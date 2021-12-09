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https://ria.ru/20211209/sammit-1762968156.html
Байден открыл организованный США "саммит за демократию"
Байден открыл организованный США "саммит за демократию" - РИА Новости, 09.12.2021
Байден открыл организованный США "саммит за демократию"
Американский президент Джо Байден открыл виртуальный "саммит за демократию", организованный США с участием более чем 100 стран. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T16:18
2021-12-09T16:37
в мире
сша
будапешт
оон
китай
джо байден
мид венгрии
мария захарова
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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Американский президент Джо Байден открыл виртуальный "саммит за демократию", организованный США с участием более чем 100 стран.США пригласили на "саммит за демократию" 110 стран, но Россию и Китай не позвали, свидетельствует список участников, опубликованный на сайте госдепартамента. Москва и Пекин раскритиковали проведение саммита, в частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что он подрывает роль ООН. США заявляли, что саммит сосредоточится на трех темах: "защита от авторитаризма, борьба с коррупцией и продвижение прав человека". В следующем году планируется провести второй саммит такого рода, на этот раз очный."Я хотел принять этот саммит, потому что здесь, в США, мы не хуже других знаем, что возобновление нашей демократии и укрепление демократических институтов требует постоянных усилий", - добавил американский лидер. Он также раскритиковал неназванных "автократов" по всему миру и призвал к консенсусу и сотрудничеству.Идея проведения американцами саммита демократий подверглась критике в России, Китае и других странах. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала жалкими и циничными попытки Вашингтона определять, кто является демократической страной, а кто нет, особенно на фоне явных проблем с состоянием демократии и правами человека в самих США и в целом на Западе.МИД КНР заявил, что организуемый США саммит провоцирует раскол и конфронтацию в мире, а глава МИД Венгрии, не получившей приглашение на мероприятие, отметил, что Будапешт не нуждается в "судье" для оценки состояния демократии.
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сша
будапешт
китай
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в мире, сша, будапешт, оон, китай, джо байден, мид венгрии, мария захарова, россия
16:18 09.12.2021 (обновлено: 16:37 09.12.2021)
 
Байден открыл организованный США "саммит за демократию"

Президент США Байден открыл "саммит за демократию", в котором участвуют 110 стран

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден открыл организованный США "Саммит за демократию"
Президент США Джо Байден открыл организованный США Саммит за демократию - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© AP Photo / Susan Walsh
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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Американский президент Джо Байден открыл виртуальный "саммит за демократию", организованный США с участием более чем 100 стран.
США пригласили на "саммит за демократию" 110 стран, но Россию и Китай не позвали, свидетельствует список участников, опубликованный на сайте госдепартамента. Москва и Пекин раскритиковали проведение саммита, в частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что он подрывает роль ООН. США заявляли, что саммит сосредоточится на трех темах: "защита от авторитаризма, борьба с коррупцией и продвижение прав человека". В следующем году планируется провести второй саммит такого рода, на этот раз очный.
"Это собрание я задумывал давно по одной простой причине. Перед лицом постоянных беспокоящих нас вызовов демократии и всеобщим правам человека по всему миру демократия нуждается в тех, кто ее будет отстаивать", - заявил Байден.
"Я хотел принять этот саммит, потому что здесь, в США, мы не хуже других знаем, что возобновление нашей демократии и укрепление демократических институтов требует постоянных усилий", - добавил американский лидер. Он также раскритиковал неназванных "автократов" по всему миру и призвал к консенсусу и сотрудничеству.
Идея проведения американцами саммита демократий подверглась критике в России, Китае и других странах. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала жалкими и циничными попытки Вашингтона определять, кто является демократической страной, а кто нет, особенно на фоне явных проблем с состоянием демократии и правами человека в самих США и в целом на Западе.
МИД КНР заявил, что организуемый США саммит провоцирует раскол и конфронтацию в мире, а глава МИД Венгрии, не получившей приглашение на мероприятие, отметил, что Будапешт не нуждается в "судье" для оценки состояния демократии.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
16:11
В МИД назвали "саммит за демократию" идеологизированной массовкой
 
В миреСШАБудапештООНКитайДжо БайденМИД ВенгрииМария ЗахароваРоссия
 
 
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