https://ria.ru/20211209/rfpi-1762881680.html
Путин отметил вклад РФПИ в разработку и продвижение "Спутника V"
Путин отметил вклад РФПИ в разработку и продвижение "Спутника V" - РИА Новости, 09.12.2021
Путин отметил вклад РФПИ в разработку и продвижение "Спутника V"
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и партнеров Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) с десятилетием его создания, отметив, что фонд внес РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T10:37
2021-12-09T10:37
2021-12-09T11:52
общество
владимир путин
здоровье - общество
российский фонд прямых инвестиций
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и партнеров Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) с десятилетием его создания, отметив, что фонд внес существенный вклад в разработку и продвижение вакцины от коронавируса "Спутник V", соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Президент подчеркнул, что за прошедшие годы РФПИ заслужил высокий авторитет и доверие у представителей отечественного бизнеса и зарубежных партнеров, многое сделал для привлечения иностранного капитала в российскую экономику."К числу основных приоритетов работы фонда относится сфера медицины и здравоохранения... Это особенно важно сегодня, когда Россия и весь мир борются с пандемией опасной инфекции. Именно РФПИ сыграл инициативную роль в организации производства высокоточных тест-систем для диагностики коронавируса и лекарственных препаратов для его лечения, внес существенный вклад в разработку и продвижение первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса "Спутник V", - говорится в поздравлении.Такие значительные достижения стали возможны благодаря профессионализму и опыту сотрудников фонда, а также грамотным управленческим и коммерческим решениям, добавил Путин. "Рассчитываю, что деятельность РФПИ, способствующая экономическому и социальному развитию нашей страны, будет и впредь столь же эффективна. Искренне желаю вам успехов в работе и всего самого доброго", - заключил президент.
https://ria.ru/20210701/sputnikv-1739169613.html
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10:37 09.12.2021 (обновлено: 11:52 09.12.2021)
Путин отметил вклад РФПИ в разработку и продвижение "Спутника V"
Президент Путин отметил вклад РФПИ в разработку и продвижение вакцины "Спутник V"