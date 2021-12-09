17:48 09.12.2021 (обновлено: 18:12 09.12.2021)
В Польше не выявили угроз взрыва самолета Ryanair с Протасевичем на борту
Прокуратура Польши: угроза взрыва самолета Ryanair, посаженном в Минске, отсутствовала
CC BY 2.0 / Radek Szuban / Ryanair Boeing 737Самолет авиакомпании Ryanair в аэропорту Кракова, Польша
ВАРШАВА, 9 дек – РИА Новости. Польское следствие пришло к выводу об отсутствии угрозы взрыва самолета Ryanair с блогером Романом Протасевичем на борту, посаженном в аэропорту Минска в мае, говорится в сообщении генеральной прокуратуры страны.
"В ходе расследования, проводимого Мазовецким отделом по делам организованной преступности и коррупции генеральной прокуратуры, было установлено, что никакой угрозы взрыва самолета не было. Пилот получил информацию о такой угрозе еще до того, как было отправлено электронное письмо о предполагаемом размещении в самолете взрывчатки. На полное отсутствие угрозы указывали также действия в аэропорту Минска, в том числе действия экстренных служб и обслуживающего персонала аэропорта. Вся ситуация была лишь предлогом, призванным заставить летчика приземлиться в Минске", - говорится в сообщении.
Польское следствие также установило, что "23 мая 2021 года на вышке управления полетами в Минске находился сотрудник белорусского КГБ, который инструктировал диспетчера, имевшего непосредственный контакт с пилотом самолета". "Именно этот офицер принимал решение о направлении самолета в Минск", - говорится в сообщении. Также прокуратура утверждает, что данный офицер КГБ "поддерживал постоянную телефонную связь с человеком, которому сообщал о текущих действиях, связанных с самолетом".
Отмечается, что в ходе следствия, проводимого в Польше, "были проведены многочисленные процессуальные действия, в том числе допрошены в качестве свидетелей часть пассажиров и представителей авиакомпании, был проведен осмотр самолета, проанализированы записи". "В ходе разбирательства устанавливались непосредственные свидетели действий, которые предпринимались на диспетчерской вышке в Минске", - отметили в прокуратуре.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основавший Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега, которая обвиняется в разжигании социальной вражды и розни, а также подозревается по статье о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.
После инцидента европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Белорусские власти отрицали, что принуждали самолет к посадке, подчеркивали, что лишь рекомендовали это, а решение принимал пилот. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов союза. ИКАО начала расследование происшествия.