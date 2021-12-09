МИД заявил, что Салливан "плюнул в лицо" участникам "саммита за демократию"
Представитель МИД Захарова: Салливан "плюнул в лицо" участникам "саммита за демократию"
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлениями о миропорядке фактически плюнул в лицо участникам организуемого США "саммита за демократию", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Участие в подобных мероприятиях, подобных альянсах исключительно и только - массовка, которая должна работать в русле американского режима. Сегодня на этом мероприятии их просто удостоят чести обслуживать американские интересы на тот исторический период, который Вашингтон проживает", - сказала Захарова в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".
Она добавила, что представители стран, которые будут участвовать в саммите за демократию "и которым сегодня, по большому счету, помощник президента США плюнул в лицо, заявив хладнокровно и цинично, что они будут работать на интересы США".
"Хочу сказать им вторую часть правды - следующие, приходящие в Белый дом силы, представители элит и политики точно также будут модифицировать конструкцию, подстраивая собственные интересы. Если сегодня им выгодно наплодить неправовых институтов, через пару лет эта концепция может более не отвечать их видению мира, и они точно также цинично ее свёрнут", - заключила Захарова.
Ранее Салливан заявил, что "система международных отношений трансформируется, их нынешняя структура во главе с ООН, сложившаяся после Второй мировой войны, постепенно уходит в прошлое". При этом он признал, что его страна активно пытается преобразовать установившийся миропорядок за счет формирования новых "альянсов, партнерств и институтов", призванных работать в интересах Вашингтона.
Саммит за демократию" начнется в четверг. США пригласили на него 110 стран, но Россию и Китай не позвали. Вашингтон настаивает, что мероприятие призвано не разделять, его цель в том, чтобы дружественные демократии вели своим примером и демонстрировали, что их политические системы работают во благо. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что США проведением этого саммита пытаются приватизировать демократию и провести новые разделительные линии.