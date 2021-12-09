https://ria.ru/20211209/samobytnost-1762854213.html

Аналитики BCG назвали Россию одним из наиболее самобытных рынков в мире

Аналитики BCG назвали Россию одним из наиболее самобытных рынков в мире - РИА Новости, 09.12.2021

Аналитики BCG назвали Россию одним из наиболее самобытных рынков в мире

Россия с точки зрения потребительского поведения оказалась одним из самых самобытных рынков в мире, говорится в исследовании международной консалтинговой... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T00:15

2021-12-09T00:15

2021-12-09T00:15

экономика

в мире

россия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россия с точки зрения потребительского поведения оказалась одним из самых самобытных рынков в мире, говорится в исследовании международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).Центр исследования потребителей BCG проанализировал 18 рынков, на которые приходится 60% мирового населения: Австралию, Бразилию, Канаду, Китай, Францию, Германию, Индию, Индонезию, Италию, Японию, Мексику, Нигерию, Россию, Саудовскую Аравию, ЮАР, ОАЭ, Великобританию и США для того чтобы узнать о том, какие факторы определяют покупательский выбор в разных регионах. В опросе приняло участие 40 тысяч респондентов."Сравнительный анализ стран по парам, с целью выявления наиболее схожих и наиболее отличных друг от друга, продемонстрировал равноудаленность России от ключевых рынков, составляющих бенчмарк. В группу бенчмарк-стран входят США, Китай, Япония, Германия, Франция, Австралия, Канада и Индия", - сказано в исследовании.Аналитики выяснили, что для россиян больше всех в мире важно иметь возможность сохранить и подчеркивать индивидуальность. Также они значительнее всех в мире готовы тратить больше в вопросах, касающихся семьи. Для них больше всех в мире важно сохранять связь с культурным наследием. А еще они больше других говорят, о том, что наличие поддержки сообщества позволяет им достичь большего.

https://ria.ru/20211112/putin-1758785782.html

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экономика, в мире, россия