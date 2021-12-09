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В Раде удивились санкциям США против экс-советника Януковича
В Раде удивились санкциям США против экс-советника Януковича - РИА Новости, 09.12.2021
В Раде удивились санкциям США против экс-советника Януковича
Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Максим Бужанский, комментируя санкции США против экс-советника бывшего президента... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T20:49
2021-12-09T22:10
в мире
сша
вашингтон (город)
виктор янукович
верховная рада украины
андрей портнов (политик)
максим бужанский
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КИЕВ, 9 дек - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Максим Бужанский, комментируя санкции США против экс-советника бывшего президента страны Виктора Януковича Андрея Портнова заявил, что ожидал услышать от Вашингтона имена реальных коррупционеров.США ввели в четверг санкции против ряда лиц из разных стран, в том числе под санкции попал экс-советник бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов, сообщил ранее американский минфин. Сам Портнов заявил, что санкции США противоречат принципам, которые декларирует Вашингтон."Искренне ожидал, что Соединенные Штаты назовут, наконец-то, имена реальных коррупционеров, а заодно и объяснят, почему с ними до сих пор не справились сформированные ими украинские антикоррупционные органы. И был очень сильно удивлён, когда выяснилось, что в качестве мишени, иначе это не назову, был назван уважаемый Андрей Портнов. Вынужден напомнить, что самым громким из дел, которые пытались привязать к Андрею Владимировичу, было легендарное дело о "похищении им собственной зарплаты в размере 30 евро", инициированное Петром Алексеевичем Порошенко, над раскрытием которого бились лучшие умы его команды", - написал Бужанский в своем Telegram.
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в мире, сша, вашингтон (город), виктор янукович, верховная рада украины, андрей портнов (политик), максим бужанский
20:49 09.12.2021 (обновлено: 22:10 09.12.2021)
 
В Раде удивились санкциям США против экс-советника Януковича

Депутат Рады Бужанский: удивлен санкциями США против экс-советника Януковича Портнова

© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
КИЕВ, 9 дек - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Максим Бужанский, комментируя санкции США против экс-советника бывшего президента страны Виктора Януковича Андрея Портнова заявил, что ожидал услышать от Вашингтона имена реальных коррупционеров.
США ввели в четверг санкции против ряда лиц из разных стран, в том числе под санкции попал экс-советник бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов, сообщил ранее американский минфин. Сам Портнов заявил, что санкции США противоречат принципам, которые декларирует Вашингтон.
"Искренне ожидал, что Соединенные Штаты назовут, наконец-то, имена реальных коррупционеров, а заодно и объяснят, почему с ними до сих пор не справились сформированные ими украинские антикоррупционные органы. И был очень сильно удивлён, когда выяснилось, что в качестве мишени, иначе это не назову, был назван уважаемый Андрей Портнов. Вынужден напомнить, что самым громким из дел, которые пытались привязать к Андрею Владимировичу, было легендарное дело о "похищении им собственной зарплаты в размере 30 евро", инициированное Петром Алексеевичем Порошенко, над раскрытием которого бились лучшие умы его команды", - написал Бужанский в своем Telegram.
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов в Киевском аэропорту Борисполь - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
Вчера, 19:45
Экс-советник Януковича Портнов отреагировал на санкции США
 
В миреСШАВашингтон (город)Виктор ЯнуковичВерховная Рада УкраиныАндрей Портнов (политик)Максим Бужанский
 
 
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