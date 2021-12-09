https://ria.ru/20211209/serdtse-1762857868.html

Как избежать "износа сердца" после COVID-19

Кардиолог рассказала, как избежать "износа сердца" после COVID-19 - РИА Новости, 09.12.2021

Как избежать "износа сердца" после COVID-19

После COVID-19 многие люди обращаются к врачам из-за учащенного пульса, рассказала кардиолог, кандидат медицинских наук Асият Хачирова. В интервью радио Sputnik РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T02:08

2021-12-09T02:08

2021-12-09T02:08

распространение коронавируса

общество

сердце

коронавирус covid-19

асият хачирова

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. После COVID-19 многие люди обращаются к врачам из-за учащенного пульса, рассказала кардиолог, кандидат медицинских наук Асият Хачирова. В интервью радио Sputnik она назвала причину нарушения и способ снизить нагрузку на сердце.Частота сердечных сокращений может заметно увеличиваться у людей, переболевших коронавирусной инфекцией, на это жалуются многие пациенты, отметила Хачирова. Сердцу приходится биться быстрее, чтобы кровь интенсивнее циркулировала в ослабленном организме, пояснила она.Нормальной считается частота сердцебиения от 60 до 90 ударов в минуту. Если пульс будет долгое время превышать этот показатель, то нагрузка на сердце окажется слишком большой, добавила кардиолог. По ее словам, от этого может произойти "износ системы"."Это можно сравнить с автомобильным мотором, там тоже не должны зашкаливать обороты, чтобы не случился износ системы. Если сердце всегда работает на высоких оборотах, то оно изнашивается быстрее", – сказала Хачирова.Пациентам, перенесшим COVID-19, следует принимать определенные меры, чтобы заболевание не привело к дополнительным осложнениям на сердце, продолжила она."После болезни надо дождаться восстановления всех функций организма. В этом помогает соблюдение режима сна и отдыха, а также полноценное питание. Еще стоит избегать всякого рода физических нагрузок, чтобы не было никаких провокационных факторов для высокого сердечного ритма", – предупредила Асият Хачирова в интервью радио Sputnik.Единственный доказанный способ снизить риск заражения коронавирусной инфекцией и предотвратить тяжелое течение заболевания – это вакцинация.

https://ria.ru/20211201/koronavirus-1761586095.html

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общество, сердце, коронавирус covid-19, асият хачирова