https://ria.ru/20211209/samolet-1763031303.html

Минобороны раскрыло детали полета французских самолетов над Черным морем

Минобороны раскрыло детали полета французских самолетов над Черным морем - РИА Новости, 10.12.2021

Минобороны раскрыло детали полета французских самолетов над Черным морем

Российские истребители сопроводили над Черным морем военные самолеты США и Франции, сообщили в Национальном центре управления обороной. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-09T21:34

2021-12-09T21:34

2021-12-10T00:03

в мире

франция

ввс сша

воздушно-космические силы россии

национальный центр управления обороной рф

россия

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Российские истребители сопроводили над Черным морем военные самолеты США и Франции, сообщили в Национальном центре управления обороной.Так, военные зафиксировали над нейтральными водами воздушные цели, которые приближались к государственной границе России.Экипажи истребителей идентифицировали иностранные самолеты как два тактических истребителя "Мираж-2000" и "Рафаль" ВКС Франции, самолет-разведчик CL-600 "Артемис" сухопутных войск США, стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, а также самолет-заправщик КС-135 ВКС Франции.После их разворота от государственной границы российские истребители вернулись на аэродром базирования.Минобороны также опубликовало видеоматериалы сопровождения иностранных самолетов Су-27.На видео "Мираж" и "Рафаль" дозаправляются в воздухе, получая горючее по шлангам от самолета-заправщика КС-135. При этом Су-27 Южного военного округа летит сразу за ними, будто ожидая очереди на заправку. Истребитель смотрит ровно в хвост французскому заправщику, находясь всего в паре десятков метров от него.Затем в ролике Су-27 летит в нескольких метрах от завершивших заправку истребителей. Расстояние между тремя самолетами настолько мало, что складывается впечатление, будто они из одного авиазвена.Полеты российских истребителей прошли в строгом соответствии с международными правилами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с иностранными самолетами.В свою очередь, в Генштабе Вооруженных сил Франции опровергли, что истребители "Мираж-2000" и "Рафаль" направлялись в российское воздушное пространство. Там заявили РИА Новости, что самолеты выполняли миссию по наблюдению, а их полет соответствовал международному праву.На активизацию западных стран вблизи российских границ в конце ноября указывал министр обороны Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что в таких условиях Москва вынуждена поддерживать боевую готовность ядерных сил и наращивать потенциал сил неядерного сдерживания.

https://ria.ru/20211204/samolet-1762182686.html

https://ria.ru/20211124/istrebiteli-1760461970.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российские истребители сопровождают самолеты США и Франции над Черным морем Российские истребители в четверг сопроводили пять военных самолетов США и Франции над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ. Российский Су-27 в ходе сопровождения зашел в хвост военному заправщику Франции, подлетев к нему практически вплотную. 2021-12-09T21:34 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, ввс сша, воздушно-космические силы россии, национальный центр управления обороной рф, россия