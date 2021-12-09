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Россия и США проработают формат для обсуждения безопасности, сообщил Рябков
Россия и США проработают формат для обсуждения безопасности, сообщил Рябков - РИА Новости, 09.12.2021
Россия и США проработают формат для обсуждения безопасности, сообщил Рябков
РФ и США будут прорабатывать формат для обсуждения гарантий безопасности российских "красных линий", есть целая серия площадок, где можно обсуждать такие... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T14:10
2021-12-09T14:28
вашингтон (город)
москва
сергей рябков
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. РФ и США будут прорабатывать формат для обсуждения гарантий безопасности российских "красных линий", есть целая серия площадок, где можно обсуждать такие вопросы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я исхожу из того, что форматы для продолжения обсуждения тех красных линий, о которых наше руководство говорило в последние дни, а также получение Россией максимально надежных правовых юридически обязывающих гарантий безопасности подлежат дальнейшему обсуждению", - сказал Рябков, отвечая на вопрос РИА Новости.По его словам, "есть целая серия площадок, где эти обсуждения можно проводить"."На сегодня ничего не решено. Американские объявления, которые делаются в одностороннем порядке, для нас они не создают новую реальность, они просто являются напоминанием о том, что этими вопросами предстоит плотно заниматься", - добавил замминистра.По словам Рябкова, США и РФ пока не назначили спецпредставителей по проработке решений разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена."Пока нет", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин и Байден условились еще раз поговорить в случае продуктивного общения их представителей, но, скорее всего, снова дистанционно.
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вашингтон (город), москва, сергей рябков
14:10 09.12.2021 (обновлено: 14:28 09.12.2021)
 
Россия и США проработают формат для обсуждения безопасности, сообщил Рябков

Замглавы МИД Рябков: Россия и США проработают формат для обсуждения гарантий безопасности

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков перед началом лекции для студентов МГИМО в режиме видеоконференции
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков перед началом лекции для студентов МГИМО в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. РФ и США будут прорабатывать формат для обсуждения гарантий безопасности российских "красных линий", есть целая серия площадок, где можно обсуждать такие вопросы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я исхожу из того, что форматы для продолжения обсуждения тех красных линий, о которых наше руководство говорило в последние дни, а также получение Россией максимально надежных правовых юридически обязывающих гарантий безопасности подлежат дальнейшему обсуждению", - сказал Рябков, отвечая на вопрос РИА Новости.
По его словам, "есть целая серия площадок, где эти обсуждения можно проводить".
"На сегодня ничего не решено. Американские объявления, которые делаются в одностороннем порядке, для нас они не создают новую реальность, они просто являются напоминанием о том, что этими вопросами предстоит плотно заниматься", - добавил замминистра.
По словам Рябкова, США и РФ пока не назначили спецпредставителей по проработке решений разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена.
"Пока нет", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин и Байден условились еще раз поговорить в случае продуктивного общения их представителей, но, скорее всего, снова дистанционно.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
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