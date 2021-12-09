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МИД заявил, что Салливан "плюнул в лицо" участникам "саммита за демократию"
МИД заявил, что Салливан "плюнул в лицо" участникам "саммита за демократию" - РИА Новости, 09.12.2021
МИД заявил, что Салливан "плюнул в лицо" участникам "саммита за демократию"
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлениями о миропорядке фактически плюнул в лицо участникам организуемого США "саммита за... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T10:19
2021-12-09T10:19
в мире
сша
вашингтон (город)
оон
дмитрий песков
мария захарова
россия
джейк салливан
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлениями о миропорядке фактически плюнул в лицо участникам организуемого США "саммита за демократию", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Участие в подобных мероприятиях, подобных альянсах исключительно и только - массовка, которая должна работать в русле американского режима. Сегодня на этом мероприятии их просто удостоят чести обслуживать американские интересы на тот исторический период, который Вашингтон проживает", - сказала Захарова в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".Она добавила, что представители стран, которые будут участвовать в саммите за демократию "и которым сегодня, по большому счету, помощник президента США плюнул в лицо, заявив хладнокровно и цинично, что они будут работать на интересы США"."Хочу сказать им вторую часть правды - следующие, приходящие в Белый дом силы, представители элит и политики точно также будут модифицировать конструкцию, подстраивая собственные интересы. Если сегодня им выгодно наплодить неправовых институтов, через пару лет эта концепция может более не отвечать их видению мира, и они точно также цинично ее свёрнут", - заключила Захарова.Ранее Салливан заявил, что "система международных отношений трансформируется, их нынешняя структура во главе с ООН, сложившаяся после Второй мировой войны, постепенно уходит в прошлое". При этом он признал, что его страна активно пытается преобразовать установившийся миропорядок за счет формирования новых "альянсов, партнерств и институтов", призванных работать в интересах Вашингтона.Саммит за демократию" начнется в четверг. США пригласили на него 110 стран, но Россию и Китай не позвали. Вашингтон настаивает, что мероприятие призвано не разделять, его цель в том, чтобы дружественные демократии вели своим примером и демонстрировали, что их политические системы работают во благо. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что США проведением этого саммита пытаются приватизировать демократию и провести новые разделительные линии.
https://ria.ru/20211201/kitay-1761624460.html
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в мире, сша, вашингтон (город), оон, дмитрий песков, мария захарова, россия, джейк салливан
10:19 09.12.2021
 
МИД заявил, что Салливан "плюнул в лицо" участникам "саммита за демократию"

Представитель МИД Захарова: Салливан "плюнул в лицо" участникам "саммита за демократию"

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлениями о миропорядке фактически плюнул в лицо участникам организуемого США "саммита за демократию", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Участие в подобных мероприятиях, подобных альянсах исключительно и только - массовка, которая должна работать в русле американского режима. Сегодня на этом мероприятии их просто удостоят чести обслуживать американские интересы на тот исторический период, который Вашингтон проживает", - сказала Захарова в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
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В Китае назвали "саммит за демократию" провоцирующим раскол в мире
Она добавила, что представители стран, которые будут участвовать в саммите за демократию "и которым сегодня, по большому счету, помощник президента США плюнул в лицо, заявив хладнокровно и цинично, что они будут работать на интересы США".
"Хочу сказать им вторую часть правды - следующие, приходящие в Белый дом силы, представители элит и политики точно также будут модифицировать конструкцию, подстраивая собственные интересы. Если сегодня им выгодно наплодить неправовых институтов, через пару лет эта концепция может более не отвечать их видению мира, и они точно также цинично ее свёрнут", - заключила Захарова.
Ранее Салливан заявил, что "система международных отношений трансформируется, их нынешняя структура во главе с ООН, сложившаяся после Второй мировой войны, постепенно уходит в прошлое". При этом он признал, что его страна активно пытается преобразовать установившийся миропорядок за счет формирования новых "альянсов, партнерств и институтов", призванных работать в интересах Вашингтона.
Саммит за демократию" начнется в четверг. США пригласили на него 110 стран, но Россию и Китай не позвали. Вашингтон настаивает, что мероприятие призвано не разделять, его цель в том, чтобы дружественные демократии вели своим примером и демонстрировали, что их политические системы работают во благо. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что США проведением этого саммита пытаются приватизировать демократию и провести новые разделительные линии.
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
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В миреСШАВашингтон (город)ООНДмитрий ПесковМария ЗахароваРоссияДжейк Салливан
 
 
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