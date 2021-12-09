https://ria.ru/20211209/repatriatsiya-1762809629.html

В Израиле отреагировали на идею ограничить репатриацию евреев

В Израиле отреагировали на идею ограничить репатриацию евреев - РИА Новости, 09.12.2021

В Израиле отреагировали на идею ограничить репатриацию евреев

В Израиле могут ужесточить закон о репатриации, лишив права на гражданство внуков евреев, заявил РИА Новости президент израильской русскоязычной адвокатской... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T05:40

2021-12-09T05:40

2021-12-09T05:40

религия

израиль

российский еврейский конгресс

иудаизм

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. В Израиле могут ужесточить закон о репатриации, лишив права на гражданство внуков евреев, заявил РИА Новости президент израильской русскоязычной адвокатской коллегии "Эли Гервиц", член общественного совета Российского еврейского конгресса адвокат Эли Гервиц.Ранее министр по делам религий Израиля Матан Каана призвал изменить "Закон о возвращении", дающий евреям из других государств право на гражданство. Чиновник предложил убрать параграф, дающий право на репатриацию внукам евреев."В иудаизме и, соответственно, в Израиле, еврейство передаётся исключительно по материнской линии. То есть человек, у которого мама еврейка, считается евреем, а человек, у которого еврей папа - евреем не считается. Однако право на получение израильского гражданства путем репатриации имеют не только евреи, но также дети евреев, то есть те самые "евреи по папе", а также внуки евреев, то есть те, у кого евреем был только один из дедушек. Это право крови. Есть и право в силу брака: право на получение израильского гражданства путём репатриации имеют не только евреи и их потомки, но и их не еврейские, например, русские, супруги мужского или женского пола"Кроме того, сейчас, по его словам, в Израиле очень много смешанных браков. Поэтому, отмечает он, далеко не всем в стране нравится, что сюда приезжают люди, которые не являются евреями с точки зрения религиозных законов."Тут важно отметить, что речь не идёт о "проценте еврейской крови" у репатрианта. Так, если у человека только одна прабабушка еврейка, но "правильная", то есть мама бабушки по материнской линии, то даже если все остальные прадедушки и прабабушки русские, украинцы, представители малых народностей – правнук или правнучка будет являться евреем. Если же, наоборот, все прадедушки и прабабушки евреи, кроме одной, той самой мамы бабушки по материнской линии, то "процент еврейской крови" у человека будет очень большим, а евреем, с точки зрения религиозного канона, он являться не будет. Что не лишит его права на репатриацию, как потомка евреев", - поясняет адвокат.Тем самым, по словам члена общественного совета РЕК, "еврей по дедушке" в случае изменения закона потеряет право на репатриацию."Надо сказать, что подобное предложение выдвигается не первый раз (и нередко в контексте с предложением лишить права на репатриацию и нееврейских супругов). Год с небольшим назад оно даже приняло силу законопроекта, но не прошло израильский парламент. На сегодняшний день большинство евреев могут свободно перемещаться, и не обязаны бежать в Израиль, могут просто туда спокойно переехать. Поэтому риск того, что в какой-то момент "Закон о возвращении" будет ужесточен, безусловно, существует. Когда это произойдёт, я предсказать не возьмусь", - пояснил член президиума Торгово-Промышленной Палаты "Израиль-Россия" Эли Гервиц.

https://ria.ru/20210816/repatriatsiya-1745975525.html

https://ria.ru/20210807/grazhdanstvo-1744815620.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, российский еврейский конгресс, иудаизм