на сердце окажется слишком большой, добавила кардиолог. По ее словам, от этого может произойти "износ системы".
"Это можно сравнить с автомобильным мотором, там тоже не должны зашкаливать обороты, чтобы не случился износ системы. Если сердце всегда работает на высоких оборотах, то оно изнашивается быстрее", – сказала Хачирова.
Пациентам, перенесшим COVID-19, следует принимать определенные меры, чтобы заболевание не привело к дополнительным осложнениям на сердце, продолжила она.
"После болезни надо дождаться восстановления всех функций организма. В этом помогает соблюдение режима сна и отдыха, а также полноценное питание. Еще стоит избегать всякого рода физических нагрузок, чтобы не было никаких провокационных факторов для высокого сердечного ритма", – предупредила Асият Хачирова в интервью радио Sputnik.
Единственный доказанный способ снизить риск заражения коронавирусной инфекцией и предотвратить тяжелое течение заболевания – это вакцинация.