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На Камчатке самолет при взлете выкатился с ВПП и врезался в сугроб
На Камчатке самолет при взлете выкатился с ВПП и врезался в сугроб - РИА Новости, 09.12.2021
На Камчатке самолет при взлете выкатился с ВПП и врезался в сугроб
Самолет Л-410 при взлете на Камчатке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в сугроб, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T10:14
2021-12-09T10:14
2021-12-09T10:14
происшествия
камчатский край
l-410
дальневосточная транспортная прокуратура
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ВЛАДИВОСТОК, 9 дек – РИА Новости. Самолет Л-410 при взлете на Камчатке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в сугроб, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры."В аэропорту Тигиль в 15.27 местного времени (06.27 мск) самолет Л-410, выполнявший рейс по маршруту "Тигиль – Петропавловск-Камчатский", при разбеге выкатился за пределы по взлетно-посадочной полосы и столкнулся со снежным бруствером. Находившиеся на борту пассажиры - 2 человека - и 2 члена экипажа не пострадали", - сообщил собеседник. По предварительной информации, воздушное судно повреждений не получило.Проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. Также Камчатским межрегиональным территориальным управлением воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта создана комиссия по расследованию инцидента.
https://ria.ru/20211201/chelyabinsk-1761571123.html
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происшествия, камчатский край, l-410, дальневосточная транспортная прокуратура
На Камчатке самолет при взлете выкатился с ВПП и врезался в сугроб
На Камчатке самолет L-410 при взлете выкатился за пределы ВПП и врезался в сугроб