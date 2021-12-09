https://ria.ru/20211209/repressii-1762907601.html

ВС отказался рассекречивать сотрудников НКВД, участвовавших в репрессиях

ВС отказался рассекречивать сотрудников НКВД, участвовавших в репрессиях - РИА Новости, 09.12.2021

ВС отказался рассекречивать сотрудников НКВД, участвовавших в репрессиях

Верховный суд России отказался снять гриф "секретно" с имен и должностей сотрудников НКВД, участвовавших в Большом терроре, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T12:33

2021-12-09T12:33

2021-12-09T12:59

общество

верховный суд рф

россия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Верховный суд России отказался снять гриф "секретно" с имен и должностей сотрудников НКВД, участвовавших в Большом терроре, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда в четверг.В суд с иском обратился историк Сергей Прудовский - он просил признать незаконными пункты указа президента, относящие к государственной тайне сведения о контрразведывательной деятельности и кадровый состав органов контрразведки.Оспариваемые пункты перечня при этом не выделяют в отдельную группу сотрудников НКВД, а засекречивают данные всех контрразведчиков, в том числе работающих в настоящее время.Согласно его доводам, именно на эти пункты указа ссылаются сотрудники архивов, когда отказываются предоставить информацию об именах, должностях и званиях бывших сотрудников НКВД – участниках репрессий.Поводом для иска стало дело расстрелянной в 1937 году за шпионаж женщины. Впоследствии ее реабилитировали и материалы рассекретили, но личности сфабриковавших дело остались в тайне."Суд отказал в удовлетворении иска о признании недействующими пунктов Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне", - сказали в пресс-службе.Мотивация решения пока не раскрывалась, оглашена только резолютивная часть.

https://ria.ru/20200813/1575623966.html

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общество, верховный суд рф, россия