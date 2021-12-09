14:12 09.12.2021 (обновлено: 16:36 09.12.2021)
В Кремле пообещали зеркальный или асимметричный ответ на санкции США
Песков пообещал зеркальный или асимметричный ответ России в случае новых санкций Запада
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, как Россия будет отвечать на возможные новые санкции со стороны США.
"На любые санкции, естественно, отвечают или зеркально, или ассиметрично, но таким образом, чтобы защитить свои собственные интересы", — сказал он.
В последнее время Запад угрожает новыми антироссийскими санкциями на фоне многочисленных публикаций о том, что Москва якобы готовит вторжение на Украину. В частности, речь идет об отключении России от системы SWIFT. В Кремле все обвинения в "агрессивных действиях" не раз опровергали, подчеркивая, что не вынашивают подобных планов, не собираются ни на кого нападать, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.
Что касается отключения от SWIFT, то в Москве не раз заявляли, что не ощущают угрозы: по словам представителя системы в России Романа Чернова, это никому не выгодно. В Центробанке также отмечали, что не видят подобных рисков, кроме того, для собственной защищенности в стране создали Систему передачи финансовых сообщений.
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