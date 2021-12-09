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На Камчатке самолет при взлете выкатился с ВПП и врезался в сугроб
На Камчатке самолет при взлете выкатился с ВПП и врезался в сугроб - РИА Новости, 09.12.2021
На Камчатке самолет при взлете выкатился с ВПП и врезался в сугроб
Самолет Л-410 при взлете на Камчатке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в сугроб, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T10:14
2021-12-09T10:14
происшествия
камчатский край
l-410
дальневосточная транспортная прокуратура
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ВЛАДИВОСТОК, 9 дек – РИА Новости. Самолет Л-410 при взлете на Камчатке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в сугроб, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры."В аэропорту Тигиль в 15.27 местного времени (06.27 мск) самолет Л-410, выполнявший рейс по маршруту "Тигиль – Петропавловск-Камчатский", при разбеге выкатился за пределы по взлетно-посадочной полосы и столкнулся со снежным бруствером. Находившиеся на борту пассажиры - 2 человека - и 2 члена экипажа не пострадали", - сообщил собеседник. По предварительной информации, воздушное судно повреждений не получило.Проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. Также Камчатским межрегиональным территориальным управлением воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта создана комиссия по расследованию инцидента.
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происшествия, камчатский край, l-410, дальневосточная транспортная прокуратура
10:14 09.12.2021
 
На Камчатке самолет при взлете выкатился с ВПП и врезался в сугроб

На Камчатке самолет L-410 при взлете выкатился за пределы ВПП и врезался в сугроб

CC BY-SA 4.0 / Aleksandr Medvedev / Самолет Л-410
Самолет Л-410 - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
CC BY-SA 4.0 / Aleksandr Medvedev /
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ВЛАДИВОСТОК, 9 дек – РИА Новости. Самолет Л-410 при взлете на Камчатке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в сугроб, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры.
"В аэропорту Тигиль в 15.27 местного времени (06.27 мск) самолет Л-410, выполнявший рейс по маршруту "Тигиль – Петропавловск-Камчатский", при разбеге выкатился за пределы по взлетно-посадочной полосы и столкнулся со снежным бруствером. Находившиеся на борту пассажиры - 2 человека - и 2 члена экипажа не пострадали", - сообщил собеседник. По предварительной информации, воздушное судно повреждений не получило.
Проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. Также Камчатским межрегиональным территориальным управлением воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта создана комиссия по расследованию инцидента.
Самолет Bombardier авиакомпании UVT Aero выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Челябинска - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
1 декабря, 06:50
В Челябинске самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
 
ПроисшествияКамчатский крайL-410Дальневосточная транспортная прокуратура
 
 
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