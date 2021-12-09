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ВС отказался рассекречивать сотрудников НКВД, участвовавших в репрессиях
ВС отказался рассекречивать сотрудников НКВД, участвовавших в репрессиях - РИА Новости, 09.12.2021
ВС отказался рассекречивать сотрудников НКВД, участвовавших в репрессиях
Верховный суд России отказался снять гриф "секретно" с имен и должностей сотрудников НКВД, участвовавших в Большом терроре, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T12:33
2021-12-09T12:59
общество
верховный суд рф
россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Верховный суд России отказался снять гриф "секретно" с имен и должностей сотрудников НКВД, участвовавших в Большом терроре, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда в четверг.В суд с иском обратился историк Сергей Прудовский - он просил признать незаконными пункты указа президента, относящие к государственной тайне сведения о контрразведывательной деятельности и кадровый состав органов контрразведки.Оспариваемые пункты перечня при этом не выделяют в отдельную группу сотрудников НКВД, а засекречивают данные всех контрразведчиков, в том числе работающих в настоящее время.Согласно его доводам, именно на эти пункты указа ссылаются сотрудники архивов, когда отказываются предоставить информацию об именах, должностях и званиях бывших сотрудников НКВД – участниках репрессий.Поводом для иска стало дело расстрелянной в 1937 году за шпионаж женщины. Впоследствии ее реабилитировали и материалы рассекретили, но личности сфабриковавших дело остались в тайне."Суд отказал в удовлетворении иска о признании недействующими пунктов Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне", - сказали в пресс-службе.Мотивация решения пока не раскрывалась, оглашена только резолютивная часть.
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общество, верховный суд рф, россия
12:33 09.12.2021 (обновлено: 12:59 09.12.2021)
 
ВС отказался рассекречивать сотрудников НКВД, участвовавших в репрессиях

Верховный суд отказался рассекречивать имена сотрудников НКВД, участвовавших в репрессиях

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Верховный суд России отказался снять гриф "секретно" с имен и должностей сотрудников НКВД, участвовавших в Большом терроре, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда в четверг.
В суд с иском обратился историк Сергей Прудовский - он просил признать незаконными пункты указа президента, относящие к государственной тайне сведения о контрразведывательной деятельности и кадровый состав органов контрразведки.
Оспариваемые пункты перечня при этом не выделяют в отдельную группу сотрудников НКВД, а засекречивают данные всех контрразведчиков, в том числе работающих в настоящее время.
Согласно его доводам, именно на эти пункты указа ссылаются сотрудники архивов, когда отказываются предоставить информацию об именах, должностях и званиях бывших сотрудников НКВД – участниках репрессий.
Поводом для иска стало дело расстрелянной в 1937 году за шпионаж женщины. Впоследствии ее реабилитировали и материалы рассекретили, но личности сфабриковавших дело остались в тайне.
"Суд отказал в удовлетворении иска о признании недействующими пунктов Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне", - сказали в пресс-службе.
Мотивация решения пока не раскрывалась, оглашена только резолютивная часть.
Люди в День памяти жертв политических репрессий у Соловецкого камня в Москве - РИА Новости, 1920, 13.08.2020
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Указ "О восстановлении прав жертв политических репрессий 1920-1950-х гг"
 
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