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Путин отметил вклад РФПИ в разработку и продвижение "Спутника V"
Путин отметил вклад РФПИ в разработку и продвижение "Спутника V" - РИА Новости, 09.12.2021
Путин отметил вклад РФПИ в разработку и продвижение "Спутника V"
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и партнеров Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) с десятилетием его создания, отметив, что фонд внес РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T10:37
2021-12-09T11:52
общество
владимир путин
здоровье - общество
российский фонд прямых инвестиций
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и партнеров Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) с десятилетием его создания, отметив, что фонд внес существенный вклад в разработку и продвижение вакцины от коронавируса "Спутник V", соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Президент подчеркнул, что за прошедшие годы РФПИ заслужил высокий авторитет и доверие у представителей отечественного бизнеса и зарубежных партнеров, многое сделал для привлечения иностранного капитала в российскую экономику."К числу основных приоритетов работы фонда относится сфера медицины и здравоохранения... Это особенно важно сегодня, когда Россия и весь мир борются с пандемией опасной инфекции. Именно РФПИ сыграл инициативную роль в организации производства высокоточных тест-систем для диагностики коронавируса и лекарственных препаратов для его лечения, внес существенный вклад в разработку и продвижение первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса "Спутник V", - говорится в поздравлении.Такие значительные достижения стали возможны благодаря профессионализму и опыту сотрудников фонда, а также грамотным управленческим и коммерческим решениям, добавил Путин. "Рассчитываю, что деятельность РФПИ, способствующая экономическому и социальному развитию нашей страны, будет и впредь столь же эффективна. Искренне желаю вам успехов в работе и всего самого доброго", - заключил президент.
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общество, владимир путин, здоровье - общество, российский фонд прямых инвестиций, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19
10:37 09.12.2021 (обновлено: 11:52 09.12.2021)
 
Путин отметил вклад РФПИ в разработку и продвижение "Спутника V"

Президент Путин отметил вклад РФПИ в разработку и продвижение вакцины "Спутник V"

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и партнеров Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) с десятилетием его создания, отметив, что фонд внес существенный вклад в разработку и продвижение вакцины от коронавируса "Спутник V", соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Президент подчеркнул, что за прошедшие годы РФПИ заслужил высокий авторитет и доверие у представителей отечественного бизнеса и зарубежных партнеров, многое сделал для привлечения иностранного капитала в российскую экономику.
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"К числу основных приоритетов работы фонда относится сфера медицины и здравоохранения... Это особенно важно сегодня, когда Россия и весь мир борются с пандемией опасной инфекции. Именно РФПИ сыграл инициативную роль в организации производства высокоточных тест-систем для диагностики коронавируса и лекарственных препаратов для его лечения, внес существенный вклад в разработку и продвижение первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса "Спутник V", - говорится в поздравлении.
Такие значительные достижения стали возможны благодаря профессионализму и опыту сотрудников фонда, а также грамотным управленческим и коммерческим решениям, добавил Путин.
"Рассчитываю, что деятельность РФПИ, способствующая экономическому и социальному развитию нашей страны, будет и впредь столь же эффективна. Искренне желаю вам успехов в работе и всего самого доброго", - заключил президент.
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РФПИ против Covid 19ОбществоВладимир ПутинЗдоровье - ОбществоРоссийский фонд прямых инвестицийКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"Вакцинация россиян от COVID-19
 
 
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