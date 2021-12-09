https://ria.ru/20211209/rfpi-1762881680.html

Путин отметил вклад РФПИ в разработку и продвижение "Спутника V"

Путин отметил вклад РФПИ в разработку и продвижение "Спутника V" - РИА Новости, 09.12.2021

Путин отметил вклад РФПИ в разработку и продвижение "Спутника V"

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и партнеров Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) с десятилетием его создания, отметив, что фонд внес РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T10:37

2021-12-09T10:37

2021-12-09T11:52

общество

владимир путин

здоровье - общество

российский фонд прямых инвестиций

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и партнеров Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) с десятилетием его создания, отметив, что фонд внес существенный вклад в разработку и продвижение вакцины от коронавируса "Спутник V", соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Президент подчеркнул, что за прошедшие годы РФПИ заслужил высокий авторитет и доверие у представителей отечественного бизнеса и зарубежных партнеров, многое сделал для привлечения иностранного капитала в российскую экономику."К числу основных приоритетов работы фонда относится сфера медицины и здравоохранения... Это особенно важно сегодня, когда Россия и весь мир борются с пандемией опасной инфекции. Именно РФПИ сыграл инициативную роль в организации производства высокоточных тест-систем для диагностики коронавируса и лекарственных препаратов для его лечения, внес существенный вклад в разработку и продвижение первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса "Спутник V", - говорится в поздравлении.Такие значительные достижения стали возможны благодаря профессионализму и опыту сотрудников фонда, а также грамотным управленческим и коммерческим решениям, добавил Путин. "Рассчитываю, что деятельность РФПИ, способствующая экономическому и социальному развитию нашей страны, будет и впредь столь же эффективна. Искренне желаю вам успехов в работе и всего самого доброго", - заключил президент.

https://ria.ru/20210701/sputnikv-1739169613.html

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