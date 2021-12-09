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Минобороны раскрыло детали полета французских самолетов над Черным морем
Минобороны раскрыло детали полета французских самолетов над Черным морем - РИА Новости, 10.12.2021
Минобороны раскрыло детали полета французских самолетов над Черным морем
Российские истребители сопроводили над Черным морем военные самолеты США и Франции, сообщили в Национальном центре управления обороной. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-09T21:34
2021-12-10T00:03
в мире
франция
ввс сша
воздушно-космические силы россии
национальный центр управления обороной рф
россия
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Российские истребители сопроводили над Черным морем военные самолеты США и Франции, сообщили в Национальном центре управления обороной.Так, военные зафиксировали над нейтральными водами воздушные цели, которые приближались к государственной границе России.Экипажи истребителей идентифицировали иностранные самолеты как два тактических истребителя "Мираж-2000" и "Рафаль" ВКС Франции, самолет-разведчик CL-600 "Артемис" сухопутных войск США, стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, а также самолет-заправщик КС-135 ВКС Франции.После их разворота от государственной границы российские истребители вернулись на аэродром базирования.Минобороны также опубликовало видеоматериалы сопровождения иностранных самолетов Су-27.На видео "Мираж" и "Рафаль" дозаправляются в воздухе, получая горючее по шлангам от самолета-заправщика КС-135. При этом Су-27 Южного военного округа летит сразу за ними, будто ожидая очереди на заправку. Истребитель смотрит ровно в хвост французскому заправщику, находясь всего в паре десятков метров от него.Затем в ролике Су-27 летит в нескольких метрах от завершивших заправку истребителей. Расстояние между тремя самолетами настолько мало, что складывается впечатление, будто они из одного авиазвена.Полеты российских истребителей прошли в строгом соответствии с международными правилами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с иностранными самолетами.В свою очередь, в Генштабе Вооруженных сил Франции опровергли, что истребители "Мираж-2000" и "Рафаль" направлялись в российское воздушное пространство. Там заявили РИА Новости, что самолеты выполняли миссию по наблюдению, а их полет соответствовал международному праву.На активизацию западных стран вблизи российских границ в конце ноября указывал министр обороны Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что в таких условиях Москва вынуждена поддерживать боевую готовность ядерных сил и наращивать потенциал сил неядерного сдерживания.
https://ria.ru/20211204/samolet-1762182686.html
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Российские истребители сопровождают самолеты США и Франции над Черным морем
Российские истребители в четверг сопроводили пять военных самолетов США и Франции над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ. Российский Су-27 в ходе сопровождения зашел в хвост военному заправщику Франции, подлетев к нему практически вплотную.
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в мире, франция, ввс сша, воздушно-космические силы россии, национальный центр управления обороной рф, россия
21:34 09.12.2021 (обновлено: 00:03 10.12.2021)
 
Минобороны раскрыло детали полета французских самолетов над Черным морем

Минобороны: российские истребители сопроводили военные самолеты Франции над Черным морем

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Российские истребители сопроводили над Черным морем военные самолеты США и Франции, сообщили в Национальном центре управления обороной.
Так, военные зафиксировали над нейтральными водами воздушные цели, которые приближались к государственной границе России.
"Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы России в воздух были подняты три истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа", — сказали в ведомстве.
Экипажи истребителей идентифицировали иностранные самолеты как два тактических истребителя "Мираж-2000" и "Рафаль" ВКС Франции, самолет-разведчик CL-600 "Артемис" сухопутных войск США, стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, а также самолет-заправщик КС-135 ВКС Франции.
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После их разворота от государственной границы российские истребители вернулись на аэродром базирования.
Минобороны также опубликовало видеоматериалы сопровождения иностранных самолетов Су-27.
На видео "Мираж" и "Рафаль" дозаправляются в воздухе, получая горючее по шлангам от самолета-заправщика КС-135. При этом Су-27 Южного военного округа летит сразу за ними, будто ожидая очереди на заправку. Истребитель смотрит ровно в хвост французскому заправщику, находясь всего в паре десятков метров от него.
Затем в ролике Су-27 летит в нескольких метрах от завершивших заправку истребителей. Расстояние между тремя самолетами настолько мало, что складывается впечатление, будто они из одного авиазвена.
Полеты российских истребителей прошли в строгом соответствии с международными правилами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с иностранными самолетами.
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В свою очередь, в Генштабе Вооруженных сил Франции опровергли, что истребители "Мираж-2000" и "Рафаль" направлялись в российское воздушное пространство. Там заявили РИА Новости, что самолеты выполняли миссию по наблюдению, а их полет соответствовал международному праву.
"Отношение российских пилотов было профессиональным и соответствующим практике. Они не препятствовали полетам французских самолетов или их свободе навигации в международном воздушном пространстве", — подчеркнул собеседник агентства.
На активизацию западных стран вблизи российских границ в конце ноября указывал министр обороны Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что в таких условиях Москва вынуждена поддерживать боевую готовность ядерных сил и наращивать потенциал сил неядерного сдерживания.
 
В миреФранцияВВС СШАВоздушно-космические силы РоссииНациональный центр управления обороной РФРоссия
 
 
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