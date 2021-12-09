https://ria.ru/20211209/ryabkov-1762987113.html

Россия вынуждена жестко отвечать на действия НАТО, сообщил Рябков

Россия вынуждена жестко отвечать на действия НАТО, сообщил Рябков - РИА Новости, 09.12.2021

Россия вынуждена жестко отвечать на действия НАТО, сообщил Рябков

Россия вынуждена жестко и твёрдо отвечать на действия НАТО, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T17:22

2021-12-09T17:22

2021-12-09T17:52

сергей рябков

в мире

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россия вынуждена жестко и твёрдо отвечать на действия НАТО, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Есть группа стран, которые считают по причинам, в настоящее время, наверное, не заслуживающим отдельного разбора, что Россия "слишком много себе позволяет". А позволяет она себе только то, что она защищает свои интересы, делает это комплексно и превращается в раздражающий фактор", - сказал Рябков журналистам.Он отметил, что Запад ищет поводы, которые можно использовать для усиления нападок и нажима на Россию."Мы должны проявлять твёрдость, что сейчас и происходит. Если у кого-то это вызывает поблизости от России или подальше от России некую оторопь, некую дрожь - это результат их ложно воспринимаемой сейчас ситуации в Европе и той роли, которую играет Россия", - добавил Рябков.Он отметил, что Россия никому не угрожает, но предупреждает Запад о последствиях их недружественных шагов."Здесь нет элемента угрозы, это предупреждения", - сказал Рябков журналистам.

https://ria.ru/20211209/ugroza-1762986868.html

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сергей рябков, в мире, европа, нато, россия