https://ria.ru/20211209/sammit-1762968156.html

Байден открыл организованный США "саммит за демократию"

Байден открыл организованный США "саммит за демократию" - РИА Новости, 09.12.2021

Байден открыл организованный США "саммит за демократию"

Американский президент Джо Байден открыл виртуальный "саммит за демократию", организованный США с участием более чем 100 стран. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T16:18

2021-12-09T16:18

2021-12-09T16:37

в мире

сша

будапешт

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мид венгрии

мария захарова

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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Американский президент Джо Байден открыл виртуальный "саммит за демократию", организованный США с участием более чем 100 стран.США пригласили на "саммит за демократию" 110 стран, но Россию и Китай не позвали, свидетельствует список участников, опубликованный на сайте госдепартамента. Москва и Пекин раскритиковали проведение саммита, в частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что он подрывает роль ООН. США заявляли, что саммит сосредоточится на трех темах: "защита от авторитаризма, борьба с коррупцией и продвижение прав человека". В следующем году планируется провести второй саммит такого рода, на этот раз очный."Я хотел принять этот саммит, потому что здесь, в США, мы не хуже других знаем, что возобновление нашей демократии и укрепление демократических институтов требует постоянных усилий", - добавил американский лидер. Он также раскритиковал неназванных "автократов" по всему миру и призвал к консенсусу и сотрудничеству.Идея проведения американцами саммита демократий подверглась критике в России, Китае и других странах. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала жалкими и циничными попытки Вашингтона определять, кто является демократической страной, а кто нет, особенно на фоне явных проблем с состоянием демократии и правами человека в самих США и в целом на Западе.МИД КНР заявил, что организуемый США саммит провоцирует раскол и конфронтацию в мире, а глава МИД Венгрии, не получившей приглашение на мероприятие, отметил, что Будапешт не нуждается в "судье" для оценки состояния демократии.

https://ria.ru/20211209/sammit-1762964950.html

сша

будапешт

китай

россия

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