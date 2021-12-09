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Рябков предупредил о риске повторения "карибского кризиса"
Рябков предупредил о риске повторения "карибского кризиса" - РИА Новости, 09.12.2021
Рябков предупредил о риске повторения "карибского кризиса"
Россия не исключает, что "карибский кризис" может повторится, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T17:18
2021-12-09T17:18
2021-12-09T18:01
сергей рябков
в мире
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Россия не исключает, что "карибский кризис" может повторится, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.По словам заместителя министра, ситуация ухудшилась из-за того, что было нарушено обязательство о недопущении военной деятельности около российских границ, что сейчас наблюдается все больше и больше."Мы предлагаем здравую альтернативу происходящему, правовые гарантии могут быть оформлены по-разному, но это должны быть именно гарантии, гарантии договорного типа, это не обещания, ни какие-то словеса, все это мы проходили много раз", — подчеркнул дипломат.Он отметил, что речь идет не о закреплении статуса какой-то территории в некотором документе."Нам, России, нужны правовые гарантии нашей безопасности —безопасности в глобальном смысле, не в каком-то конкретном сегменте, секторе обстрела, а в целом, исходя из того, что для нас ситуация реально ухудшилась", — добавил Рябков.Москва никому не угрожает, но предупреждает Запад о последствиях их недружественных шагов, указал замглавы МИД.Президент Владимир Путин, выступая на форуме "Россия зовет" в конце ноября, заявил, что для Москвы размещение вооружений на территории Украины станет красной линией, поскольку это угрожает государственной безопасности. Официальный представитель МИД Мария Захарова, со своей стороны, отмечала, что красной линией для России станет и вступление Украины в НАТО.
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сергей рябков, в мире, цены на нефть, россия
17:18 09.12.2021 (обновлено: 18:01 09.12.2021)
Рябков предупредил о риске повторения "карибского кризиса"
Замглавы МИД Рябков: может дойти до повторения "карибского кризиса"
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Россия
не исключает, что "карибский кризис" может повторится, заявил замглавы МИД Сергей Рябков
.
"До этого может дойти. Вполне. Если, как говорится, товарищи не понимают с той стороны, и будет все продолжаться, как идет, мы вполне можем по логике развития событий вдруг проснуться и увидеть себя в чем-то похожем. Это будет вообще провал дипломатии, но время еще есть попробовать договориться на здравой основе", — сказал он журналистам.
По словам заместителя министра, ситуация ухудшилась из-за того, что было нарушено обязательство о недопущении военной деятельности около российских границ, что сейчас наблюдается все больше и больше.
"Мы предлагаем здравую альтернативу происходящему, правовые гарантии могут быть оформлены по-разному, но это должны быть именно гарантии, гарантии договорного типа, это не обещания, ни какие-то словеса, все это мы проходили много раз", — подчеркнул дипломат.
Он отметил, что речь идет не о закреплении статуса какой-то территории в некотором документе.
"Нам, России, нужны правовые гарантии нашей безопасности —безопасности в глобальном смысле, не в каком-то конкретном сегменте, секторе обстрела, а в целом, исходя из того, что для нас ситуация реально ухудшилась", — добавил Рябков.
Москва никому не угрожает, но предупреждает Запад о последствиях их недружественных шагов, указал замглавы МИД.
"В американском внешнеполитическом инструментарии применительно к России не осталось ничего, кроме шантажа, угроз и санкций, но это не тот язык, который мы воспринимаем. Мы должны проявлять твердость, это сейчас и происходит", — заключил он.
Президент Владимир Путин
, выступая на форуме "Россия зовет" в конце ноября, заявил, что для Москвы размещение вооружений на территории Украины станет красной линией, поскольку это угрожает государственной безопасности. Официальный представитель МИД Мария Захарова
, со своей стороны, отмечала, что красной линией для России станет и вступление Украины в НАТО.