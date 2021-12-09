https://ria.ru/20211209/rosatom-1762927490.html

Российские ученые решили одну из важных задач атомной энергетики будущего

Российские ученые решили одну из важных задач атомной энергетики будущего - РИА Новости, 09.12.2021

Российские ученые решили одну из важных задач атомной энергетики будущего

Научный отдел предприятия госкорпорации "Росатом" АО "Прорыв" создал математическую модель, с помощью которой решена одна из ключевых задач в технологиях... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T13:45

2021-12-09T13:45

2021-12-09T13:45

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

космос - риа наука

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СОЧИ, 9 дек - РИА Новости. Научный отдел предприятия госкорпорации "Росатом" АО "Прорыв" создал математическую модель, с помощью которой решена одна из ключевых задач в технологиях атомной энергетики будущего - доказана возможность "круговорота" ядерного топлива для реакторов на быстрых нейтронах, содержащего плутоний разного изотопного состава, сообщила РИА Новости ведущий научный сотрудник отдела Елена Родина.В 2018 году президиум научно-технического совета "Росатома" одобрил новую стратегию развития российской атомной энергетики, базовым положением которой обозначен переход к конкурентоспособной двухкомпонентной энергетической системе на основе замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ). Речь о том, чтобы "сопрячь" эксплуатацию традиционных реакторов ВВЭР с реакторами на быстрых нейтронах, а также решить другие накопившиеся в отрасли проблемы.Благодаря ЗЯТЦ расширяется воспроизводство ядерного "горючего" и существенно увеличится топливная база атомной энергетики, исключающая необходимость добычи природного урана в больших объемах. Также появится возможность сокращать количество и биологическую опасность радиоактивных отходов, остающихся после переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) - самые опасные радионуклиды (так называемые минорные актиниды) планируется "выжигать" в реакторах на быстрых нейтронах. Так можно будет, как образно говорят атомщики, "вынуть две ключевые занозы" нынешней атомной энергетики, связанные с ограниченностью запасов природного урана и отложенной проблемой ОЯТ.Но с точки зрения обеспечения устойчивой работы "быстрых" реакторов в рамках ЗЯТЦ надо было показать, что в них можно использовать ядерное топливо на основе плутония разного изотопного состава."В течение последних лет наш отдел занимался расчетным обоснованием активных зон энергетических реакторов на быстрых нейтронах с учетом замыкания ядерного топливного цикла. У нас создана комплексная математическая модель, которая позволяет проводить необходимые расчеты", - сказала Родина на полях Конгресса молодых ученых в Сочи.По ее словам, задачей ученых было показать, что в "быстрых" реакторах в стартовой загрузке (то есть в партии топлива, используемой для первого пуска реактора) можно использовать плутоний любого изотопного состава, независимо о того, из отработавшего топлива какого реактора он взят."И нам удалось с помощью расчетов показать, что применение в стартовой загрузке плутония разного состава никак не ухудшит нейтронно-физические характеристики активной зоны. Мы назвали это решение задачи как реакторную "всеядность по плутонию", - отметила Родина.В рамках этой модели подразумевается и "дожигание" минорных актинидов, добавила она.

https://ria.ru/20211206/sistema-1762431401.html

https://ria.ru/20210916/magate-1750427201.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

государственная корпорация по атомной энергии "росатом", космос - риа наука