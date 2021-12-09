Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211209/ryabkov-1762987113.html
Россия вынуждена жестко отвечать на действия НАТО, сообщил Рябков
Россия вынуждена жестко отвечать на действия НАТО, сообщил Рябков - РИА Новости, 09.12.2021
Россия вынуждена жестко отвечать на действия НАТО, сообщил Рябков
Россия вынуждена жестко и твёрдо отвечать на действия НАТО, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T17:22
2021-12-09T17:52
сергей рябков
в мире
европа
нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156363/90/1563639018_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_38d2a15c17c14eedff6458e6182fa52f.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россия вынуждена жестко и твёрдо отвечать на действия НАТО, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Есть группа стран, которые считают по причинам, в настоящее время, наверное, не заслуживающим отдельного разбора, что Россия "слишком много себе позволяет". А позволяет она себе только то, что она защищает свои интересы, делает это комплексно и превращается в раздражающий фактор", - сказал Рябков журналистам.Он отметил, что Запад ищет поводы, которые можно использовать для усиления нападок и нажима на Россию."Мы должны проявлять твёрдость, что сейчас и происходит. Если у кого-то это вызывает поблизости от России или подальше от России некую оторопь, некую дрожь - это результат их ложно воспринимаемой сейчас ситуации в Европе и той роли, которую играет Россия", - добавил Рябков.Он отметил, что Россия никому не угрожает, но предупреждает Запад о последствиях их недружественных шагов."Здесь нет элемента угрозы, это предупреждения", - сказал Рябков журналистам.
https://ria.ru/20211209/ugroza-1762986868.html
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156363/90/1563639018_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e888db04169e856691b761eb68a6f36b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей рябков, в мире, европа, нато, россия
17:22 09.12.2021 (обновлено: 17:52 09.12.2021)
 
Россия вынуждена жестко отвечать на действия НАТО, сообщил Рябков

Замглавы МИД Рябков: Россия вынуждена жестко отвечать на действия США и НАТО

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россия вынуждена жестко и твёрдо отвечать на действия НАТО, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Есть группа стран, которые считают по причинам, в настоящее время, наверное, не заслуживающим отдельного разбора, что Россия "слишком много себе позволяет". А позволяет она себе только то, что она защищает свои интересы, делает это комплексно и превращается в раздражающий фактор", - сказал Рябков журналистам.
Он отметил, что Запад ищет поводы, которые можно использовать для усиления нападок и нажима на Россию.
"Мы должны проявлять твёрдость, что сейчас и происходит. Если у кого-то это вызывает поблизости от России или подальше от России некую оторопь, некую дрожь - это результат их ложно воспринимаемой сейчас ситуации в Европе и той роли, которую играет Россия", - добавил Рябков.
Он отметил, что Россия никому не угрожает, но предупреждает Запад о последствиях их недружественных шагов.
"Здесь нет элемента угрозы, это предупреждения", - сказал Рябков журналистам.
Московский Кремль и здание МИД России - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
17:22
Рябков назвал обещание, которое НАТО нарушило
 
Сергей РябковВ миреЕвропаНАТОРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Гражданская жена стрелка назвала причину нападения на МФЦ в Москве
02:56FT выяснило позицию нового канцлера ФРГ по "Северному потоку — 2"
02:55СМИ: в ДТП с грузовиком в Мексике погибли 49 человек
02:45Белый дом заявил о готовности обсуждать с Россией ее "обеспокоенности"
02:42Байден заявил о приверженности дипломатии в ситуации вокруг Украины
02:39МВД предложило запретить все виды сигнального оружия, кроме пистолетов
02:35Диетолог развеяла миф о пиве
02:31США продолжат переговоры с Россией по Украине, заявили в Белом доме
02:29В Белом доме рассказали, какими могут быть новые санкции против России
02:23Байден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с Украиной
02:15Диетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухни
02:15Врач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19
02:07"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужа
02:06Байден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженности
01:43В Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"
01:39В США россиянина приговорили к четырем годам за киберпреступления
01:35Киев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГД
01:20Немцы могли взорвать до 20 тысяч человек в лагере на месте Балтийска
01:15Специалист рассказала, какие льготы положены за пять лет до пенсии
01:10Глава Минобороны Украины передал США список потребностей для украинских ВС
Лента новостейМолния
Гражданская жена стрелка назвала причину нападения на МФЦ в МосквеFT выяснило позицию нового канцлера ФРГ по "Северному потоку — 2"СМИ: в ДТП с грузовиком в Мексике погибли 49 человекБелый дом заявил о готовности обсуждать с Россией ее "обеспокоенности"Байден заявил о приверженности дипломатии в ситуации вокруг УкраиныМВД предложило запретить все виды сигнального оружия, кроме пистолетовДиетолог развеяла миф о пивеСША продолжат переговоры с Россией по Украине, заявили в Белом домеВ Белом доме рассказали, какими могут быть новые санкции против РоссииБайден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с УкраинойДиетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухниВрач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужаБайден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженностиВ Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"В США россиянина приговорили к четырем годам за киберпреступленияКиев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГДНемцы могли взорвать до 20 тысяч человек в лагере на месте БалтийскаСпециалист рассказала, какие льготы положены за пять лет до пенсииГлава Минобороны Украины передал США список потребностей для украинских ВС